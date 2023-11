Sarah Andrade dá dicas de como montar looks versáteis

Reprodução/Instagram Sarah Andrade ensina como ousar nos looks versáteis para um visual mais profissional





Quando o assunto é moda, a influenciadora e empresária Sarah Andrade é destaque na praticidade e sofisticação. Para isso, ela compartilha algumas dicas de como transformar peças-chaves em looks profissionais e elegantes, sem perder personalidade e estilo.

1. As peças versáteis são essenciais

Para a influenciadora, um guarda-roupa profissional deve incluir itens básicos e

atemporais, como blazers, calças de alfaiataria e camisas neutras. Essas

peças-chave formam a base de qualquer conjunto profissional, permitindo uma variedade de combinações.





2. Mix e combinações

Uma das estratégias de Sarah para criar looks profissionais é a combinação. Ela ensina a experimentar diferentes maneiras de combinar as peças do guarda-roupa, resultando em uma série de visuais únicos a partir de poucas peças-chave. Um blazer pode ser usado sobre um vestido, com uma saia lápis ou até mesmo com jeans escuros, criando uma série de estilos adequados para o escritório.





3. Abuse dos acessórios

A empresária enfatiza o uso constante de acessórios em looks mais profissionais. Ela sugere investir em acessórios clássicos e discretos, como jóias elegantes e bolsas estruturadas. Esses detalhes sutis adicionam um toque final de elegância aos looks, sem comprometer a seriedade do ambiente profissional.





4. Use cores e padrões suaves nos looks

Sarah acredita que a neutralidade é fundamental para a compor os looks profissionais. Ela indica o uso de cores e padrões neutros para expressar sua personalidade, além de incorporar tons pastéis e padrões discretos em blusas, camisas e lenços.

Fonte: Mulher