São Sebastião (SP) tem 40 desaparecidos após fortes chuvas

Reprodução/Redes sociais – 20.02.2023 Alagamento em São Sebastião (SP)

A cidade de São Sebastião, a mais afetada pelas fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo, tem pelo menos 40 pessoas desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil.

36 pessoas estão desaparecidas em Barra do Sahy e outras quatro em Juquehy. Na cidade, outras 36 pessoas morreram devido a deslizamentos de terra.

Segundo a Secretária de Segurança Urbana (SEGUR) de São Sebastião, os desmoronamentos e deslizamentos atingiram diversas partes da cidade. Só na Vila Sahy, 50 casas desabaram.

Uma comitiva do governo federal vai à cidade para auxiliar nas buscas, e o Exército também está apoiando as operações na região.

As fortes chuvas começaram ainda no sábado (18), e causaram a interdição de rodovias e o desabastecimento de água em cidades do litoral norte. Algumas localidades também sofreram com queda de energia elétrica.

Fonte: IG Nacional