Scrunchie oversized é o acessório de cabelo queridinho dos looks

Reprodução/AnisaSojka Este acessório de cabelo vintage está deixando os penteados superfofos





Os acessórios de cabelo sempre dão um toque no look e agora, se você deseja algo mais chamativo, o scrunchie oversized é a escolha perfeita. Ele traz um ar vintage para os penteados e está bombando entre as fashionistas.

O scrunchie é preso no cabelo e colocado em cima de um elástico. Existem vários modelos do acessório, mas o mais pedido é algodão branco em laise, que possui um bordado na estética vintage .

Uma opção de penteado para usar o scrunchie é um coque alto ou baixo, com uma vibe mais descontraída e descolada e colocar o acessório por cima do elástico de cabelo. Além disso, o rabo de cabelo com trança é uma escolha ótima, para quem gosta de um visual mais romântico e charmoso.

Para o visual, você pode combinar o scrunchie oversized desde looks mais básicos, como uma camiseta e um shorts ou uma calça jeans e até looks mais arrumados, como uma calça de alfaiataria ou um vestido mais longo.













Fonte: Mulher