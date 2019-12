Scooby detona Piovani: “Faz a minha caveira para todo mundo! Para de encher”

O clima de confraternização, paz e harmonia não reina mais entre Pedro Scooby e Luana Piovani . O surfista detonou a ex em vários stories do seu Instagram no início da noite deste domingo (29). É treta das grandes. É nitroglicerina pura.

Luana Piovanni e Pedro Scooby





No vídeo, Pedro Scooby diz que a ex-esposa tem um “namorado maravilhoso” e que ela poderia ficar com ele parar de encher seu saco. O surfista não parou por aí, ele ainda disse que Luana não deixou de pertubá-lo enquanto ele estava com Anitta e acrescentou que “parecia ser mais inveja dela [da cantora] do que qualquer outra coisa”. Para finalizar, Scooby enfatizou que é um bom pai.

Assista todo o desabafo de Pedro Scooby :