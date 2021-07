Sarah relembra depressão e cancelamento no BBB 21: ‘De favorita a imperdoável’

Reprodução Sarah Andrade relembra depressão





A ex-BBB Sarah Andrade usou as redes sociais, nesta segunda-feira (19), para desabafar de tudo que viveu após a sua eliminação no reality da Globo. Sarah contou aos seguidores que teve depressão há alguns anos e, depois do seu cancelamento durante o confinamento, precisou de ajuda para não ficar depressiva.

Sarah começou seu desabafo lembrando que foi de favorita ao prêmio no BBB 21 para cancelada em poucos dias. “Eu me deparei com uma enxurrada de informações ao sair de lá. ‘Você era favorita, você ia ganhar, você errou, salvou a minha vida, me decepcionou. Muita coisa! Eu me vi com uma responsabilidade enorme com muita gente. Entendi os meus erros, encarei meus medos e vim pedir desculpas. Sabe o que aconteceu? Analisaram minha expressão corporal, minha fala para comprovar, de alguma forma, que eu estava mentindo. Que gatilho foi entender o que a internet estava fazendo comigo. Me tiraram o direito de errar e de me desculpar. Cada passo dado era mais um deslize e o temido cancelamento. Passava pela minha cabeça como é que de favorita eu passei para imperdoável”, desabafou Sarah.





Sarah Andrade, que assumiu o namoro com o ex-A Fazenda Lucas Viana , deu detalhes de quando estava com depressão antes do reality. “Eu passei por um período de depressão bem complicado. Cheguei a ficar em casa por dias, sem tomar banho, e olhando ao redor cheio de resto de comida. Na época, eu namorava, minha mãe é muito presente na minha vida, e mesmo assim eu nunca deixei os dois perceberem que eu estava mal. Para mim, falar isso para vocês é bem complicado. As pessoas me veem na internet e eu estou sempre feliz, mas já passei por uma depressão pesada, daquelas que a gente pensa em acabar com a vida, sabe? Só que eu estava tão mal, mas tão mal, que eu não tinha forças”, assumiu Sarah.

A influencer e profissional de marketing ainda falou que precisou de ajuda para encarar a depressão depois do BBB 21 por causa de tudo que viu na internet. “Depois que eu saí do programa, quando vi esse tanto de coisa que rolou sobre mim, quando vi as coisas que o povo estava falando, eu vi que estava fácil de sem querer eu cair nesse mundo de novo. E foi aí que eu, com a ajuda de amigos, família e a minha própria ajuda, consegui sair dessa depressão. Eu queria falar isso para vocês entenderem o quanto é perigoso algumas coisas que a gente vê na internet, o quanto que faz mal. Eu estava já quase me sentindo de um jeito que eu pudesse voltar a cair naquele abismo que eu tinha caído há alguns anos.”, completou Sarah Andrade, que anunciou no vídeo uma série para falar de marketing com os seus fãs .

