São Sebastião emite alerta de fortes chuvas para os próximos dias

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião São Sebastião decretou estado de calamidade pública

A prefeitura de São Sebastião emitiu um alerta para fortes chuvas na região para este sábado (25) até segunda (27). No último final de semana de Carnaval, o litoral norte de São Paulo foi atingido por um forte temporal que matou, segundo o último boletim do governo, 57 pessoas e mais de 4 mil desabrigados.

Dentre as vítimas, 56 em São Sebastião (SP) e uma em Ubatuba (SP). Foram identificados 47 corpos e liberados para o sepultamento: 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.

Segundo a prefeitura, oito pessoas estão desaparecidas. A região mais afetada foi a Vila do Sahy, onde cerca de 50 casas foram soterradas após deslizamentos de terra. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas neste sábado.

A chuva deve continuar nos próximos dias. O litoral norte de São Paulo deve se manter alerta neste final de semana para o risco de movimentação de solo.

Segundo a Defesa Civil, considera-se alta a possibilidade de movimentos de massa na Baixada Santista e no litoral norte paulista, com especial atenção para a faixa entre Guarujá e São Sebastião.

“Há previsão para pancadas de chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do Estado de São Paulo. Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, diz a Defesa Civil.

A previsão do tempo para hoje este sábado em São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, lhabela, Guarujá, Bertioga é da mínima ser 23°C e a máxima de 31ºC.

Estradas





Até agora, o trecho mais atingido foi a SP-055, Rodovia Governador Mário Covas, que liga a Barra do Sahy à Praia Preta. A via é o principal acesso de saída para São Paulo.

No entanto, a subida da serra pode ser feita através da Anchieta-Imigrantes e rodovias dos Tamoios, ou Oswaldo Cruz. Já a Mogi-Bertioga segue interditada, sem previsão de liberação.

Veja os pontos de interdição parcial:

• Rodovia Rio-Santos (SP-055) Km 155 – Erosão. Acostamento Km 189 – Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia) Km 066– queda de barreira. Acostamento (Praia da Fortaleza); Km 087 – queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha); faixa reversível sentido leste Km 96 – queda de barreira (Praia Massaguaçu); parcial pista leste Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra); Acostamento Km 136 ao 142 – queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque); Pare e Siga sentido leste Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias); Pare e Siga Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga); Pare e Siga Km 174 – queda de barreira (Praia Preta). Comboio. Km 180 – queda de árvore (Praia Preta); Acostamento Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia); Acostamento Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba). Acostamento

• Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) Km 07 – queda de barreira e árvores. (Morro da Pilôa). Faixa reversível sentido norte. Km 13 – queda de barreira (Horto Florestal). Faixa reversível sentido norte

Fonte: IG Nacional