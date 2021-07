Sasha Meneghel antecipa volta da lua de mel por conta da saúde do pai

Reprodução Sasha voltou mais cedo da lua de mel

Sasha Meneghel ainda estava curtindo a lua de mel com o marido João Figueiredo em Nova York, mas decidiu antecipar a volta depois que recebeu as últimas notícias do estado de saúde do pai, Luciano Szafir . Antes da transferência de hospitais por conta do quadro grave do ator, a modelo e estilista pediu orações e agradeceu o carinho dos fãs pela preocupação com a sua família.

“Agradecemos as mensagens de carinho e as orações. Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para a recuperação completa do meu pai. Obrigada”, escreveu Sasha. A assessoria de Xuxa confirmou à coluna a informação sobre a volta de Sasha ao Brasil para acompanhar de perto o estado de saúde do ator.

Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho por complicações da Covid-19. É a segunda vez que o ator, de 52 anos, pega o vírus. Ele foi diagnosticado com coronavírus e apresentou sintomas leves, em fevereiro. Na última quarta-feira, o pai de Sasha foi submetido a uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.

Ele teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino. Os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).