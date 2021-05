Saque emergencial do FGTS: veja o que falta para beneficiário sacar R$ 1.045

Agência Câmara Deputado Marcel Van Hattem

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) apresentou uma proposta para retornar com o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ). No ano passado, a Medida Provisória (MP) 946/20 foi responsável por fazer com que os beneficiários pudessem sacar um salário mínimo (R$ 1.045).

A MP perdeu a validade na virada do ano, após o fim do período reconhecido de calamidade pública por efeito da pandemia da Covid-19 .

A ideia do deputado é estender para todos os que não puderam sacar em 2020, e aumentar o prazo para o saque.

O resgate do ano passado foi liberado apenas para os que tinham saldo positivo na conta do FGTS. Ainda que não tivessem sido demitidos, empregadores poderiam receber o valor.

“A liberação de recursos do FGTS por meio de saques nas contas vinculadas proporciona auxílio financeiro em momentos essenciais na vida dos trabalhadores e seus familiares”, afirmou Van Hattem. “Se não for durante um momento de crise e de tão grande necessidade, quando então será mais propício?”, disse Van Hattem.