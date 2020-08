Sargento da PMES participa de Curso de Operador de Tecnologia da Informação e Comunicação no Exército Brasileiro

.

O 8º Batalhão promoveu na manhã desta terça-feira (25), uma solenidade para homenagear os destaques trimestrais e o Dia do Soldado. O evento ocorreu no pátio da unidade, em Colatina.

Participaram da solenidade o comandante do CPO Noroeste, coronel Haroldo Magalhães Picalo Junior; o comandante do 8º Batalhão, tenente-coronel Gabriel Amâncio de Souza Porto, além de oficiais e praças da unidade.

O tenente-coronel Gabriel Amâncio de Souza Porto salientou a importância do reconhecimento ao trabalho dos militares: “O Destaque Operacional é o reconhecimento da corporação aos militares pelo profissionalismo, dedicação e eficácia no cumprimento da missão instituída”, pontuou.

A homenagem gratificou 12 policiais militares:

– 4º Trimestre De 2019:

3º sargento Jocimar Alves

Cabo Dummer

Cabo Marcelo Pauli

SD Calixto

– 1º Trimestre De 2020:

Soldado Arruda

Soldado Mattedi

Cabo Victer

Soldado Quaresma

– 2º Trimestre de 2020:

Soldado Plaster

Cabo Wesley

