Saúde inaugura sala de teleconsulta em Ibatiba

Mais um município que compõe a região Metropolitana de Saúde passa a contar com a sala de teleconsulta. Nessa quarta-feira (25), foi inaugurada a sala em Ibatiba, em uma ação da Secretaria da Saúde (Sesa), que visa ampliar a oferta de consultas médicas e exames especializados, além de reduzir o tempo de espera do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba. Nesse primeiro dia de atendimentos, foram disponibilizadas 16 consultas em neuropediatria, com 100% de comparecimento.

O serviço de teleconsultas começou a ser ofertado aos municípios da região Metropolitana de Saúde em fevereiro deste ano e já contabilizou mais de 20 mil pacientes atendidos e 18 especialidades médicas, que são disponibilizadas conforme a demanda de cada município. O serviço conta com um investimento de R$14,46 milhões para a prestação do serviço nos 23 municípios da região.

“Nós temos uma dificuldade muito grande em relação a algumas especialidades médicas, e uma forma de trazer essas especialidades médicas, como é o caso da neuropediatria, para os municípios mais distantes dos grandes centros é por meio da oferta do serviço de teleconsulta. Por isso, implantamos esse atendimento remoto nos municípios, onde o médico, desde que fale português, pode atender de qualquer lugar do mundo”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Ainda segundo Hoffmann, que esteve presente durante o início da oferta do serviço em Ibatiba, município que faz divisa com o Estado de Minas Gerais, a teleconsulta traz inúmeros benefícios, especialmente a redução de distância, evitando o deslocamento a outros municípios.

“Reduz viagens longas, que dependendo da localidade e, no caso de idosos e crianças, essa situação é ainda mais delicada. Ganha o Governo do Estado, o município e, principalmente, no caso da neuropediatria, a mãe e o filho que vão levar no máximo uma hora entre a chegada à Unidade Básica de Saúde, o atendimento e a volta para os seus afazeres do dia a dia”, pontuou o secretário Tyago Hoffmann.

A agenda também contou com a presença do superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, que reforçou a importância da atualização do cadastro do paciente e falou da facilidade para que isso possa ser feito. “O usuário não precisa nem sair de casa para atualizar seu telefone e endereço, basta acessar o Integra Saúde, é questão de minutos”, disse.

Ao acessar https://integra.saude.es.gov.br, o usuário é direcionado ao Gov.br, onde é só colocar o login e a senha cadastrados, e é direcionado ao Integra. Na coluna, à esquerda, é só clicar em “Meu Perfil” e colocar as informações que estão desatualizadas. “Isso é muito importante para que possamos entrar em contato com os pacientes e avisá-los sobre seu agendamento, informando o dia, a hora e o local”, frisou o superintendente Alexsandro Vimercati.

Pacientes destacam benefícios das teleconsultas

Um dos primeiros pacientes a serem atendidos em Ibatiba na inauguração da sala de teleconsulta foi o filho da lavradora Roseli Soares de Oliveira, o Gustavo. De acordo com a mãe, que mora na zona rural do município, eles tiveram um deslocamento de 20 minutos até a unidade de saúde e se surpreendeu positivamente com o atendimento.

“Estava aguardando por esta consulta no SUS para o meu filho e levei até um susto quando o telefone tocou informando que a consulta estava agendada e aqui em Ibatiba. Foi muito bom o atendimento, entendi tudo”, contou Roseli Soares.

De acordo a lavradora, a comodidade da oferta próxima à sua casa permitiu ainda o retorno para terminar os afazeres do dia e do filho poder ajudar o pai.

A dona de casa Eduarda Silva e mãe de José Augusto, também celebrou o atendimento próximo de casa, que levou cerca de dez minutos para chegar à unidade. “A consulta foi bem tranquila, é bem mais fácil do que a gente ter que ir para Vitória porque é muito cansativo, principalmente para ele que é uma criança. Saí do atendimento sem dúvidas. Acho que agora vai ficar bem mais fácil pra nós”, ressaltou.

A percepção dos pacientes da facilidade do atendimento e o conforto de ser ofertado próximo de casa reforça o que o superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, destacou sobre a importância da população compreender a mudança cultural de um novo atendimento, como o remoto.

“A gente sabe que, às vezes, uma mudança cultural como a de receber atendimento remoto, ao invés de presencial, pode levar um tempo para ser compreendido. Mas, quando conversamos com os pacientes após a consulta, percebemos que a aceitação está sendo grande e daqui pra frente esse será o caminho. O único objetivo dessa mudança é propiciar mais conforto e qualidade de vida aos pacientes”, completou Vimercati.

