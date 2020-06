Saúde pública retoma marcação de consultas e exames em SP

Começa a valera nesta segunda-feira (01), o decreto da gestão Bruno Covas (PSDB) que autoriza a retomada dos agendamentos para consultas médicas na rede pública de saúde do município. Cirurgias eletivas de maior complexidade —realizadas em centros cirúrgicos— continuam suspensas.

As consultas, exames, procedimentos e cirurgias de rotina na rede municipal de saúde estavam suspensas na capital desde de março em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2), causador da Covid-19 . Apenas alguns tipos de atendimentos – incluindo os de urgência e emergência – estavam mantidos.

“Estamos hoje com o sistema bastante controlado e em condições de voltar à vida normal no atendimento à população. Isso passa a ser feito a partir da próxima semana”, disse o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, em entrevista coletiva.

De acordo com o novo decreto, a partir desta segunda (01) estão abertas todas as agendas para as seguintes especialidades médicas:

Endocrinologia

Cardiologia

Psiquiatria

Hematologia

Nefrologia

Neurologia

Geriatria

Pré-Natal de Alto Risco

Pneumologia

Infectologista

Mastologista

Dermatologia

Gastroenterologia

Homeopatia

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Reumatologia

Ortopedia.

Todavia, a prioridade na remarcação de consultas será para os casos de retorno. “As consultas de primeira vez devem ser disponibilizadas de acordo com a avaliação do gestor local, considerando a suspensão das cirurgias eletivas em centro cirúrgico no momento de pandemia”, diz o decreto.

Também foi autorizada a retomada na marcação de exames como ultrassonografia, ecocardiograma, mamografia, densitometria óssea, eletrocardiograma e eletroencefalograma. A orientação é para que os exames sejam marcados com 40 minutos de intervalo ou conforme indicação do gestor local para evitar a propagação da Covid-19 .