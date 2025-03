Saúde comemora número de doações de sangue durante o feriado de Carnaval

Entre os dias 28 de fevereiro e 09 de março, período que contempla a sexta-feira de Carnaval e o domingo pós-feriado, 817 pessoas compareceram ao Centro Estadual Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, para realizar a doação de sangue. Desses, 699 estavam aptos, marcando um aumento em mais de 16% em relação ao ano anterior.

A Secretaria da Saúde (Sesa) e a coordenação do Hemoes comemoram o retorno positivo da população diante das campanhas realizadas no período que antecedeu o feriado. De acordo com a diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, o aumento, ainda que pequeno, demonstra a importância da temática da doação de sangue ser difundida.

“Em 2024 registramos 600 doações neste mesmo período de feriado. Neste ano, com intensificação de campanhas e a sensibilização da população, chegamos a quase 100 doadores a mais, o que foi extremamente importante para o abastecimento dos hospitais estaduais e pleno atendimento aos pacientes com doenças crônicas. Isso mostrou a solidariedade da população capixaba”, celebrou.

Murad explicou que durante esses dez dias todos os tipos sanguíneos foram contemplados nas doações. Ela também falou da importância do número de doadores para a saúde pública. “Uma bolsa de sangue pode atender em média de três a quatro pessoas. Com as 699 bolsas coletadas nesses dez dias, pudemos salvar até 2.796 pessoas que, por alguma razão, precisaram de doação de sangue”, disse a diretora-geral.

O Hemoes fica localizado na Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. As doações de sangue podem ser realizadas todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados das 07h às 19h, com cadastro do doador encerrando às 18h20. Além do Hemoes, as doações acontecem em outros três hemocentros regionais e em unidade de coleta. Os locais e horários estão disponíveis em https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros.

Hemoes está conectado com você

O Centro Estadual Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) também está conectado on-line com os cidadãos capixabas. Desde o último mês, o Hemoes conta com um perfil oficial na rede social do Instagram, cujo nome é @hemoesoficial.

No perfil, os usuários podem ter acesso às informações de forma mais rápida na palma da sua mão, além de ser um canal importante de divulgação sobre a doação de sangue. Nesse domingo (09), o perfil do Hemoes comemorou, ainda, a marca de 17 mil seguidores.

O perfil pode ser acessado neste link https://www.instagram.com/hemoesoficial/.

