São Pedro Beach Soccer é campeã da Sudeste Cup do Circuito Brasil

A equipe feminina São Pedro Beach Soccer conquistou o título da Sudeste Cup de Beach Soccer, a terceira etapa do Circuito Brasil de Beach Soccer. As capixabas levaram o título após vitória sobre o Flamengo por 3 a 1 no último domingo (10), no Rio de Janeiro.

A delegação viajou com transporte concedido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Na equipe feminina, Ceciliana Mattos, Laine Almeida, Silvana Neves e Tai Costa são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport.

Na primeira rodada, São Pedro Beach Soccer começou com o pé direito e venceu o Vasco da Gama por 4 a 1. Em seguida, o time goleou Ceilândia, do Distrito Federal, por 8 a 2. Com o resultado, a equipe garantiu a classificação para as finais do circuito, que serão realizadas em janeiro, também no Rio de Janeiro.

Além do título, Tai Costa e Lelê Lopes foram eleitas como melhor jogadora e melhor goleira, respectivamente. Rose Andrade também foi homenageada como melhor técnica da competição.

O time masculino de Anchieta também participou da etapa. A equipe capixaba venceu o Botafogo por 5 a 3 na disputa pelo terceiro lugar.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Clique aqui para saber mais e ter acesso ao novo edital.



