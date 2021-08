Scarllet Johansson dá à luz o segundo filho

Reprodução/Instagram Nasce o primeiro filho de Scarlett Johansson e Colin Jost

A família da atriz Scarllet Johansson acaba de aumentar. A atriz deu à luz o segundo filho, fruto do relacionamento com Colin Jost. Foi o próprio ator e humorista que confirmou o nascimento do bebê em um post pelo Instagram.

“Ok, nós temos um bebê. O nome dele é Cosmo. Nós o amamos muito”, escreveu o ator em uma publicação. Em seguida, ele pediu privacidade para a família nesse momento e não deu mais detalhes do nascimento nem mostrou fotos do bebê.

Cosmo é o segundo filho de Scarllet Johansson. A atriz é mãe de Rose Dorothy, de 6 anos, fruto do primeiro casamento da atriz com o colecionador de arte Romain Dauriac.

Esse é o primeiro filho do casamento com Colin Jost. A estrela de “Viúva Negra” se casou com o marido em outubro de 2020. Eles ficaram noivos em maio de 2019, após dois anos juntos.