Sasha e marido visitam Luciano Szafir em hospital no Rio de Janeiro

Reprodução Sasha visita Luciano Szafir em hospital





A modelo Sasha Meneghel vistou o seu pai, Luciano Szafir, neste sábado (10), em um hospital do Rio de Janeiro (RJ). Szafir, de 52 anos, está internado por causa de complicações do coronavírus desde o dia 22 de junho.

Szafir está internado no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). Sasha chegou ao local acompanhada do marido João Figueiredo. Mais cedo, a modelo publicou um informe sobre o estado de saúde do pai.





“O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio. Ainda sem previsão de alta”, diz o texto.

Essa é a segunda vez que o ator contrai o vírus. Szafir também foi submetido a uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.