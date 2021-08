Reprodução: Alto Astral Sara Shakeel: conheça a mensagem potente por trás do trabalho da artista!

Muito brilho e imagens psicodélicas, assim é a obra de Sara Shakeel, artista contemporânea nascida no Paquistão que aplica glitter digital em peças virtuais e cristais Swarovski em trabalhos físicos. Ex-dentista, hoje ela é uma artista viral que acumula pouco mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

No entanto, para além de colagens de pontos turísticos, gatinhos e personagens queridos da indústria do entretenimento, Shakeel traz uma mensagem bastante poderosa em seu trabalho ao chamar atenção para a beleza presente nos corpos femininos em todas as fases da vida.

Com um apelo de autoaceitação e alinhada ao movimento body positive, em meados de 2017, a artista começou a usar a hashtag #glitterstretchmarks para publicar trabalhos em que mulheres tinham suas estrias preenchidas por brilho – e não simplesmente apagadas, como ocorre normalmente em fotos de beleza e campanhas publicitárias. Afinal, estrias são marcas completamente normais que surgem com o decorrer do tempo.

Naquele ano, em uma entrevista à revista Teen Vogue, Shakeel explicou que a ideia de destacar as marquinhas naturais com glitter surgiu após uma amiga pedir a ela que retocasse suas estrias em uma foto.

“Aquilo me deixou triste porque eu mesma tenho várias, inclusive celulite! Então com tudo aquilo em mente, fiz estrias brilhantes e espaciais”, ela declarou à revista.

Shakeel também contou que antes de publicar as imagens, chegou a pensar “por que alguém estaria interessado em minhas estrias?”. Mas conforme seu trabalho foi atingindo as pessoas, ela percebeu que o mundo precisava cada vez mais desse tipo de empoderamento e que algumas mulheres já vinham produzindo artes em prol dos corpos femininos (como a espanhola Cinta Tort Cartró, ou @zinteta)

Graças ao sucesso das imagens de estrias, a artista lançou o projeto @glitterstretchmarks no Instagram. Por lá, Shakeel começou a compartilhar não só trabalhos em que embelezava as estrias, mas também rugas, cicatrizes e manchas.

Vale mencionar que no último ano Shakeel passou a ganhar ainda mais relevância na cena artística ao lançar uma série de imagens em resposta à pandemia causada pela Covid-19. Através de colagens brilhantes, a artista chamou a atenção para a importância de lavar as mãos e a forma correta de realizar o ato.

Após a repercussão positiva da sua série, ela escreveu em suas redes sociais: “Eu estou extremamente feliz em ver como uma simples peça de arte pode impactar positivamente a vida de tantas pessoas, especialmente nesses tempos difíceis! Como artista, isso cumpre o meu propósito e é a razão pela qual eu crio arte”.

Você viu?

Também durante a pandemia, Shakeel compartilhou a série Real Life Heroes (Heróis da Vida Real) exaltando os profissionais da saúde – as imagens originais foram enviadas à artista pelas próprias pessoas.

Confira mais trabalhos de Sara Shakeel:

