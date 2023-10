Saúde debate direitos de pessoas com deficiência

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua 2022), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 350 mil pessoas têm algum tipo de deficiência no Espírito Santo, o que representa 8,6% da população do estado. Para debater sobre direitos dessa significativa parcela da sociedade e políticas de inclusão, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Ales) realiza uma audiência pública, na próxima quarta-feira (1º), às 14 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

A falta de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) fica muito clara quando observamos dados sobre o mercado de trabalho para esse público. O levantamento do IBGE aponta que 70,7% das pessoas sem deficiência estão empregadas no Espírito Santo, enquanto somente 28,9% das PcD têm um emprego.

Outro levantamento, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), demonstra que 88,9% das escolas do Espírito Santo possuem a estrutura adaptada para alunos com deficiência. Quando é observado o recorte das séries iniciais do ensino fundamental a situação piora, somente 60,9% estão adaptadas para esse público.

O proponente da reunião é o presidente do colegiado, deputado Dr. Bruno Resende (União). “O objetivo dessa audiência é chamar a sociedade e todos os órgãos e poderes públicos, para que nós possamos pensar políticas que sejam inclusivas, em relação às pessoas com deficiência. Porque nós queremos que o Espírito Santo seja de todos os capixabas e não apenas de alguns”, afirma o parlamentar.

“O que nós queremos agora é que as próximas políticas públicas capixabas não venham apenas da cabeça de um deputado ou de uma pessoa específica. Que ele tenha todas as mãos e todas as mentes, especialmente aquelas mentes que vão se beneficiar e que hoje passam por dificuldades em solo capixaba”, complementa.

Projeto

O parlamentar é autor do Projeto de Lei (PL) 451/2023, que tem como objetivo validar laudos de PcD de forma permanente, sem a necessidade de atualização. “Nós temos um projeto de lei tramitando na Casa que torna, por tempo indeterminado, laudos de pessoas com deficiência, que estejam caracterizados como uma condição permanente. Não faz sentido nós termos atualização de um quadro que obviamente não vai mudar e que isso já esteja comprovado”, argumenta o autor.

