SBT é condenado a indenizar mulher que não recebeu produto anunciado no canal

Divulgação/Natura Grupo Natura se torna o quarto maior do mundo no segmento beleza após a aquisição da Avon

A aquisição da Avon Products foi finalizada na última sexta-feira (3) segundo anúncio do Grupo Natura & Co . O negócio criou o quarto maior grupo de beleza do mundo, com valor estimado em US 11 bilhões.

Agora o grupo mundial de produtos de beleza Natura fica atrás , apenas, da francesa L’Oréal, da americana Procter & Gamble e da anglo-holandesa Unilever.

Nas negociações, a Avon, então rival norte-americana de 130 anos, foi avaliada pela Natura em cerca de US$ 2 bilhões .

A empresa brasileira recebeu aval de autoridades concorrenciais para a compra da Avon em 19 de dezembro e na ocasião havia estimado a conclusão da operação para esta sexta-feira.

A compra, no entanto, já era de conhecimento do mercado desde o anúncio em maio do ano passado.

Em comunicado, a Natura confirmou que a empresa combinada terá Roberto Marques como presidente-executivo do conselho de administração. O executivo comandou em 2017 a compra da rede internacional de lojas The Body Shop pela Natura e vai chefiar os esforços de integração com a Avon.

Jan Zijderveld, presidente-executivo da Avon Products, deixou a fabricante norte-americana, em sequência ao processo de venda da companhia.

A presidente-executiva da Avon, agora dentro da Natura & Co, será a romena veterana da companhia norte-americana Angela Cretu, sendo responsável pelas operações da marca fora da América Latina.

Ações na Bolsa de Valores

As ações da Natura estavam entre as poucas que subiam na última sexta-feira, em meio a uma baixa generalizada do mercado por conta de preocupações com a situação no Oriente Médio após ataque norte-americano que matou importante autoridade no Irã.

Os papéis da companhia brasileira subiam 0,55% por volta de 11h, enquanto o Ibovespa mostrava baixa de 0,8%. No momento em que as negociações foram paralisadas para divulgação do fato relevante, as ações saltavam 3,18%.

A empresa informou que os acionistas da Avon serão donos de 27,3% do grupo , enquanto os 72,3% restantes serão de posse dos acionistas da Natura.

Com a aquisição da Avon, a Natura criou quatro unidades operacionais , cada uma com seu presidente-executivo. A operação Natura & Co América Latina, que além da marca Natura e Avon reúne as bandeiras The Body Shop e Aesop, será liderada por João Paulo Ferreira.

O comando da The Body Shop continuará com David Boynton, o mesmo ocorre com Michael O’Keefe na Aesop.

Em 2017, a Natura adquiriu a marca britânica The Body Shop da gigante mundial da beleza L’Oréal .

Criada em 1969 e cotada na Bolsa no Brasil desde 2004, a Natura é número um dos cosméticos brasileiros.