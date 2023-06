Saúde realiza oficina para o fortalecimento da Política de Saúde da Pessoa Idosa

A implementação da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa foi o tema central da Oficina “Fortalecimento da Política de Saúde da Pessoa Idosa do Espírito Santo”, promovida pela Secretaria da Saúde (Sesa), em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), de São Paulo. A ação aconteceu nessas terça-feira (30) e quarta-feira (31), no Hotel Quality, em Vitória.

Direcionada para técnicos municipais e estaduais que atuam diretamente com a Saúde da Pessoa Idosa, a oficina contou com a adesão de 64 municípios cujas populações somadas atingem 95% da população capixaba.

Na ocasião, técnicos do Departamento de Gerontologia da UFSCar desenvolveram a oficina baseada no projeto de extensão “DGERO Brasil” – projeto de qualificação da atenção ofertada às pessoas idosas na Atenção Primária à Saúde com enfoque em uma avaliação multidimensional.

A abertura do evento contou com a participação do secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte; do subsecretário de Atenção à Saúde (SSAS), Tadeu Marino; da gerente de Política e Organização das Redes de Atenção à Saúde (GEPORAS), Daysi Behning; da Chefe do Núcleo Especial de Atenção Primária (NEAPRI), Maria Angélica Callegario; dos técnicos da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa Lucimar Hansi e Andrey Mozzer, técnicos estaduais, municipais e das Superintendências Regionais de Saúde.

Em sua fala, o secretário Miguel Duarte destacou que o Espírito Santo tem a segunda população mais longeva do País. “Temos o desafio de desenvolver políticas de saúde para o cidadão em todas as fases da sua vida. Em 1950, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. Antes, a pirâmide etária do Brasil era muito larga embaixo e bastante estreita em cima. Hoje ela está afunilando na sua base e alargando no seu centro. O Brasil tem pela primeira vez mais de 55% da população acima dos 30 anos”.

Atualmente, o Espírito Santo tem 670 mil idosos (14% da população), tendo a previsão até 2035 de ter 1 milhão de idosos (IBGE). “Diante desse cenário, a Política de Saúde da Pessoa Idosa tornar-se uma política prioritária, visando à preparação do futuro de todos nós”, disse o secretário.

A área técnica de Saúde da Pessoa Idosa da Sesa está trabalhando em uma série de capacitações para os profissionais da saúde dos municípios, elaboração da Linha de Cuidado em Saúde da Pessoa Idosa, do protocolo de atendimento ao idoso nas unidades de saúde, reativação da Câmera Técnica, dentre outros.

Serviço:

Diagnóstico Situacional da Implantação da Avaliação Multidimensional (DGERO Brasil)

Link: https://encurtador.com.br/hJOT5

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos / Mike Figueiredo / Luciana Almeida

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES