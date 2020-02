Sé e Pinheiros vão concentrar maior parte dos blocos neste carnaval; veja lista

arrow-options Tomaz Silva/Agência Brasil – 24.2.19 Em 2019, blocos de rua atraíram público de 5 milhões de pessoas em São Paulo.

Sol, calor e muita festa vão embalar os dias de carnaval em São Paulo. A programação oficial da Prefeitura conta com mais de 630 atrações confirmadas, que incluem blocos com as tradicionais marchinhas até atrações alternativas que vão animar multidões com soul music, hip-hop e rock. Independente do estilo musical que o bloquinho vai tocar, o que todo folião quer é uma festa com espaço para circular e se divertir. Para te ajudar, montamos um mapa com as áreas que vão concentrar mais bloquinhos durante os festejos de 2020.

Leia mais: Perigômetro da folia: veja áreas com mais ocorrências no carnaval de São Paulo

Entre as áreas mais adensadas, está a região da Sé , na área central da capital paulista. Na área, estão confirmados 183 blocos oficiais. A segunda área com maior concentração de bloquinhos é Pinheiros , que neste ano tem na agenda 103 grupos diferentes. Confira abaixo o mapa completo das áreas em que o fervo do carnaval promete:









Segurança Pública

O furto está em primeiro lugar entre os crimes mais praticados no carnaval em São Paulo . Em 2019, a Polícia Militar registrou 1.981 ocorrências durante a passagem de megablocos . O número é menor que os registrados em 2018 na República, no qual ocorreram 2.172 ocorrências gerais e 3.421 furtos na cidade durante o carnaval .

Foliões também registraram o golpe da troca de cartão bancário, feito por ambulantes. A maior incidência aconteceu no centro e na zona oeste de São Paulo. O crime acontece quando os ambulantes vendem bebidas ou alimentos e, durante a devolução após a passagem do valor na maquininha, o cartão que vai com o folião não é o dele. A senha é decodificada e os ambulantes vão até um caixa eletrônico para sacar o dinheiro da conta.

Força-tarefa no carnaval 2020

Ações preventivas e ostensivas de policiamento serão intensificadas ao longo de todo o período de carnaval a fim de combater práticas criminais, inclusive as de cunho sexual, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Equipes da Polícia Militar farão monitoramento em tempo real com a ajuda do Dronepol, equipamento de filmagem que sobrevoa as áreas da cidade. As imagens serão analisadas por policiais treinados a identificar atitudes suspeitas em meio aos foliões e nas áreas próximas ao evento.

Leia também: Confira a programação dos blocos de rua de Pré-Carnaval 2020 em São Paulo

Em nota, a SSP informou que “a Polícia Militar tem participado das reuniões com a prefeitura, órgãos de transportes, cultura municipais e estaduais, para definição das estratégias de segurança, como efetivo, locais e horários” e que “a Polícia Civil está trabalhando com o planejamento estratégico para aprimorar o atendimento policial nos plantões”. O litoral paulista terá reforço nas equipes da Superintendência da Polícia Técnico Científica para dar continuidade à Operação Verão durante o carnaval .