São Pedro e Anchieta Beach Soccer disputam o Circuito Brasil no Rio de Janeiro

A equipe feminina São Pedro Beach Soccer e a masculina Anchieta Beach Soccer embarcaram, nesta quinta-feira (07), para participar do Circuito Brasil de Beach Soccer. A competição tem início nesta sexta-feira (08), no Rio de Janeiro.

Toda a delegação viajou com transporte concedido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Entre os atletas, Ceciliana Mattos, Laine Almeida, Silvana Neves e Tai Costa são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport.

O torneio contará com três rodadas e tem encerramento no próximo domingo (10). Na categoria feminina, São Pedro Beach Soccer vai disputar contra Vasco da Gama pela primeira rodada. Já no masculino, Anchieta vai enfrentar o Flamengo. As finais da competição terão transmissão ao vivo pela SporTV.

Na última etapa do Circuito Brasil, que aconteceu em abril deste ano, as duas equipes do Espírito Santo ficaram em terceiro lugar.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Clique aqui para saber mais e ter acesso ao novo edital.

