“Se eu não atendo o telefone, estou dando”, diz Medrado sobre ciúme de Claytão

Reprodução/Instagram Casamento de Medrado e Claytão terminou por ciúmes





A cantora Medrado, que participou do Power Couple Brasil 5 ao lado do ex-marido Claytão, revelou que o casamento chegou ao fim pelo excesso de ciúmes do ex.

Segundo a cantora, em entrevista ao 011 Podcast, qualquer atitude dela podia ser interpretada por Claystão como traição. “Estamos brigados, muito brigados. A gente terminou mesmo, de verdade. Eu já fui muito atrás, mas ele acha que eu não gosto dele. Se eu estou trabalhando às três da manhã, é mentira. Estou dando três da manhã. Se estou dentro de um carro de aplicativo, é mentira. Um macho está me levando”, desabafou Medrado.





Cotada para participar de “A Fazenda 13”, Medrado não voltaria com Claytão neste momento. “Essa desconfiança toda foi se desgastando. Não é isso. Ele não acredita mais no que a gente tinha e agora acho que não é o momento de voltar. Não por mim. Por ele. Primeiro, foi ele que terminou. Se eu não atender o telefone eu estou… dando. E eu trabalho muito, cara”, completou.

A cantora ainda comentou que está fazendo sua mudança sem apoio de Claytão e que não acredita na “maldição do Power Couple”. “Estou fazendo minha mudança sozinha, vou me mudar sozinha. Está 100% resolvido. Tudo que estou fazendo ele acha que estou dando. Ele não acredita. Essa coisa de Maldição do Power Couple, no meu caso, já estava meio lascado”, finalizou.

Medrado e Claytão são pais de Josh, de 1 ano e oitos meses, e Bryan de sete anos.