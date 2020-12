Reprodução: Alto Astral Sara Carreira, filha de Tony Carreira, morre aos 21 anos em acidente

A cantora Sara Carreira faleceu no último sábado (5) após um trágico acidente de carro em Portugal. Ela era filha do famoso cantor português Tony Carreira e estava em uma Land Rover Evoque com o namorado, Ivo Lucas, que está internado. Em outro carro, que acompanhava o casal, estavam duas amigas.

A família se despediu da cantora neste domingo (6) e, em nota divulgada pela agência Lusa , pediu privacidade e respeito pelo luto: “Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à imprensa, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa”.

Sara completou 21 anos em outubro, na mesma época em que lançou sua coleção de roupas “Esse by Carreira”. A jovem estava no mundo da música desde muito nova, sendo “Vou Ficar” um dos seus maiores sucessos, com mais de 3 milhões de visualizações no Youtube.

O acidente aconteceu na A1, na Póvoa de Isenta, em Santarém, a aproximadamente 80 km de distância da capital Lisboa. Ivo, que acompanhava a namorada no carro, sofreu uma fratura exposta no braço. O comunicado ainda afirma que “deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa”.

Os últimos registros de Sara Carreira nas redes sociais são da sexta-feira (4), em que estava comemorando um aniversário. Ela também apareceu em algumas fotos em um restaurante, publicadas por Bárbara Bandeira, sua melhor amiga. A artista era popular no Instagram, com mais de 260 mil seguidores, e compartilhava diariamente sua carreira e vida.

A cantora era muito próxima da família e já revelou haver sofrido com a separação dos pais Tony Carreira e Fernanda Antunes. Apesar de ter crescido em Portugal, ela nasceu na França e, por mais que a música sempre tenha feito parte da sua vida, Sara dizia que era muito insegura e tímida.

No entanto, isso não a impediu de ter sucesso na carreira. Seu último single “Sem ninguém saber”, lançado em abril deste ano, possui mais de 500 mil visualizações no Youtube.