Saúde é destaque nos trabalhos das comissões

Quinze colegiados da Assembleia Legislativa (Ales) possuem encontros agendados para a próxima semana. O tema saúde vai ser um dos destaques, pois a comissão permanente que trata do assunto tem marcadas duas reuniões e uma audiência pública.

Na terça-feira (4), às 9 horas, na reunião ordinária, a médica psiquiatra Letícia Mameri discorre acerca da importância da psiquiatria dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Às 10 horas, na extraordinária, o debate gira em torno da atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na logística de acesso à rede de urgência e emergência no Espírito Santo. Ambos os encontros acontecem no Plenário Rui Barbosa.

Já na quarta-feira (5) a comissão realiza audiência pública com o tema: “Principais desafios da Região do Caparaó na área da Saúde”. O evento ocorre às 19 horas, na Câmara Municipal de Guaçuí.

Coopeducar

Na terça o colegiado de Cooperativismo tem reunião ordinária no Plenário Judith Leão, às 11 horas. Os deputados vão ouvir uma palestra de Adelso Viçosi, diretor pedagógico da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/ES), a respeito do trabalho da Cooperativa Educacional de Venda Nova do Imigrante (Coopeducar).

As atividades desenvolvidas pelos Centros de Referência da Juventude (CRJs) no Espírito Santo estão na pauta na reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O encontro está marcado para terça, às 13h30, no Rui Barbosa.

Assistência social

O colegiado de Assistência Social recebe na segunda-feira (4) a presidente da Associação Beneficente da Criança e do Adolescente (Abeca), Fernanda Rangel, para falar sobre o serviço prestado pela entidade à comunidade de Barra do Jucu, Vila Velha. A reunião acontece às 13h30, no Plenário Dirceu Cardoso.

Abuso Sexual

A delegada adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Thais da Silva Cruz, é a convidada da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Combate ao Abuso Sexual e Violência Cometida contra Crianças e Adolescentes. A reunião extraordinária ocorre na quarta-feira (5), às 13 horas, no Dirceu Cardoso.

Meio Ambiente

No mesmo dia, às 14 horas, ainda tem a reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente. O encontro acontece no Judith Leão. A discussão de projetos e ações que visem à melhoria da qualidade do ar e a sustentabilidade na Região Metropolitana da Grande Vitória será o tema em pauta.

Às 15 horas a Frente Parlamentar da Fundação Renova se reúne no Dirceu Cardoso para o lançamento e planejamento das próximas ações do grupo. Um dos convidados é o ex-ministro do Meio Ambiente José Carlos de Carvalho. Ele ocupou o cargo entre março e dezembro de 2002 durante o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). Também devem participar integrantes de Poderes e instituições estaduais, prefeitos e representantes da Renova, da Samarco, entre outros.

Educação

Por fim, na quinta-feira (6), a Comissão de Educação promove audiência pública para discutir o Plano Estadual de Segurança Escolar. O evento está marcado para acontecer às 19 horas no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) de Baixo Guandu.

Confira a agenda completa*:

Segunda-feira (03/07)

11 horas – Reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião ordinária da Comissão de Assistência Social – Plenário Dirceu Cardoso

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

15 horas – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo com entrega da Comenda “Luiz Carlos de Oliveira” – Plenário Dirceu Cardoso

Terça-feira (04/07)

8 horas – Visita técnica da Comissão de Infraestrutura ao Viaduto de Carapina – Canteiro de obras ao lado do Ibis Hotel, próximo ao Apart Hospital, na Avenida Mário Covas, Carapina, Serra.

9 horas – Reunião ordinária da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10 horas – Reunião extraordinária da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10 horas – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Reunião ordinária da Comissão de Cooperativismo – Plenário Judith Leão

13h30 – Reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

15 horas – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene em homenagem à Educação Capixaba – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta-feira (05/07)

9 horas – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

13 horas – Reunião extraordinária da CPI do Combate ao Abuso Sexual e Violência Cometida Contra Crianças e Adolescentes – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente – Plenário Judith Leão

15 horas – Reunião da Frente Parlamentar da Fundação Renova – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Visita técnica da Comissão de Direitos Humanos ao projeto Território do Bem, Bairro Itararé – Vitória

19 horas – Audiência pública da Comissão de Saúde para debater o tema “Principais desafios da Região do Caparaó na área da Saúde” – Plenário da Câmara Municipal de Guaçuí.

19 horas – Sessão solene em homenagem ao Aniversário de 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta-feira (06/07)

14 horas – Visita técnica da Comissão de Direitos Humanos à ocupação do Limão, Rua Santa Izabel, Gleba 02, Bairro Antônio F. Borges – Cariacica

14 horas – Reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente – Plenário Judith Leão

19 horas – Audiência pública da Comissão de Educação – Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) de Baixo Guandu

Sexta-feira (07/07)

8h30 – Evento em parceria da Amunes com a Casa dos Municípios – Município de Águia Branca

*Agenda sujeita a alterações

Fonte: POLÍTICA ES