Sasha pede orações pela recuperação do pai, Luciano Szafir

Sasha é filha de Luciano e Xuxa

Sasha Meneghel, filha de Luciano Szafir e Xuxa, pediu orações aos fãs pela recuperação do pai, internado com Covid-19 . O empresário foi transferido para o hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após passar por uma cirurgia na quarta-feira (7).

“Agradecemos as mensagens de carinho e as orações. Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para a recuperação completa do meu pai. Obrigada”, escreveu Sasha. Ela também compartilhou o comunicado emitido pela assessoria de imprensa do artista, em que é confirmada a transferência do Hospital Samaritano, zona oeste do Rio, onde Szafir estava internado desde 22 de junho.

Contaminação por Covid-19

Szafir foi internado na terça-feira, 22 de junho, após febre alta e insistente. É a segunda vez que o ator se contamina com o coronavírus, após ficar assintomático na primeira vez, em fevereiro deste ano. Luhanna Szafir, esposa dele, disse que está triste e com medo, mas espera o dia que ele vai voltar para casa.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Szafir está intubado e foi submetido a uma transfusão de sangue. O quadro do artista é grave. Ainda nesta quarta (7), a assessoria de Luciano Szafir informou, através de uma nota, que o pai de Sasha Meneghel passou por uma cirurgia abdominal. Mais detalhes sobre o procedimento médico não foram divulgados ao público ou à imprensa.