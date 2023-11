Saúde + Fácil supera número de procedimentos noturnos e aos fins de semana previstos no primeiro mês

Os primeiros 30 dias do Programa Saúde + Fácil, lançado pela Secretaria da Saúde (Sesa) no dia 03 de outubro, já demonstram que a oferta de consultas e procedimentos médicos em horários noturnos e também aos finais de semana é uma medida eficiente para ampliar o acesso aos serviços de saúde. A primeira unidade a fazer parte do programa é o Hospital Estadual Central “Dr. Benício Tavares Pereira” (HEC), localizado em Vitória, que realizou 109 procedimentos neurocirúrgicos e agendou 524 consultas no primeiro mês de funcionamento.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, destacou os benefícios trazidos pelo programa Saúde + Fácil, que era um dos projetos que tinha ainda na época que era diretor-geral do HEC. Segundo ele, este é o momento de avaliar os resultados e já planejar a expansão para outros hospitais. Com projeção de realizar 93 procedimentos, a meta do programa foi superada em 17%.

“Toda a estrutura do hospital já está paga e disponível, isso facilitou essa ampliação da oferta de serviços. O que incrementamos é o recurso para manter a equipe médica necessária para os procedimentos noturnos, além do custo variável dos materiais utilizados nas cirurgias, no ambulatório e no pós-ambulatório”, esclareceu o secretário Miguel Duarte.

“Dessa forma, o Saúde + Fácil traz uma redução importante de custo porque toda a estrutura operacional já estava sendo paga, mas não utilizada em toda sua plenitude. Por isso, temos a intenção de expandir o projeto para outros hospitais. Agora, é o momento de firmarmos o projeto feito no HEC, acompanhar os resultados e os dados, e também disponibilizar recurso para 2024”, complementou.

“O desempenho nesse primeiro mês reflete o êxito da adesão da população e também o comprometimento da equipe do HEC para cumprir os objetivos do novo programa do Governo do Estado. Tudo isso, convém ressaltar, sem perder a qualidade de atendimento”, avaliou o diretor-geral do HEC, Gerson Macagnan.

As consultas ambulatoriais agendadas também ultrapassaram a meta: foram 31% a mais em relação às 400 previstas. Foram executadas 360 consultas e, segundo o HEC, o absenteísmo é o principal motivo da não execução total desse procedimento.

Mais investimento em saúde

O Saúde + Fácil é um incremento ao Programa Saúde Fácil, que surgiu com o objetivo reduzir a demanda reprimida dos últimos anos e visa a dar celeridade ao atendimento especializado no Espírito Santo, de maneira regionalizada, com o credenciamento de instituições privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, interessadas em participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba.

A novidade agora está na ampliação dos atendimentos de consultas, exames e cirurgias em horário especial, após às 19 horas, e também aos finais de semana, conforme disponibilidade.

A primeira unidade a receber esta nova fase é o HEC, que é gerenciado pela Fundação iNOVA Capixaba. Referência em urgência e emergência de neurologia e neurocirurgia não traumático, a unidade passará a ampliar os procedimentos eletivos cirúrgicos em embolização de aneurisma cerebral, coluna e tumor, além de consultas ambulatoriais em neurocirurgia.

O diretor-geral da Fundação iNOVA Capixaba, Rafael Amorim Ricardo, comemora os resultados. “A Fundação iNOVA Capixaba fica feliz por contribuir com os resultados do programa Saúde + Fácil, por meio do qual aumentamos a produtividade e a eficiência do Hospital Estadual Central, facilitando o acesso aos usuários do Sistema Único de Saúde”, salientou.

O HEC é administrado pela Fundação iNOVA Capixaba. Por mês, a unidade passa a ofertar, a mais, 93 procedimentos cirúrgicos eletivos e 400 consultas em neurocirurgias com o Saúde + Fácil. O valor de investimento mensal será de R$ 2.550.793,57.

