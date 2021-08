São Paulo x Palmeiras: números, estatísticas e curiosidades da partida

Data e hora: 10/08/2021 l 21h30

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Transmissão: SBT e FOX Sports

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)

Pendurados: Marcos Rocha

Suspensos: não há

DESTAQUES PRINCIPAIS

> Na última vez que foi a campo como visitante na Libertadores, contra o Universidad Católica-CHI, no Chile, pelas oitavas de final da competição, o Palmeiras bateu um novo recorde: com 13 jogos seguidos sem derrota fora de casa (dez vitórias e três empates), tornou-se isoladamente o time com a maior série de invencibilidade como visitante na história da competição sul-americana.

> Somando Brasileiro e Libertadores, o Palmeiras não perde há cinco jogos como visitante: foram quatro vitórias seguidas, contra Internacional (Brasileiro), Sport (Brasileiro), Universidad Católica-CHI (Libertadores) e Atlético-GO (Brasileiro), e um empate, contra o São Paulo (Brasileiro).

> O Verdão tem o melhor aproveitamento de pontos como visitante na temporada 2021 entre os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, com 74,24% – em 22 jogos disputados fora de seus domínios, o Verdão venceu 15, empatou quatro e perdeu três. O próximo da lista é o Flamengo, com 74,07%.

> A partida desta terça-feira (10) será a 350ª do Palmeiras na história do Morumbi e acontecerá no mês em que o Verdão completa 60 anos de sua estreia no estádio, ocorrida em 20 de agosto de 1961, no empate sem gols contra os donos da casa. Nos 349 jogos já disputados no local contra 34 adversários diferentes, o retrospecto alviverde é de total equilíbrio: 117 vitórias, 115 empates e 117 derrotas, com 442 gols marcados e 415 gols sofridos.

> Com 11 gols ao todo pela Libertadores jogando com a camisa do Verdão, assim como Tupãzinho e Borja, Willian e Rony estão a apenas uma bola na rede para igualar Alex, que atualmente é o maior artilheiro palmeirense na história da competição – o eterno camisa 10 soma 12 gols pelo clube no torneio continental.

> Weverton está a apenas uma partida de se tornar o 9º goleiro que mais jogou pelo Palmeiras na história. Atualmente, o posto é ocupado isoladamente por Primo, com 185 jogos.

> Falta apenas um jogo para Dudu se tornar o 28º jogador com mais partidas na história do Palmeiras. Se entrar em campo contra o São Paulo, o camisa 4+3 passará a ocupar a posição no ranking ao lado de Alfredo Mostarda, com 312 duelos.

> Raphael Veiga está a apenas mais um gol de igualar Edmundo como o 9º maior artilheiro do Palmeiras neste século.

> Gustavo Gómez precisa de apenas mais um tento para se tornar o 6º maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Atualmente, o posto é ocupado por Daniel, com 18 bolas na rede. Além disso, se entrar em campo mais uma vez, o paraguaio se tornará o 3º estrangeiro que mais atuou pelo clube em todos os tempos, ao lado de Muñoz, com 140 jogos.

HISTÓRICO NA TEMPORADA



NÚMEROS GERAIS

44 jogos | 27 vitórias | 7 empates | 10 derrotas | 76 gols marcados | 40 gols sofridos

> Mandante: 21 jogos | 12 vitórias | 2 empates | 7 derrotas | 42 gols marcados | 23 gols sofridos

> Visitante: 22 jogos | 15 vitórias | 4 empates | 3 derrotas | 32 gols marcados | 15 gols sofridos

> Campo neutro: 1 jogo | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

– CONMEBOL LIBERTADORES

8 jogos | 7 vitórias | 0 empate | 1 derrota | 22 gols marcados | 7 gols sofridos

> Mandante: 4 jogos | 3 vitórias | 0 empate | 1 derrota | 15 gols marcados | 4 gols sofridos

> Visitante: 4 jogos | 4 vitórias | 0 empate | 0 derrota | 7 gols marcados | 3 gols sofridos

– CAMPEONATO BRASILEIRO

15 jogos | 10 vitórias | 2 empates | 3 derrotas | 27 gols marcados | 15 gols sofridos

> Mandante: 8 jogos | 6 vitórias | 1 empate | 1 derrota | 17 gols marcados | 10 gols sofridos

> Visitante: 7 jogos | 4 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | 10 gols marcados | 5 gols sofridos

– COPA DO BRASIL

2 jogos | 1 vitória | 0 empate | 1 derrota | 1 gol marcado | 1 gol sofrido

> Mandante: 1 jogo | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | 0 gol marcado | 1 gol sofrido

> Visitante: 1 jogo | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | 1 gol marcado | 0 gol sofrido

– CAMPEONATO PAULISTA

16 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 4 derrotas | 21 gols marcados | 12 gols sofridos

> Mandante: 7 jogos | 3 vitórias | 1 empates | 3 derrotas | 9 gols marcados | 6 gols sofridos

> Visitante: 9 jogos | 5 vitórias | 3 empates | 1 derrota | 12 gols marcados | 6 gols sofridos

– CONMEBOL RECOPA

2 jogos | 1 vitória | 0 empates | 1 derrota | 3 gols marcados | 3 gols sofridos

> Mandante: 1 jogo | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | 1 gol marcado | 2 gols sofridos

> Visitante: 1 jogo | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 1 gol sofrido

– SUPERCOPA DO BRASIL

1 jogo | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

> Campo neutro: 1 jogo | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

ÚLTIMO JOGO

Palmeiras 2×3 Fortaleza, dia 07/08, no Allianz Parque, em São Paulo-SP, pelo Campeonato Brasileiro.

Escalação: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Renan (Victor Luis, 14’/2ºT), Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron, 14’/2ºT), Raphael Veiga (Luiz Adriano, 28’/2ºT), Wesley (Dudu, 14’/2ºT), Willian (Deyverson, 22’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Jogos anteriores: São Paulo 0x0 Palmeiras (Brasileiro), Palmeiras 1×0 Fluminense (Brasileiro), Palmeiras 1×0 Universidad Católica-CHI (Brasileiro), Atlético-GO 0x3 Palmeiras (Brasileiro) e Universidad Católica-CHI 0x1 Palmeiras (Libertadores).

HISTÓRICO DO CONFRONTO

UMA VITÓRIA PARA CADA LADO E QUATRO EMPATES NOS ÚLTIMOS SEIS CHOQUES-REI

> Desde a refundação do rival, em 1935, Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram em 323 jogos –computa-se todo e qualquer embate entre os clubes (incluindo o Torneio Início do Campeonato Paulista) e não se contabilizam as partidas contra o São Paulo da época da Chácara da Floresta, ativo entre 1930 e 1935.

> Nos últimos seis Choques-Rei no Morumbi, foram uma vitória para cada lado e quatro empates, com quatro gols marcados para cada equipe. O triunfo alviverde ocorreu pelo segundo turno do Brasileiro de 2018, durante a campanha do decacampeonato nacional, quando Gustavo Gómez e Deyverson garantiram o 2 a 0 que quebrou um jejum de 15 anos sem vitórias do Verdão sobre o rival em sua casa.

– Retrospecto geral contra o São Paulo: 323 jogos, 106 vitórias, 106 empates, 111 derrotas, 413 gols marcados e 414 gols sofridos

> Primeiro jogo: 19/04/1936 – Palestra Italia 2×3 São Paulo (gols de Imparato e Lara) – Parque Antarctica (São Paulo-SP) – Torneio Início do Campeonato Paulista

> Primeira vitória: 25/10/1936 – Palestra Italia 3×0 São Paulo (gols de Mathias e Rolando duas vezes) – Parque Antarctica (São Paulo-SP) – Campeonato Paulista

> Último jogo: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Morumbi – Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Abel Ferreira mandou a campo: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo (Patrick de Paula, aos 36’2ºT), Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron, aos 12’/2ºT) e Raphael Veiga (Victor Luis, aos 41’/2ºT); Wesley (Breno Lopes, aos 12’/2ºT) e Deyverson (Willian, aos 36’/2ºT)

> Última vitória: 30/10/2019 – Palmeiras 3×0 São Paulo (gols de Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa) – Allianz Parque (São Paulo-SP) – Campeonato Brasileiro

> Maior série invicta do Palmeiras: 10 jogos – seis vitórias e quatro empates (entre 27/08/2017 e 26/01/2020)

> Maior série de vitórias: seis vitórias para ambos os lados, porém o Verdão o fez duas vezes (entre 25/07/1937 e 22/12/1938 e, depois, entre 16/07/1995 e 29/03/1997), enquanto o Tricolor apenas uma.

> Maior sequência sem sofrer gols: Palmeiras, quatro jogos em três ocasiões (primeiro, entre 25/02/1972 e 22/11/1972; depois, entre 02/07/1995 e 14/02/1996; e, por fim, entre 06/10/2018 e 07/04/2019)

> Maior goleada do Palmeiras: 19/05/1965 – Palmeiras 5×0 São Paulo (gols de Servílio duas vezes, Dario duas vezes e Rinaldo) – Estádio Palestra Italia (São Paulo-SP) – Campeonato Brasileiro

> Jogador com mais jogos: Ademir da Guia (53)

> Jogador do atual elenco com mais jogos: Dudu (16)

> Jogador com mais gols: Evair (9)

> Jogador do atual elenco com mais gols: Dudu e Willian (4)

> Técnico com mais jogos: Vanderlei Luxemburgo (26)

– Retrospecto contra o São Paulo pela Libertadores: 8 jogos, 2 empates, 6 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos

> Último jogo: 03/05/2006 – São Paulo 2×1 Palmeiras – Morumbi (São Paulo-SP)

– Retrospecto contra o São Paulo como visitante pela Libertadores: 4 jogos, 4 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos

– Retrospecto contra times brasileiros pela Libertadores: 46 jogos, 16 vitórias, 10 empates, 20 derrotas, 61 gols marcados e 65 gols sofridos

> Último jogo: 30/01/2021 – Palmeiras 1×0 Santos (gol de Breno Lopes) – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) – Final

– Retrospecto contra times brasileiros como visitante pela Libertadores: 23 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 40 gols sofridos

> Último jogo: 20/08/2019 – Grêmio 0x1 Palmeiras (gol de Gustavo Scarpa) – Arena Grêmio (Porto Alegre-RS)

HISTÓRICO NO LOCAL

PALMEIRAS FARÁ JOGO DE NÚMERO 350 NO MORUMBI, ONDE ESTREOU HÁ 60 ANOS

> A partida desta terça-feira (10) será a 350ª do Palmeiras na história do Morumbi e acontecerá no mês em que o Verdão completa 60 anos de sua estreia no estádio, ocorrida em 20 de agosto de 1961, no empate sem gols contra os donos da casa. Nos 349 jogos já disputados no local contra 34 adversários diferentes, o retrospecto alviverde é de total equilíbrio: 117 vitórias, 115 empates e 117 derrotas, com 442 gols marcados e 415 gols sofridos.

> O Morumbi foi palco de grandiosas conquistas do Palmeiras ao logo das décadas. A primeira foi o Campeonato Brasileiro de 1969, após vencer o Botafogo por 3 a 1 (dois gols de Ademir da Guia e um de César Maluco) e, minutos depois, ver o jogo entre Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte terminar com vitória mineira por 2 a 1 para garantir matematicamente o título – jogadores, comissão técnica e torcedores permaneceram no Morumbi, ouvindo pelo rádio o desfecho do outro jogo da rodada.

> Curioso que o Palmeiras foi campeão no Morumbi antes mesmo do São Paulo, cujo primeiro título no local foi o Paulista de 1971, quando venceu o duelo decisivo contra o Palmeiras por 1 a 0 em jogo marcado pelo erro da arbitragem ao anular um gol de cabeça de Leivinha, alegando que o toque havia sido feito com a mão.

> Na década de 70, a Segunda Academia levantou três canecos no estádio tricolor: o Brasileiro de 1972, após empate por 0 a 0 com o Botafogo na rodada final; o do Brasileiro de 1973, com outro empate por 0 a 0, desta vez contra o próprio São Paulo, também na rodada decisiva; e o Paulista de 1974, na grande final contra o Corinthians, com vitória por 1 a 0 (gol de Ronaldo), calando a maioria dos torcedores corintianos que ocupava o estádio na esperança de ver o time quebrar um jejum de títulos que vinha desde 1954 – o tabu só viria a ser quebrado três anos depois. Também contra o Corinthians, o Verdão venceu o “Jogo das Faixas” por 2 a 0 (gols de Jorge Mendonça), coroando a campanha do título paulista de 1976 adquirido uma rodada antes.

> Em 1984, o Palmeiras registrou sua maior goleada na história do Campeonato Brasileiro: 7 a 0 sobre o CRB (três gols de Jorginho, dois de Reinaldo Xavier, um de Vagner Bacharel e um de Márcio). Goleadas, aliás, não faltam na trajetória alviverde no Morumbi, inclusive em clássicos contra os três grandes rivais do estado: diante do Santos, teve um 5 a 1 em 1979; sobre o São Paulo, houve um 4 a 2 em 1966, um 4 a 0 e um 3 a 0 em 1992 e um 4 a 2 em 2002, aquele do gol de chapéu de Alex; e frente ao Corinthians, 4 a 2 em 1977, 5 a 1 e 3 a 0 em 1986 (este último, válido pela semifinal do Paulista), 4 a 1 em 1994 e em 1999, 4 a 0 em 2004 e 3 a 0 em 2007.

> A goleada mais memorável, no entanto, foi registrada em 12 de junho de 1993. Sem títulos desde 1976, o Palmeiras encontrou na decisão do Campeonato Paulista o Corinthians (mesmo adversário que havia derrotado na semifinal do Paulista anterior, em 1992, com Evair fazendo de falta o gol da vitória mínima em jogo disputado debaixo de muita chuva). Os 4 a 0, com três gols no tempo regulamentar (Zinho, Evair e Edílson) e um na prorrogação (Evair, de pênalti), garantiram o retorno do Verdão a grupo dos campeões estaduais.

> No segundo semestre daquele mesmo ano de 1993, o Palmeiras faturou mais um Brasileiro no Morumbi. Após eliminar o São Paulo na semifinal com vitória por 2 a 0 em plena casa rival (Edmundo abriu o placar e Cesar Sampaio fechou com um golaço driblando o goleiro), o Verdão recebeu o Vitória no jogo da volta da decisão e garantiu a taça com um novo 2 a 0 (gols de Evair e Edmundo).

> Em 1997, o Palmeiras fez quatro de seis jogos do quadrangular semifinal no Morumbi (dois contra o Santos e os jogos como mandante contra Internacional e Atlético-MG) e, após três vitórias e um empate, avançou para encarar o Vasco na decisão. No seguinte, em 1998, o Verdão faturou a Copa do Brasil ao bater o Cruzeiro por 2 a 0 (gols de Paulo Nunes e Oséas).

> O final do século passado ficou marcado pelos embates entre Palmeiras e Corinthians pela Libertadores. O Verdão eliminou o rival nas quartas de final em 1999, ano em que conquistou seu primeiro título da competição, e repetiu a dose nas semifinais de 2000, em disputa de pênaltis que teve o goleiro Marcos defendendo a cobrança decisiva do ídolo alvinegro Marcelinho Carioca.

> O último troféu do Alviverde Imponente no Morumbi foi o Torneio Rio-São Paulo de 2000, quando atropelou o Vasco na final com goleada por 4 a 0 (gols de Pena, Argel, Euller e Arce).

> Curiosidade: o Palmeiras ajudou a financiar a construção do Morumbi. A fim de concluir as obras, o São Paulo criou, em 1968, a campanha “Carnê Paulistão – A Grande Jogada”, que sorteava prêmios mensais a quem adquirisse o talão. O Palmeiras criou um posto de venda na entrada da sede social do Estádio Palestra Italia em dias de jogos onde foram comercializados 100 mil talões, sendo que parte do valor ficava para o clube e parte era revertida para as obras. O Verdão aquele que mais vendeu carnês entre todos os times.

– Retrospecto do Palmeiras no Morumbi: 349 jogos, 117 vitórias, 115 empates, 117 derrotas, 442 gols marcados e 417 gols sofridos

– Títulos: Campeonato Brasileiro em 1969, 1972, 1973 e 1993, Copa do Brasil em 1998, Torneio Rio-São Paulo em 2000 e Campeonato Paulista em 1974 e 1993

– Primeiro jogo: 20/08/1961 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Campeonato Paulista

– Primeira vitória: 25/07/1964 – Palmeiras 5×0 Botafogo -SP (gols de Zequinha, duas vezes, Tupãzinho, duas vezes, e Vavá)

– Último jogo: 31/07/2021 – São Paulo 0×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

Na ocasião, o técnico Abel Ferreira mandou a campo Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo (Patrick de Paula, aos 36’2ºT), Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron, aos 12’/2ºT) e Raphael Veiga (Victor Luis, aos 41’/2ºT); Wesley (Breno Lopes, aos 12’/2ºT) e Deyverson (Willian, aos 36’/2ºT).

– Última vitória: 23/08/2020 – Palmeiras 2×1 Santos (gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula) – Campeonato Brasileiro

– Maior série invicta: 12 jogos (7 vitórias e 5 empates) entre 30/08/1964 e 04/12/1968

– Maior série de vitórias: 4 jogos, três vezes (primeiro, entre 11/05/1969 e 22/11/1969; depois, entre 03/02/1983 e 17/03/1939; e, por último, entre 30/051998 e 27/02/1999)

– Maior série sem sofrer gols: 4 jogos, três vezes (primeiro, 30/03/1984 e 24/06/1984; depois, entre 10/10/1992 e 08/11/1992; por último, entre 27/05/2007 e 02/03/2008)

– Adversário mais frequente: São Paulo (123 jogos)

– Maior vítima: Corinthians (39 vitórias em 112 jogos)

– Maior goleada: 30/03/1984 – Palmeiras 7×0 CRB-AL (gols de Jorginho Putinatti, três vezes, Reinaldo Xavier, duas vezes, Vagner Bacharel e Márcio) – Campeonato Brasileiro

– Placar mais frequente: 0×0 (50 vezes)

– Maior público: 15/10/1978 – Palmeiras 2×0 Santos (gols de Jorge Mendonça e Escurinho) – Campeonato Paulista

– Jogador que mais atuou: Leão (85 jogos)

– Jogador que mais atuou do atual elenco: Weverton (7 jogos)

– Jogador que mais fez gols: Jorginho Putinatti (21 gols)

– Jogador que mais fez gols do atual elenco: Gustavo Gómez, Deyverson, Dudu, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Rony (1 gol cada)

– Treinador que mais comandou: Luiz Felipe Scolari (44 jogos)

– Retrospecto no Morumbi pela Libertadores: 12 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 13 gols marcados e 22 gols sofridos

> Último jogo: 03/05/2006 – São Paulo 2×1 Palmeiras (gol de Washington)

> Última vitória: 06/06/2000 – Palmeiras 3×2 Corinthians (gols de Euller, Alex e Galeano)

– Retrospecto na cidade de São Paulo pela Libertadores: 108 jogos, 70 vitórias, 17 empates, 21 derrotas, 236 gols marcados e 97 gols sofridos

> Último jogo: 21/07/2021 – Palmeiras 1×0 Universidad Católica-CHI (gol de Marcos Rocha) – Allianz Parque (São Paulo-SP)

– Retrospecto na cidade de São Paulo como visitante pela Libertadores: 7 jogos, 7 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos

> Último jogo: 03/05/2006 – São Paulo 2×1 Palmeiras (gol de Washington) – Morumbi (São Paulo-SP)

– Retrospecto no Brasil pela Libertadores: 125 jogos, 76 vitórias, 20 empates, 29 derrotas, 257 gols marcados e 121 gols sofridos

– Retrospecto no Brasil como visitante pela Libertadores: 23 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 40 gols sofridos

HISTÓRICO NA COMPETIÇÃO

PALMEIRAS OSTENTA RECORDE DE INVENCIBILIDADE COMO VISITANTE NA LIBERTADORES

> Na última vez que foi a campo como visitante na Libertadores, contra o Universidad Católica-CHI, no Chile, pelas oitavas de final da competição, o Palmeiras bateu um novo recorde: com 13 jogos seguidos sem derrota fora de casa (dez vitórias e três empates), tornou-se isoladamente o time com a maior série de invencibilidade como visitante na história da competição sul-americana. A última derrota palestrina foi para o San Lorenzo-ARG, por 1 a 0, em Buenos Aires (ARG), pela fase de grupos em 2019 – os números não contabilizam o duelo com o Santos na final de 2020 por ter sido disputada em campo neutro, no Maracanã.

Maiores invencibilidades como visitante na história da Libertadores (1960-2021):

13 jogos – Palmeiras (2019-2021)

12 jogos – River Plate-ARG (2018-2019)

10 jogos – Boca Juniors-ARG (1966-1970)

10 jogos – Vasco (1998-2001)

PALMEIRAS É O TIME BRASILEIRO COM MAIS VITÓRIAS NA LIBERTADORES

> Com a vitória por 1 a 0 sobre o Universidad Católica-CHI, no Allianz Parque, na partida de volta das oitavas de final, o Palmeiras se isolou ainda mais na primeira colocação como o time brasileiro com mais triunfos na história da Libertadores, agora com 115, seguido pelo Grêmio, já eliminado desta edição na pré-Libertadores, com 108.

> Como mandante, o Palmeiras também lidera o ranking entre os brasileiros ao lado do Grêmio, ambos com 74 vitórias, seguidos pelo São Paulo, com 72.

> O Palmeiras é ainda o time brasileiro com mais vitórias como visitante na história da competição, com 44 triunfos contra 34 do Cruzeiro, segundo colocado. Nos últimos 21 compromissos como visitante, foram 16 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

PALMEIRAS É O TIME BRASILEIRO COM MAIS GOLS NA LIBERTADORES

> Com 385 gols em 205 jogos disputados, o Palmeiras aparece na sétima posição entre os times que mais fizeram gols na história da Libertadores. O segundo brasileiro que mais foi às redes é o Grêmio, com 318 gols em 207 jogos.

1º – River Plate-ARG: 615 gols em 370 jogos

2º – Nacional-URU: 557 gols em 399 jogos

2º – Peñarol-URU: 555 gols em 370 jogos

4º – Boca Juniors-ARG: 470 gols em 304 jogos

5º – Olimpia-PAR: 455 gols em 319 jogos

6º – Cerro Porteño-PAR: 405 gols em 317 jogos

7º – Palmeiras: 385 gols em 205 jogos

8º – Bolívar-BOL: 352 gols em 240 jogos

9º – Universidad Católica-CHI: 345 gols em 230 jogos

10º – Colo-Colo-CHI: 336 gols em 241 jogos

*números atualizados até 04/08/2021

> O Verdão é também o clube brasileiro com mais gols como mandante, com 230 bolas na rede, seguido pelo São Paulo, com 205.

> Como visitante, o clube aparece novamente na liderança do ranking entre equipes do Brasil, com 154 tentos anotados, seguido pelo Grêmio, com 122.

*O gol do título da Libertadores 2020 não entra na soma nem de mandante nem de visitante porque foi anotado em campo neutro.

PALMEIRAS É O TIME BRASILEIRO COM MAIS EDIÇÕES DISPUTADAS NA LIBERTADORES

> Em sua 21ª participação, o Palmeiras é um dos três clubes brasileiros com mais edições de Libertadores disputadas, ao lado de Grêmio e São Paulo. O Verdão, no entanto, é o único dos três que nunca caiu antes da fase de grupos.

> O Verdão ainda vai alcançar a primeira posição em número de jogos na história da competição. Atualmente com 205, o Verdão está atrás apenas do Grêmio, que tem 207.

> O Palmeiras disputa a Libertadores pelo sexto ano consecutivo, um recorde na história do clube. O Grêmio, que caiu logo na fase preliminar, também disputou as últimas seis. O recorde entre os brasileiros é do São Paulo, com sete seguidas entre 2004 e 2010.

PALMEIRAS É O TIME BRASILEIRO QUE CHEGOU PRIMEIRO À FINAL DA LIBERTADORES

> Em 1961, logo na segunda edição do torneio, o Palmeiras enfrentou o Peñarol-URU na grande decisão e ficou com o vice-campeonato.

> O Alviverde chegou à final também em 1968 (vice), 1999 (campeão), 2000 (vice) e 2020 (campeão).

– Retrospecto geral na Libertadores: 205 jogos, 115 vitórias, 36 empates, 54 derrotas, 385 gols marcados e 215 gols sofridos

> Títulos: 2 (1999 e 2020)

> Vice-campeonatos: 3 (1961, 1968 e 2000)

> Primeiro jogo: 04/05/1961 – Independiente-ARG 0x2 Palmeiras (gols de Gildo e Zequinha) – Estádio Presidente Perón (Avellaneda-ARG)

> Último jogo: 21/07/2021 – Palmeiras 1×0 Universidad Católica (gol de Marcos Rocha) – Allianz Parque (São Paulo-SP)

> Maior goleada como mandante: 04/05/1995 – Palmeiras 7×0 El Nacional-EQU (gols de Edmundo duas vezes, Válber duas vezes, Rivaldo duas vezes e Paulo Isidoro) – Estádio Palestra Italia (São Paulo-SP)

> Maior goleada como visitante: 25/04/2019 – Melgar-PER 0x4 Palmeiras (gols de Gustavo Gómez, Gustavo Scarpa duas vezes e Moisés) – Monumental de la Unsa (Arequipa-PER)

> Jogador com mais jogos: Marcos (57)

> Jogador do atual elenco com mais jogos: Dudu e Weverton (36); Willian Bigode (35)

> Jogador com mais gols: Alex (12)

> Jogador do atual elenco com mais gols: Willian e Rony (11)

– Retrospecto como mandante na Libertadores: 101 jogos, 70 vitórias, 17 empates, 14 derrotas, 230 gols marcados e 81 gols sofridos

> Último jogo: 21/07/2021 – Palmeiras 1×0 Universidad Católica (gol de Marcos Rocha) – Allianz Parque (São Paulo-SP)

– Retrospecto como visitante na Libertadores: 102 jogos, 44 vitórias, 19 empates, 39 derrotas, 154 gols marcados e 132 gols sofridos

> Último jogo: 14/07/2021 – Universidad Católica 0x1 Palmeiras (gol de Raphael Veiga) – Estádio San Carlos de Apoquindo – (Santiago-CHI)

DESTAQUES COLETIVOS

PALMEIRAS ESTÁ INVICTO HÁ CINCO JOGOS FORA DE CASA NESTA TEMPORADA

> Somando Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, o Palmeiras não perde há cinco jogos como visitante: foram quatro vitórias seguidas, contra Internacional (Brasileiro), Sport (Brasileiro), Universidad Católica-CHI (Libertadores) e Atlético-GO (Brasileiro), e um empate, contra o São Paulo (Brasileiro). O último revés em domínios adversários aconteceu em 23/06/2021, para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista-SP, por 3 a 1, pelo Brasileirão.

> A última grande sequência alviverde de triunfos fora de casa foi no primeiro semestre deste ano, entre fevereiro e maio, quando chegou a 13 jogos invicto, com cinco empates e oito vitórias seguidas.

MELHOR APROVEITAMENTO COMO VISITANTE NA TEMPORADA

> O Verdão tem o melhor aproveitamento de pontos como visitante na temporada 2021 entre os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, com 74,24% – em 22 jogos disputados fora de seus domínios, o Verdão venceu 15, empatou quatro e perdeu três. O próximo da lista é o Flamengo, com 74,07%.

CLUBE ULTRAPASSA MARCA DE 12 MIL GOLS EM SUA HISTÓRIA

> O Palmeiras ultrapassou a marca de 12 mil gols marcados em toda a sua história. Atualmente, o Verdão possui 12.054 tentos em 6.240 partidas. Nesta temporada, são 76 gols em 44 duelos, média de 1,72 por jogo.

– Retrospecto geral de partidas e gols do Palmeiras na história: 6240 jogos, 3348 vitórias, 1518 empates, 1374 derrotas, 12054 gols marcados e 6.953 gols sofridos

> Primeiro gol: Bianco Spartaco Gambini (Savoia 0x2 Palestra Italia, em 24/01/1915)

> Jogador com mais gols: Heitor, com 315 gols

> Jogador com maior média de gols: Humberto Tozzi, com média de 0,93 por jogo (126 gols em 135 jogos)

> Jogador com mais gols no mesmo jogo: Heitor, com 6 gols (Palestra Italia 11×0 Internacional-SP, em 08/08/1920)

> Jogador com mais gols no mesmo ano: Evair, com 53 gols em 1994

> Jogador mais jovem a marcar gol: Juliano, aos 16 anos, 11 meses e 23 dias (Nacional-URU 0x5 Palmeiras, em 19/08/1998)

> Jogador mais velho a marcar gol: Zé Roberto, aos 42 anos, 10 meses e 18 dias (Palmeiras 3×1 Tucuman-ARG, em 24/05/2017)

> Maior goleada: Combinado Vale D´Aosta-ITA 0x15 Palmeiras (15/07/1999, amistoso)

> Maior goleada em campeonato: Palestra Italia 11×0 Internacional-SP (08/08/1920, Campeonato Paulista)

> Ano com maior quantidade de gols: 1996, com 220 gols (81 jogos)

> Ano com maior média de gols: 1927, com 4,59 gols por jogo (147 gols em 32 jogos)



#CRIASDAACADEMIA REGISTRAM RECORDES NAS ÚLTIMAS TEMPORADAS

> Em duas oportunidades pelo Campeonato Paulista, oito jogadores oriundos das categorias de base do Verdão foram escalados entre os 11 titulares, um recorde neste século. Na primeira, empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP, após as substituições foram 11 Crias da Academia no total. A segunda foi na vitória por 1 a 0 contra o Santo André, quando ao todo 12 pratas da casa participaram da partida.



> O Palmeiras relacionou 19 jogadores formados na base para a partida contra o São Bento, em março, pelo Campeonato Paulista, um recorde no século 21: foram chamados os goleiros Vinicius Silvestre e Mateus, o lateral-direito Gustavo Garcia, os zagueiros Henri e Renan, os laterais-esquerdos Victor Luis, Lucas Esteves e Vanderlan, os meio-campistas Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Fabinho, Ramon e Vitinho e os atacantes Pedro Acácio, Giovani, Gabriel Silva, Rafael Elias e Newton.

> Todos os jogos desta temporada tiveram presença de pratas da casa. Ao todo, 20 foram a campo: Vinícius, Gustavo Garcia, Michel, Renan, Lucas Esteves, Victor Luis, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Vanderlan, Fabinho, Pedro Bicalho, Gabriel Veron, Gabriel Silva, Rafael Elias, Giovani, Wesley, Newton, Henri e Marcelinho. Destes, sete estrearam neste ano: Gustavo Garcia, Fabinho e Giovani, contra o Corinthians, Newton, contra o São Bento, Henri, contra o Guarani, Pedro Bicalho, contra o Mirassol, e Michel, contra a Ponte Preta.

> Com a estreia de Michel contra a Ponte Preta, o Verdão chegou a 22 atletas formados nas categorias de base utilizados em um único ano, igualando o recorde de 2002, quando o time palestrino alcançou a mesma marca – este dado também contabiliza as partidas da temporada 2020 disputadas em 2021.

> No total, já foram convocadas 27 Crias da Academia para jogos na temporada 2021, sendo que 20 entraram em campo. Destas, só não estrearam ainda os goleiros Kaique e Mateus, os meio-campistas Ramon, Vitinho e Yago Santos, e o atacante Kevin. Já o atacante Pedro Acácio ainda não jogou nesta temporada.

> A temporada 2020 ficou marcada por ser a que mais teve pratas da casa convocadas neste século: 31. Destas, 18 entraram em campo (somando 283 jogos, um recorde no século), sendo que 13 estrearam (outro recorde do século): na ordem, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Alan, Angulo, Gabriel Silva, Danilo, Renan, Aníbal, Marcelinho, Fabrício, Pedro Acácio e Vanderlan – juntos, eles somaram 220 jogos e fizeram de 2020 a temporada que o Palmeiras mais colocou jovens estreantes da base para atuar neste século.

> O Verdão teve pelo menos uma prata da casa em campo em todas as partidas rumo aos títulos da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e da Florida Cup em 2020 – dos 79 jogos da temporada, só não houve uma Cria da Academia contra o Grêmio, pelo Brasileiro. Diante do Delfín-EQU, pela Libertadores, os 11 suplentes eram oriundos da base, feito inédito na história do clube.

*Dados levantados até 07/08

COMISSÃO TÉCNICA

> Desde a estreia, em 5 de novembro de 2020, a comissão técnica portuguesa soma 80 jogos | 45 vitórias | 17 empates | 18 derrotas | 130 gols marcados | 65 gols sofridos

Abel Ferreira: 70 jogos | 40 vitórias | 12 empates | 18 derrotas | 111 gols marcados | 56 gols sofridos

João Martins: 9 jogos | 5 vitórias | 4 empates | 17 gols marcados | 7 gols sofridos

Vitor Castanheira: 1 jogo | 1 empate | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

> No duelo com o Fortaleza, Abel se tornou, de forma isolada, o segundo treinador que mais comandou o Palmeiras na história do Allianz Parque, com 31 partidas, ultrapassando Felipão, que tem 30 – o líder do ranking é Cuca, com 35. Em número de vitórias na arena palestrina, o técnico português também aparece com destaque, já que ocupa a terceira posição na lista, com 18 triunfos, atrás apenas de Luiz Felipe Scolari, com 22, e Cuca, com 24.

> Na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, Abel Ferreira atingiu a sua maior série de vitórias consecutivas no comando do Palmeiras, com nove triunfos seguidos. O antigo recorde do treinador era de sete resultados positivos em sequência, alcançado em maio deste ano, quando superou Santo André, Defensa y Justicia-ARG, Santos, Ponte Preta, Independiente Del Valle-EQU, Bragantino e Corinthians.

> Único técnico a ganhar dois títulos de campeonato em uma mesma temporada pelo Palmeiras neste século.

> Em toda a história do clube, apenas Abel (2020), Humberto Cabelli (1933), Ventura Cambon (1951), Oswaldo Brandão (1972), Vanderlei Luxemburgo (1993 e 1994) e Felipão (1998) conquistaram mais de um título em competições regulares na mesma temporada.

> Apenas Abel (2020) e Vanderlei Luxemburgo (1993) levantaram mais de um troféu de campeonato na temporada de estreia.

> Campeão da Libertadores com 26 jogos, Abel só não conquistou um título mais precocemente neste século do que Vanderlei Luxemburgo, que faturou o Paulista de 2020 com 20 partidas à frente do time.

> Primeiro técnico estrangeiro a conquistar título pelo Verdão desde 1965, quando o argentino Filpo Nuñez também levantou duas taças: Torneio Rio São Paulo e Torneio Internacional IV Centenário do Rio de Janeiro.

> Primeiro português, oitavo europeu e 23º estrangeiro a assumir o comando do Maior Campeão do Brasil na história. O último treinador nascido na Europa tinha sido o italiano Caetano De Domenico, campeão paulista em 1940, enquanto o mais recente comandante de fora do país era o argentino Ricardo Gareca, em 2014.

NÚMEROS INDIVIDUAIS:



JOGOS

– Mais jogos no geral: Dudu (311); Willian (244); Felipe Melo (210); Weverton (184); Lucas Lima (171); Marcos Rocha (165); Luan e Gustavo Scarpa (156); Mayke (148); Victor Luis (142); Raphael Veiga (141); Gustavo Gómez (139); Zé Rafael (132); Deyverson (119); Jailson (99)

– Mais jogos na temporada 2021: Gustavo Scarpa (38); Wesley (32); Raphael Veiga (31); Danilo, Felipe Melo e Zé Rafael (29); Renan, Mayke, Victor Luis e Patrick de Paula (28); Luan e Willian (26); Weverton (25); Rony (23); Gustavo Gómez (22); Marcos Rocha, Gabriel Menino e Luiz Adriano (21); Matías Viña e Breno Lopes (20); Danilo Barbosa (18); Deyverson (15); Lucas Esteves (14); Jailson (13); Giovani (11); Gustavo Garcia, Fabinho e Lucas Lima (8); Vinicius Silvestre (7); Kuscevic, Gabriel Silva e Dudu (6); Gabriel Veron (5)

– Mais jogos na Libertadores 2021: Danilo (8); Weverton, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Wesley (7); Luan, Marcos Rocha, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa (6); Renan, Victor Luis, Zé Rafael, Rony e Luiz Adriano (5); Felipe Melo e Willian (4); Matías Viña e Mayke (3); Kuscevic, Gabriel Menino, Breno Lopes, Dudu e Deyverson (2); Jailson, Lucas Esteves, Vanderlan, Lucas Lima, Giovani e Gabriel Veron (1)

