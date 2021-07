Sasha mostra fotos com Luciano Szafir; ator segue internado com Covid-19

Reprodução Sasha voltou mais cedo da lua de mel por causa do pai

Sasha Meneghel compartilhou uma sequência de fotos em que aparece abraçada ao pai, Luciano Szafir . O ator e empresário de 52 anos segue internado após complicações pela Covid-19, desde o dia 22 de junho.





“Te amo”, disse a modelo na legenda da foto no Instagram, com imagens do casamento dela em maio. Sasha, que estava em lua de mel com o marido João Figueiredo, antecipou a volta ao Brasil e visitou o pai no último domingo (11).

Luciano Szafir tem apresentado melhora no quadro de saúde. Ele já fez um vídeo em que aparece sendo alimentado pela mulher, Luhanna Melloni . “Primeira vez que está comendo, pela primeira vez em uma semana, né amor?”, disse Luhanna nas imagens, enquanto dava sopa a Szafir.

Aos 52 anos de idade, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira (9), após uma transferência do Hospital Samaritano, na Barra, onde ele foi internado no dia 22 de junho, depois de contrair, pela segunda vez, a Covid-19. Na quarta-feira (7), o ator precisou passar por uma cirurgia abdominal por causa de complicações causadas pela doença.

Ele teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).