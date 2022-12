‘Se a Argentina ganha, a América Latina ganha’, diz Fernández a Lula

Reprodução: Ricardo Stuckert – 31/10/2022 Alberto Fernández e Lula

Após o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizar a Argentina pela vitória na Copa do Mundo neste domingo (18), A lberto Fernández , líder argentino, agradeceu as palavras do petista.

Lula cumprimentou Fernández e exaltou o jogador argentino Lionel Messi.

“Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez”, escreveu o presidente eleito no Twitter.

Em resposta, o presidente da Argentina agradeceu Lula e disse que a seleção argentina o enche de orgulho.

“Obrigado querido amigo @LulaOficial. Os nossos jogadores e equipa técnica alcançaram uma vitória merecida, fruto do trabalho, esforço e compromisso com a nossa gente. Nossa eterna gratidão. Eles nos encheram de alegria. Eu ganho a Argentina e se a Argentina ganha, a América Latina ganha”, disse Fernández.

Gracias querido amigo @LulaOficial . Nuestros jugadores y equipo técnico lograron un triunfo merecido producto del trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestra gente. Nuestra gratitud eterna. Nos colmaron de alegría. Gano Argentina y si gana Argentina gana Latinoamérica https://t.co/VZ3njtKoLV — Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022

Amizade na política

Fernández e Lula tem uma amizade de longa data. Em 2019, o presidente argentino visitou o petista na prisão, em Curitiba. Ele ainda foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar o novo presidente eleito do Brasil.

“Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos”, escreveu Fernández após o resultado do segundo turno das eleições 2022.

Logo depois o presidente argentino embarcou para o Brasil para cumprimentar pessoalmente Lula pela vitória no pleito.

Final da Copa

A Argentina venceu a Copa do Mundo após 36 anos. No último recital de Messi no torneio, os sul-americanos abriram dois gols de vantagem na final contra a França, no Estádio Lusail, mas acabaram levando o empate na reta final do tempo regulamentar.

O camisa 10, que se despediu com chave de ouro dos Mundiais, abriu o caminho para o tricampeonato argentino marcando em cobrança de pênalti. Di María, que teve grande atuação, fez o segundo.No entanto, Mbappé brilhou no fim, marcando dois gols e adiou a decisão do título.

Na prorrogação, Messi marcou mais um e Mbappé fez o terceiro dele, fazendo a final terminar empatada em 3 a 3 e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos levaram a melhor e venceram por 4 a 2, conquistando o tricampeonato mundial.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política