Sasha Meneghel festeja aniversário de 26 anos do marido com álbum de fotos: ‘Amo’

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, festejou os 26 anos do marido, João Lucas, nesta quinta- (19), com um post no Instagram, no qual abriu um álbum de fotos deles, inclusive em viagens ao exterior, e fez uma declaração apaixonada para o cantor. .

“Te amo com todo meu coração, feliz aniversário, meu amor”, disse Sasha, também de 26 anos, que na imagem principal do posto sorri no colo do marido. Luciano Szafir, pai da empresária, também se declarou ao genro e disse que tem João como um filho.

“Parabéns, João Lucas! Te desejo toda saúde do mundo. Sempre falo que Sasha ganhou um cara maravilhoso e companheiro. Obrigado por cuidar tão bem da minha pequena, te tenho como um filho! Você merece todo sucesso, alegrias, amor e muito mais. Beijão, Johnny!”, escreveu ele. Confira: