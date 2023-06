Saúde promove primeiro seminário regional de prevenção e enfrentamento à violência, em Cachoeiro de Itapemirim

O município de Cachoeiro de Itapemirim receberá, nesta quinta-feira (22), o I Seminário Regional Sul de Prevenção e Enfrentamento à Violência (I Sepev Sul). O evento é voltado, principalmente, a servidores e representantes de instituições que atuam nas áreas de segurança, educação, saúde e direitos humanos.

O seminário é fruto do trabalho da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Superintendência Regional Sul de Saúde, e será realizado no auditório do Centro Universitário São Camilo, um dos apoiadores do evento. São esperadas cerca de 300 pessoas e a programação começará às 8h, estendendo-se até as 16h.

Os públicos-alvo são: secretários e servidores municipais de Saúde, Educação e Assistência Social e, também, de Conselhos Tutelares; técnicos municipais da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária à Saúde (APS); integrantes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); núcleos e serviços de referência de atendimento às mulheres em situação de violência; ativistas de Direitos Humanos, membros de Conselhos da Mulher, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacias Especializadas e demais dispositivos que atuam no enfrentamento à violência.

“O objetivo do seminário é discutir o fortalecimento das políticas públicas, a defesa da garantia dos direitos e o enfrentamento às violências no Sistema Único de Saúde (SUS) e nas organizações parceiras, além de propiciar o fortalecimento de ações interinstitucionais, por meio da articulação e do trabalho intersetorial, para a melhor apuração de dados que auxiliem na compreensão e no direcionamento de atuações mais efetivas sobre a temática”, explica o superintendente da Regional Sul de Saúde, Márcio Clayton da Silva.

Programação

Na abertura, pela manhã, além de apresentações culturais, haverá a conferência “Intersetorialidade com a Atenção Primária na Prevenção à Violência e promoção da saúde e paz”, com a especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, Cheila Marina de Lima.

Na sequência, ocorrerá a mesa-redonda “Violência na Escola”, com a referência técnica estadual em Vigilância de Violências e Acidentes da Sesa, Edleusa Cupertino, e a referência regional Sul em Violência Interpessoal/Autoprovocada e coordenadora do I Sepev Sul, Thaís Damasceno, que tratarão do tema “O Protagonismo da Saúde”. Logo depois, a mestre em Educação e especialista em Gestão Escolar Eliana Bravim abordará o assunto “Boas práticas na escola para a prevenção da violência”.

A agenda inclui, ainda, palestras com a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Jacqueline Moraes; a doutora e mestra em Saúde Coletiva e especialista em Avaliação em Saúde e Atenção Primária à Saúde, Marcelle Leal; a psicóloga e referência da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (APOIE) em Cachoeiro, Lilia Souza; o promotor de Justiça e coordenador do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (NEVID) em Cachoeiro, Lucas Lobato; a doutora em Epidemiologia, líder e fundadora do Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes (Lavisa), Franciele Leite; e a psicóloga e especialista em Terapia Comportamental, Flávia Ávila.

