SBT convida ex-participantes de ‘No Limite” para programa deste domingo

Paulo Vito Globo vive fracasso com No Limite, provoca prejuízo milionário e vê SBT roubar mina de ouro%3

Nesta quinta-feira (22) chegou ao fim a temporada mais recente de “No Limite”, na TV Globo. A emissora foi alvo de criticas pela última edição que teve baixos índices de audiência. Já o SBT não perdeu tempo e decidiu aproveitar os novos “ex-No Limite” e “ex-BBBs”.

A emissora de Silvio Santos convocou Bil Araújo, Guilherme Napolitano e André Martinelli para participarem das gravações do programa “Passa ou Repassa”, comandado por Celso Portiolli, que irá o ar neste domingo (25).

Não é a primeira vez que o SBT convida ex-participantes de reality shows da concorrência para formar times no programa dominical. Recentemente a ex-BBB21, Sarah Andrade participou da competição .

A edição mais recente do “No Limite” foi uma das mais desastrosas da Globo. Apesar do alto investimento e do apelo publicitário, a atração não passou dos 17 pontos de média na Grande São Paulo, sendo pior que a edição de 2009, que até conseguiu alcançar 19 pontos, muito diferente dos 47 pontos apresentados no auge.

Contudo, tudo indica que a emissora carioca já planeja uma temporada para o ano que vem, visto que o engajamento do programa nas redes sociais foi altíssimo. O assunto ainda repercute após a vitória de Paula Amorim , já que Viegas não gostou nada do resultado final da competição.