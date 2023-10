Saturação do policiamento nos bairros Da Penha e São Benedito

Em resposta a crescente onda de violência nos bairros Da Penha, São Benedito e adjacências, em Vitória, a Polícia Militar anuncia a saturação do policiamento a partir desta terça-feira (10).

As equipes de Força Tática de Batalhões e Companhias da Grande Vitória estão atuando em conjunto com unidades especializadas como o Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), para reforçar a segurança e realizar apreensões de drogas, armas e indivíduos com mandado de prisão em aberto.

Ao todo, no dia de hoje, as unidades especializadas empregaram 94 policiais militares e 31 viaturas para circular pela área, demonstrando desta forma a força da segurança pública por parte do estado.

O reforço também conta com o empenho da Polícia Civil que está intensificando o policiamento em outros bairros da região. A população pode contribuir com informações através do Disque Denúncia 181 ou 190.

