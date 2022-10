SE: Documentos mostram ligação do PSD com cassação de Francisquinho

Reprodução: Instagram – 28/09/2022 Valmir Francisquinho teve a candidatura para o governo do Estado impugnada pelo TSE

Documentos obtidos pelo portal Hora News mostrariam a ligação do PSD, partido do candidato Fábio Mitidieri e do govenador Belivaldo Chagas, no processo de indeferimento da candidatura de Valmir de Francisquinho (PL). Embora o ex-prefeito tenha defendido a ligação desde o início da campanha, o partido e o candidato governista sempre negaram qualquer envolvimento com o processo.

De acordo com o material divulgado pelo portal, uma procuração assinada pelo presidente estadual do PSD, Jeferson Andrade, daria poderes aos advogados Thiago Fernandes Boverio e Sérgio Antônio Ferreira Victor para que representem os interesses do partido no recurso feito pela defesa de Valmir de Francisquinho.

Reprodução Documentos mostrariam a ligação do PSD com o processo de Francisquinho

Um outro documento, assinado pelos sócios do escritório Boverio & Machado, de Brasília, e endereçado ao ministro Sérgio Silveira Banhos, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pede que ambos sejam admitidos como assistente de acusação no processo em nome do PSD.

Valmir de Francisquinho liderava as pesquisas de intenção de voto e foi impedido de disputar a corrida pelo governo do estado. O ex-prefeito de Itabaiana foi condenado em 2018 e ficou inelegível por oito anos. A batalha judicial se estendeu até 29 de setembro, três dias antes do primeiro turno.

Fonte: IG Política