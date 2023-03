Saúde realiza pregão eletrônico para contrato de consultas neurológicas pediátricas

Para garantir maior assistência neurológica ao público infantil no Espírito Santo, a Secretaria da Saúde (Sesa) realizou, nessa segunda-feira (06), o pregão eletrônico n° 0043/2023 para contratação de 768 horas do serviço de Neuropediatria Ambulatorial, referente a mais de 3 mil atendimentos mensais, que será ofertado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória.

Durante a disputa, uma empresa foi nomeada vencedora e terá o prazo de 48 horas para a entrega da documentação que comprovará a sua capacidade de cumprir as normativas estabelecidas no Termo de Referência. O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até 60 meses, com investimento inicial de R$ 2.612.865,36.

Concluindo o processo, a expectativa é que o atendimento inicie em 30 dias. Serão ofertadas consultas presenciais aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, inseridos e agendados por meio do Sistema Estadual de Regulação. Também está previsto o serviço de telemedicina, parecer clínico dos pacientes com quadros neurológicos internados no hospital e coordenação médica.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, ressaltou a importância da contratação das consultas e os esforços empenhados para ampliar o número de atendimentos nessa especialidade no Estado.

“Esse é um passo muito importante para a ampliação de assistência nessa especialidade em nosso estado, tendo em vista os obstáculos existentes para a contratação de neuropediatra atualmente. Estamos trabalhando para proporcionar o melhor atendimento aos cidadãos capixabas e conseguir acompanhar de perto todos que precisam desse atendimento tão importante”.



