Sasha Meneghel será destaque na o São Paulo Fashion Week

Iude Richele Sasha Meneghel





Sasha Meneghel será destaque na São Paulo Fashion Week. A filha de Xuxa Meneghel irá desfilar para Misci, marca de Airon Martin. “Compartilhamos de valores próximos em relação à sustentabilidade. Mas o que mais me chamou atenção é na força e na preocupação para lidar com meninas em situação de vulnerabilidade, um projeto que a Sasha tem e que muito me encantou. A Sasha cresceu e se transformou numa mulher admirável e é uma honra tê-la na estreia do nosso desfile físico”, diz o estilista.

Para a Sasha, a recíproca é verdadeira. “Conheci a Misci quando usei uma roupa da marca para participar de um programa de TV. Desde então, me apaixonei pela moda feita pelo Airon. Admiro muito o amor que ele sente pelo nosso Brasil e como ele retrata essa paixão em cada peça. Fiquei muito feliz com o convite para participar do desfile, é muito bom encontrar pessoas no mercado que procuram meios sustentáveis de produção. É algo raro e lindo de se ver”, afirma a modelo.

Dessa sinergia, teremos a participação exclusiva da modelo no desfile da marca, a ser realizado no dia 19 de novembro de 2021, no Parque do Ibirapuera – Pavilhão das Culturas Brasileiras.