– Mais jogos no Brasileiro 2021: Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (15); Felipe Melo e Deyverson (13); Victor Luis e Zé Rafael (12); Renan, Patrick de Paula, Breno Lopes e Willian (11); Marcos Rocha e Wesley (10); Jailson e Danilo (9); Luan e Mayke (9); Gabriel Menino (8); Gustavo Gómez, Rony e Luiz Adriano (7); Weverton (5); Matías Viña, Danilo Barbosa e Dudu (4); Kuscevic e Gabriel Veron (2); Vinicius e Lucas Esteves (1)

GOLS

– Mais gols no geral: Dudu (70), Willian (66); Raphael Veiga (34); Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (30); Deyverson (27); Rony (19); Gustavo Gómez (17); Zé Rafael (14); Lucas Lima (13); Felipe Melo (12); Gabriel Veron (11)

– Mais gols na temporada 2021: Willian (10); Raphael Veiga (9); Rony (8); Gustavo Scarpa (7); Breno Lopes (6); Gustavo Gómez, Danilo e Wesley (3); Matías Viña, Zé Rafael, Lucas Lima, Deyverson e Luiz Adriano (2); Renan, Marcos Rocha, Lucas Esteves, Victor Luis, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Silva e Newton (1)

– Mais gols na Libertadores 2021: Rony (6); Raphael Veiga (3); Zé Rafael e Willian (2); Renan, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Matías Viña, Danilo, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (1)

– Mais gols no Brasileiro 2021: Breno Lopes (5); Willian (4); Gustavo Scarpa (3); Raphael Veiga, Wesley e Deyverson (2); Gustavo Gómez, Danilo, Gabriel Menino e Luiz Adriano (1)

– Último hat-trick: Luiz Adriano (10/03/2020 – Palmeiras 3×1 Guaraní-PAR – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Libertadores)

ASSISTÊNCIAS

– Mais assistências no geral: Dudu (78); Gustavo Scarpa (33); Willian (25); Lucas Lima (22); Marcos Rocha (21); Zé Rafael (14); Gabriel Menino (12); Raphael Veiga e Rony (11)

– Mais assistências na temporada 2021: Gustavo Scarpa (16); Raphael Veiga (4); Matías Viña e Luiz Adriano (3); Victor Luis, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony, Wesley, Deyverson e Willian (2); Renan, Danilo Barbosa, Felipe Melo, Patrick de Paula, Lucas Lima e Breno (1)

– Mais assistências na Libertadores 2021: Gabriel Menino, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (2); Matías Viña, Victor Luis, Patrick de Paula, Zé Rafael, Rony e Wesley (1)

– Mais assistências no Brasileiro 2021: Gustavo Scarpa (8); Raphael Veiga e Deyverson (2); Matías Viña, Victor Luis, Danilo, Danilo Barbosa, Wesley, Breno Lopes e Luiz Adriano (1)

CAPITÃO

– Mais vezes capitão do time na temporada 2021: Felipe Melo (22); Gustavo Gómez (8); Willian (5); Weverton (3); Jailson e Luiz Adriano (2); Lucas Lima e Gustavo Scarpa (1)

– Mais vezes capitão do time na Libertadores 2021: Gustavo Gómez (5); Felipe Melo (2); Willian (1)

– Mais vezes capitão do time no Brasileiro 2021: Felipe Melo (10); Luiz Adriano (2); Jailson, Gustavo Gómez e Willian (1)

BOLAS PARADAS

– Último gol de falta: Gustavo Scarpa (27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Brasileiro)

– Último gol de pênalti em tempo regulamentar: Raphael Veiga (14/07/2021 – Universidad Católica-CHI 0x1 Palmeiras – San Carlos de Apoquindo, em Santiago-CHI – CONMEBOL Libertadores)

– Último gol de pênalti em disputa de penais: Rony (14/04/2021 – Palmeiras 1 (3)×(4) 2 Defensa y Justicia-ARG – Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF – CONMEBOL Recopa)

– Última defesa de pênalti em tempo regulamentar: Jailson (20/06/2021 – Palmeiras 2×1 América-MG – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Campeonato Brasileiro)

– Última defesa de pênalti em disputa de penais: Weverton (09/06/2021 – Palmeiras 0 (3)x(4) 1 CRB-AL – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Copa do Brasil)

FORMAÇÕES DA PRIMEIRA LINHA DEFENSIVA:

> Luan e Gustavo Gómez: 69 jogos, com 41 vitórias, 19 empates, nove derrotas e 39 gols sofridos

> Felipe Melo e Gustavo Gómez: 48 jogos, 29 vitórias, 13 empates, seis derrotas e 26 gols sofridos

> Luan, Gustavo Gómez e Renan: seis jogos, com quatro vitórias, um empate, uma derrota e três gols sofridos

> Luan e Renan: seis jogos, com três vitórias, dois empates, uma derrota e cinco gols sofridos

> Luan e Kuscevic: quatro jogos, com três vitórias, uma derrota e cinco gols sofridos

> Kuscevic e Gustavo Gómez: três jogos, com três vitórias e nenhum gol sofrido

> Luan e Felipe Melo: três jogos, com uma vitória, duas derrotas e quatro gols sofridos

> Gustavo Gómez e Renan: dois jogos, com um empate, uma derrota e dois gols sofridos

> Kuscevic e Renan: um jogo, com uma derrota e dois gols sofridos

> Kuscevic, Renan e Vanderlan: um jogo, com um empate e nenhum gol sofrido

> Mayke, Michel e Vanderlan: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

> Mayke, Gustavo Gómez e Renan: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

> Danilo Barbosa, Luan e Vanderlan: um jogo, com uma derrota e quatro gols sofridos

> Renan e Felipe Melo: um jogo, com uma vitória e um gol sofrido

> Marcos Rocha, Felipe Melo e Renan: um jogo, com uma derrota e três gols sofridos

INFORMAÇÕES DO ELENCO

GOLEIROS

42. JAILSON

40 anos | 1,87m

> 99 jogos (91 como titular) pelo Palmeiras

> 13 jogos (13 como titular) na temporada 2021

> 1 jogo (1 como titular) pela Libertadores 2021

> 9 jogos (9 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 17/01/2015 – Palmeiras 3×1 Shandong Luneng-CHI – Amistoso

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> Dez jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Além de não ter perdido na atual edição (oito vitórias e um empate), Jailson soma ainda um empate válido pelo Brasileiro de 2020.

> Segundo colocado no ranking de palmeirenses com as maiores invencibilidades no Brasileirão em todos os tempos: 27 duelos consecutivos sem perder, superando craques como Ademir da Guia e Leão, com 26, e atrás apenas de Edu Bala, com 34.

> Campeão Brasileiro de 2016 sem perder nenhuma vez em 19 partidas e ainda levando a Bola de Prata.

> Atleta há mais tempo no elenco profissional (desde 2014) e com mais títulos (Copa do Brasil de 2015 e 2020, Brasileiros de 2016 e de 2018, Paulista 2020 e Libertadores 2020).

1. VINICIUS SILVESTRE

27 anos | 1,95m

> 10 jogos (9 como titular) pelo Palmeiras

> 7 jogos (6 como titular) na temporada 2021

> Ainda não estreou pela Libertadores 2021

> 1 jogo (1 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:29/10/2016 – Santos 1×0 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo:23/06/2021 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 23/06/2021 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

> Participou de metade das partidas do time na fase de grupos do Campeonato Paulista nesta temporada: cinco como titular e uma entrando ao longo do jogo após expulsão de Weverton.

> Jogador do atual elenco com mais tempo de casa, está no clube desde 2006 e subiu para o elenco profissional no fim de 2013. Recentemente, renovou o seu contrato até o fim de 2024.

> Após ganhar experiência em empréstimos para Ponte Preta (2018) e CRB (2019), voltou ao Palmeiras na temporada 2020.

21. WEVERTON

33 anos | 1,86m

> 184 jogos (184 como titular) pelo Palmeiras

> 25 jogos (25 como titular) na temporada 2021

> 7 jogos (7 como titular) pela Libertadores 2021

> 5 jogos (5 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 11/03/2018 – Ituano 0x3 Palmeiras – Paulista

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

> Jogador com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 3.537, seguido por Gustavo Scarpa, com 3.426 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 27, ao lado de Marcos e seguido por Gustavo Gómez, com 24.

> 4º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 36, ao lado de Dudu e atrás apenas de Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 10º goleiro que mais jogou pelo Palmeiras em todos os tempos – o ranking é encabeçado por Emerson Leão, com 621 jogos, seguido por Marcos (533), Valdir de Morais (480), Velloso (458), Oberdan (353), Sérgio (333), Gilmar (290), Fernando Prass (274) e Primo (185).

> 10º goleiro que mais venceu pelo Verdão em todos os tempos: 102 triunfos – o ranking é encabeçado por Emerson Leão, com 328 vitórias, seguido por Valdir de Morais (291), Marcos (257), Velloso (247), Oberdan (214), Sérgio (165), Fernando Prass (151), Primo (134) e Gilmar (112).

> 7º goleiro que mais jogou no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque: 76 partidas – o ranking é encabeçado por Marcos, com 212 jogos, seguido por Velloso (154), Emerson Leão (137), Sérgio (131), Primo (90) e Fernando Prass (86).

> 2º goleiro com maior sequência de jogos sem sofrer gol na história do clube: nove em 2018, atrás apenas de Zetti, com 12 jogos em 1987.

> 3º colocado no ranking de mais jogos sem sofrer gol neste século: 95, atrás apenas de Fernando Prass (101) e Marcos (107).

> 3º goleiro com menor média de gols sofridos na história do Palmeiras: 0,66 gol por partida (122 vezes em 184 jogos), atrás só do paraguaio Benítez, com 0,54 (13 gols sofridos em 24 jogos em 1978), e do também paraguaio Gato Fernández, com 0,62 (22 gols em 35 jogos em 1994). São considerados somente goleiros com ao menos dez jogos disputados pelo clube.

> Primeiro goleiro desde Velloso (entre 1995 e 1997) a fechar três temporadas seguidas sem sofrer gols por 20 jogos ou mais: 21 em 2018, 26 em 2019 e 35 em 2020. Em 2021, Weverton já ficou 12 jogos sem ser vazado, em um total de 24 duelos disputados.

> Recordista do século de jogos sem sofrer gol na mesma temporada: 35 em 2020.

> Atleta com mais jogos (70) e minutos (6362) em campo na temporada 2020. Atuou em todas as partidas do título da Libertadores.

> Eleito para as seleções da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2020, além de conquistar sua segunda Bola de Prata (venceu também em 2018).

ZAGUEIROS

4. BENJAMÍN KUSCEVIC

25 anos | 1,85m



> 18 jogos (13 como titular) pelo Palmeiras

> 6 jogos (5 como titular) na temporada 2021

> 2 jogos (1 como titular) pela Libertadores 2021

> 2 jogos (2 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 05/12/2020 – Santos 2×2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 21/07/2021 – Palmeiras 1×0 Universidad Católica-CHI – Libertadores

Último como titular: 14/07/2021 – Universidad Católica-CHI 0x1 Palmeiras – Libertadores

> Após ficar 24 jogos longe dos gramados por conta de uma lesão na coxa direita, o zagueiro voltou a atuar na vitória por 3 a 2 contra o Bahia, pela 7ª rodada do Brasileiro. O defensor iniciou o duelo como titular.

> Em dezembro de 2020, na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, formou com Gómez a primeira dupla de zaga estrangeira da história do Allianz Parque – a última havia sido formada pelo argentino Tobio e pelo uruguaio Victorino, em setembro de 2014, no Pacaembu.

15. GUSTAVO GÓMEZ

28 anos | 1,85m

> 139 jogos (136 como titular), 17 gols e 1 assistência pelo Palmeiras

> 22 jogos (22 como titular) e 3 gols na temporada 2021

> 7 jogos (7 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 7 jogos (7 como titular) e 1 gol pelo Brasileiro 2021

Estreia:12/08/2018 – Palmeiras 1×0 Vasco – Brasileiro

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> Jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 24, atrás dos goleiros Weverton e Marcos (27).

> 7º colocado na lista dos jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 31, ao lado de Felipe Melo e atrás de Willian (35), Weverton e Dudu (36), Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 4º estrangeiro que mais atuou pelo Palmeiras em todos os tempos, com 139 – o ranking é encabeçado pelo paraguaio Arce e pelo chileno Valdivia, ambos com 241 jogos, seguidos pelo colombiano Muñoz (140).

> 7º colocado na lista dos maiores zagueiros artilheiros da história do clube com 17 gols – o ranking é encabeçado por Luis Pereira, com 36, seguido por Loschiavo (33), Vágner Bacharel (22), Cleber (21), Bianco Gambini (20) e Daniel (18).

> 5º colocado na lista de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileirão: sete gols, ao lado do atacante argentino Gioino – completam a lista o também argentino Cristaldo (nove), o colombiano Borja (dez), mais um argentino, Barcos (14), e o chileno Valdivia (15).

> Autor do gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2020, foi um dos três palmeirenses a balançar as redes em todas as competições regulares da temporada passada – os outros foram Raphael Veiga e Luiz Adriano.

> Nunca passou uma temporada sem fazer gol desde que chegou ao Palmeiras: balançou as redes uma vez em 2021, seis vezes em 2020, cinco em 2019 e três em 2018.

> Jogador de linha com mais minutos em campo na temporada de 2020 (4832) e único jogador de linha presente em todos os jogos da Libertadores 2020.

> Segundo que mais vestiu a braçadeira de capitão na temporada 2020: 20 vezes (incluindo a final da Libertadores), atrás só de Felipe Melo, com 36.

> Vencedor das Bolas de Prata de 2019 e 2020 e eleito para a seleção ideal da Libertadores 2020.

> Em 2019, Luan e Gómez atingiram a expressiva marca de 1081 minutos consecutivos sem sofrer gols (sem considerar os acréscimos), segunda maior sequência de uma dupla de zagueiros na história do Palmeiras – o recorde ainda pertence a Marcio e Vágner Bacharel, que, em 1987, ficaram sem levar gols por 1148 minutos. Um ano antes, durante a campanha do decacampeonato brasileiro de 2018, eles já haviam contribuído para estabelecer o recorde palmeirense de menos gols sofridos na história do Brasileirão de pontos corridos: apenas 26 tentos (a marca anterior era de 32, na caminhada do título de 2016).

13. LUAN

27 anos | 1,89m

> 156 jogos (136 como titular), 5 gols e 1 assistência pelo Palmeiras

> 26 jogos (23 como titular) na temporada 2021

> 6 jogos (5 como titular) pela Libertadores 2021

> 9 jogos (9 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:18/06/2017 – Bahia 2×4 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 27/01/2019 – São Caetano 0×2 Palmeiras – Paulista

> 3º jogador de linha com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.778, atrás apenas de Renan, com 2.959, Gustavo Scarpa, com 3.426, e do goleiro Weverton, com 3.537 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 5º colocado em desarmes nesta temporada: 35, atrás apenas de Felipe Melo, com 44, Marcos Rocha, com 46, e Zé Rafael e Renan, com 53.

