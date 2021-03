Saúde defende regras mais duras contra Covid

O endurecimento das regras de convívio social e a união de forças para o enfrentamento de uma possível nova onda da pandemia do novo coronavírus deram o tom do debate da Comissão de Saúde da Assembleia, que realizou reunião virtual na manhã desta terça-feira (2).

O vice-presidente do colegiado, deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB), fez um apelo para que as ações de combate à disseminação do vírus sejam intensificadas:

“Existe a perspectiva de dias sombrios e a gente precisa intensificar as ações, que muitas vezes são impopulares, infelizmente nossa população não entende que não tem o que pague o valor de uma vida, mas precisamos tomar medidas corretas para que não haja colapso do sistema de saúde e passar o que os outros estados estão passando”, alertou Mameri, que é médico.

Para o deputado Luciano Machado (PV) as críticas não devem ser levadas em conta quando existe a necessidade de endurecimento das regras de convívio social.

“Quando você cria regras endurecedoras, que proíbem aglomerações, ou quando você libera, os críticos querem sempre criticar, de uma forma ou de outra. Quando começou a pandemia. as pessoas colocavam Santa Catarina como referência no enfrentamento da Covid, mantendo as empresas abertas…hoje eles não têm leitos e o Espírito Santo teve de abrir as portas para receber nossos irmãos catarinenses. A pandemia nos dá uma aula diária mostrando que dá pra viver o novo normal, mas cumprindo as regras”, afirmou Luciano Machado.

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Doutor Hércules (MDB), cobrou mais união entre os governos federal, estaduais e municipais, no combate à pandemia.

“O Brasil atravessa um momento crítico e muita gente não está vendo o perigo que está na nossa porta, é preciso que haja união dos governos federal e estaduais e municípios também, ninguém sabe tudo, estamos numa batalha, é momento de todos se unirem, em vez de críticas, temos de somar para diminuir o sofrimento da população, deixar a vaidade pra lá, só podemos fazer juntos”, concluiu Doutor Hércules.

Trabalhos

Na reunião, os deputados aprovaram o Projeto de Lei (PL) 153/2016, proposta de Sergio Majeski (PSB) para limitar o número de estudantes em salas de aula que possuem alunos com deficiência.

Além disso, os parlamentares da Comissão de Saúde deliberaram sobre a agenda de debates para as próximas reuniões. Na próxima terça-feira (9), o chefe do serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) Lauro Monteiro Vasconcellos Filho falará sobre o tema “Vivendo bem com a doença renal em tempos de pandemia”.

No dia 16, o físico nuclear Marcos Tadeu Orlando, pesquisador e professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) discorrerá sobre as “Propriedades da areia monazítica de Guarapari”.

Na semana seguinte, no dia 19, haverá audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde no que se refere ao terceiro quadrimestre de 2020. O titular da pasta, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, participa da reunião, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141/2012.

Já no dia 23 de março, a médica gastroenterologista Roseane Valéria Bicalho Ferreira Assis fará uma explanação sobre “Prevenção do câncer colorretal”.

Outros temas que serão abordados com data a definir são cirurgia bariátrica; dosagem de cloro na água; situação financeira e operacional da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim; e problemas na gestão de saneamento no município de Serra.