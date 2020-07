“Se ouvir transando é muito legal”, confessa Geisy Arruda sobre vídeos caseiros

Eduardo Costa colocou a web para ferver logo cedo neste domingo (12). Gato, o cantor sertanejo postou um clique de ensaio sensual. Sem acreditar, os fãs ficaram de boca aberta com a foto ousada.

No clique, o artista estava sem camisa, fazendo carão, mas o que roubou a cena, foi o volume nada discreto na sua calça. Os seguidores, claro, encheram os comentários do post.

“Desliga a seta cara”, “Deus me livre,mas quem me dera”, “que delícia”, “êta lasqueira”, “é muita beleza passando em meu feed essa hora”, “eu acho que vi uma mala ali!!!”, disseram.

Após o polêmico rompimento de parceria com Eduardo Costa ser anunciado, Leonardo falou do assunto em vídeo, no Instagram. “Tem uns buchichos dizendo ‘Talismã rompe com Eduardo Costa’, ‘brigaram’. Queria dizer que eu e Eduardo Costa nunca discutimos em nada sem ser sobre música, o que vamos cantar ou deixar de cantar, na nossa trajetória de 13 anos de parceria, os 300 shows no cabaré que fizemos, nunca tivemos uma divergência”, afirmou.

“Eduardo Costa não está mais na Talismã porque é um grande cantor que fala o que só ele tem coragem de falar, isso é coisa dele mesmo. Queria dizer que além de ser fã dele, que é um dos maiores cantores do país, também sou muito grato por esses 13 anos que esteve conosco. Só desejo que faça muito mais sucesso no escritório dele agora. Ele não precisa do escritório de ninguém, é um cara muito inteligente, tem secretários muito inteligentes comandando a carreira dele”, disse ainda e por fim, desejou sucesso ao cantor.