> 4º colocado em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 54, atrás apenas de Felipe Melo, com 58, Zé Rafael, com 63, e Renan, com 66.

> Titular em cinco das oito partidas que disputou na Libertadores 2020, inclusive na final diante do Santos.

> Em 2019, Luan e Gómez atingiram a expressiva marca de 1081 minutos consecutivos sem sofrer gols (sem considerar os acréscimos), segunda maior sequência de uma dupla de zagueiros na história do Palmeiras – o recorde ainda pertence a Marcio e Vágner Bacharel, que, em 1987, ficaram sem levar gols por 1148 minutos. Um ano antes, durante a campanha do decacampeonato brasileiro de 2018, eles já haviam contribuído para estabelecer o recorde palmeirense de menos gols sofridos na história do Brasileirão de pontos corridos: apenas 26 tentos (a marca anterior era de 32, na caminhada do título de 2016).

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras defendendo o clube do início ao fim das competições – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

3. RENAN

19 anos | 1,84m



> 39 jogos (36 como titular), 1 assistência e 1 gol pelo Palmeiras

> 28 jogos (26 como titular), 1 assistência e 1 gol na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 11 jogos (11 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:14/10/2020 – Palmeiras 1×3 Coritiba – Brasileiro

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 21/04/2021 – Universitario-PER 0x0 Palmeiras – Libertadores

> 2º jogador de linha com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.959, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 3.426, e do goleiro Weverton, com 3.537 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 2º jogador com mais minutos em campo pelo clube na temporada: 2.419, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 2.674.

> Cria da Academia com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.959, seguido por Danilo, com 2.574 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Líder em desarmes na temporada: 53, ao lado de Zé Rafael e seguido por Marcos Rocha, com 46.

> Líder em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 66, seguido por Zé Rafael, com 63.

> 3º palmeirense mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: contra o Universitario-PER, pela fase de grupos de 2021 (seu primeiro como profissional), aos 18 anos, 11 meses e 2 dias – o recorde é de Gabriel Veron, que com 18 anos, um mês e 19 dias deixou sua marca contra o Tigre-ARG, em 2020, enquanto Gabriel Jesus é o segundo com o gol aos 18 anos, 10 meses e 13 dias contra o River Plate-URU, em 2016.

> Chegou ao Verdão em 2015, aos 13 anos de idade, e desde o início de 2019 começou a jogar também como lateral-esquerdo pelo Sub-17. Na base, conquistou importantes troféus, entre eles o bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 pelo Palmeiras, em 2018 e 2019, e a Copa do Mundo Sub-17 em 2019 pelo Brasil.

> Em 2020, sua temporada de transição ao time principal, teve participação direta no título da Libertadores, com um jogo disputado, e da Copa do Brasil, com duas partidas. Efetivado no plantel profissional em 2021, foi eleito a revelação do Campeonato Paulista.

LATERAIS

2. MARCOS ROCHA

32 anos | 1,76m

> 165 jogos (156 como titular), 7 gols e 21 assistências pelo Palmeiras

> 21 jogos (18 como titular) e 1 gol na temporada 2021

> 6 jogos (6 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 10 jogos (9 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 18/01/2018 – Grêmio Novorizontino 0x3 Palmeiras – Paulista

Último jogo: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 21/07/2021 – Palmeiras 1×0 Universidad Católica-CHI – Libertadores

> Em toda a história da Libertadores, desde 1960, Marcos Rocha é o jogador brasileiro que mais disputou o torneio em sequência, com nove participações consecutivas entre 2013 (quando atuava pelo Atlético-MG) e 2021. No geral de participações, o camisa 2 do Verdão fica atrás apenas de Danilo (Corinthians e São Paulo) e Jean (Palmeiras, Fluminense e São Paulo), ambos com 10.

> 3º colocado em desarmes nesta temporada: 46, atrás apenas de Zé Rafael e Renan, com 53.

> 5º colocado em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 53, atrás apenas de Luan, com 54, Felipe Melo, com 58, Zé Rafael, com 63, e Renan, com 66.

> 6º atleta do atual elenco com mais duelos pelo clube, com 165, atrás apenas de Lucas Lima (171), Weverton (184), Felipe Melo (210), Willian (244) e Dudu (311).

> 3º colocado em assistências na história do Allianz Parque: 13, atrás só de Gustavo Scarpa (19) e Dudu (35).

> 5º colocado em assistências do atual elenco: 21, atrás de Lucas Lima (22), Willian (25), Gustavo Scarpa (33) e Dudu (78).

> 3º colocado em passes para finalizações na temporada 2020: 69, atrás de Gabriel Menino (73) e Lucas Lima (81).

> Líder em desarmes na temporada 2020: 130, seguido de Zé Rafael e Viña (ambos com 114). Em 2019, fechou o Campeonato Brasileiro como o atleta com mais desarmes, com 103, à frente de Gregore, do Bahia, com 102.

> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Matías Viña, Zé Rafael e Luiz Adriano.

12. MAYKE

28 anos | 1,79m



> 148 jogos (110 como titular), 2 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 28 jogos (18 como titular) na temporada 2021

> 3 jogos (0 como titular) pela Libertadores 2021

> 9 jogos (5 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 27/05/2017 – São Paulo 2×0 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 30/05/2019 – Palmeiras 2×0 Sampaio Corrêa – Copa do Brasil

> 4º colocado em assistência para finalização nesta temporada: 25, atrás apenas de Wesley, com 28, Raphael Veiga, com 37, e Gustavo Scarpa, com 73.

> Polivalente, atuou como zagueiro nas primeiras partidas do Campeonato Paulista. Na temporada 2020, jogou algumas vezes como lateral-esquerdo (sendo titular no jogo de ida contra o Delfin-EQU, pelas oitavas da Libertadores) e como atacante pelo lado direito (inclusive nas duas partidas finais da Copa do Brasil, entrando no segundo tempo).

> Bola de Prata 2018: esteve presente em 20 jogos na campanha do decacampeonato brasileiro, sendo 14 como titular.

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, o lateral Marcos Rocha, os meio-campistas Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

22. JOAQUÍN PIQUEREZ

22 anos | 1,85m

> Ainda não estreou pelo Palmeiras

> Com passagens pelas Seleções Uruguaias Sub-17 e Sub-23, Piquerez foi revelado pelo Defensor-URU e passou também pelo River Plate-URU antes de chegar ao Peñarol-URU, no começo de 2020.

> Destaque do Peñarol-URU na atual temporada, o jogador soma 17 partidas pelo clube uruguaio, sendo sete pelo Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio e dez pela Copa Sul-Americana – ele atuou, inclusive, nas duas vitórias sobre o Corinthians na primeira fase da competição continental, dando uma assistência no triunfo por 2 a 0 em São Paulo-SP, no dia 29 de abril (em Montevidéu-URU, os uruguaios venceram por 4 a 0).

> Piquerez é o 21º uruguaio na história do Palmeiras, sucedendo o também lateral-esquerdo Viña, que foi campeão paulista, da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores pelo clube na temporada 2020.

6. JORGE

25 anos | 1,84m

> Ainda não estreou pelo Palmeiras

> Revelado pelo Flamengo, estreou como profissional em 2014 e, dois anos depois, foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro em premiação realizada pela CBF.

> Em 2017, após ter sido convocado pela Seleção Brasileira Principal pela primeira vez, Jorge, que havia defendido a equipe verde-amarela também nas categorias Sub-20 e Sub-23, foi vendido ao Monaco-FRA, onde ficou até agosto de 2018, quando foi emprestado ao Porto-POR.

> