Sarah Harding, do grupo Girls Aloud, morre aos 39 anos

Instagram Sarah Harding morreu aos 39 anos

Morreu neste domingo (05), aos 39 anos, Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud. A informação foi compartilhada no perfil oficial da cantora no Instagram. A mensagem foi escrita por sua mãe, Marie. “É com profundo pesar que hoje estou compartilhando a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Muitos de vocês souberam da batalha de Sarah contra o câncer e que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela partiu pacificamente esta manhã”, escreveu a matriarca.

“Gostaria de agradecer a todos por seu adorável apoio durante o ano passado. Significou o mundo para Sarah e deu-lhe grande força e conforto saber que era amada. Eu sei que ela não vai querer ser lembrada por sua luta contra esta doença terrível — ela era uma estrela brilhante e espero que seja assim que ela possa ser lembrada”, completou a mãe da cantora.

Sarah Harding ganhou notoriedade no universo musical no início dos anos 2000, quando elencava o grupo britânico Girls Aloud. Ela anunciou que estava lutando contra um câncer em agosto de 2020. À época, a doença já tinha se espalhado por outras partes de seu corpo. Em março de 2021, ela lançou sua autobiografia, “Hear Me Out”, explicando que havia decidido se pronunciar sobre o câncer para ajudar outras pessoas preocupadas em consultar um médico.