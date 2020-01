Saudade? Fernanda Souza curte show de Thiaguinho ao lado dos ex-sogros

O “Programa da Maisa” recebeu vários famosos em 2019 e, claro, várias personalidades do SBT . A questão é que tem duas pessoas queridinhas de Silvio Santos que não pisaram – e provavelmente não vão pisar – no palco do talk show. Isso porque, a apresentadora da atração não simpatiza com os populares apresentadores do jornalístico ” Primeiro Impacto “.

Leia também: Dudu Camargo descobre ao vivo que foi bloqueado por Gugu

arrow-options Reprodução/Instagram/@maisa Maisa quer apresentadores do “Primeiro Impacto” no seu programa





Leia também: Marcão do Povo detona Dudu Camargo: “Precisa aprender muito”

Segundo o Notícias da TV , Dudu Camargo e Marcão do Povo são desafetos de Maisa e a produção do programa sabe disso e nem cogita colocar eles na lista de possíveis convidados da atração.

arrow-options Divulgação/SBT Dudu Camargo teve um desafeto com Maisa em 2017

Que a apresentadora não se dá bem com Dudu não é uma novidade. Em 2017, Maisa chegou a abandonar a gravação do “Programa Silvio Santos” chorando por conta de comentários feitos pelo jornalista. O dono do SBT até tentou aproximar a apresentadora de Dudu, mas claramente não deu certo.

Leia também: Marcão do Povo é denunciado pelo MP por injúria racial contra Ludmilla

arrow-options Divulgação/ SBT Marcão do Povo é outro desafeto de Maisa

Com Marcão do Povo, Maisa nunca chegou a ter um desafeto direto, mas a apresentadora não gostou nada da atitude racista que o apresentador teve com a cantora Ludmilla. Ainda de acordo com o Notícias da TV , a jovem teria falado para pessoas próximas que não vai com a cara de Marcão. Em 2020, ele e Dudu devem permanecer fora da lista de convidados do programa.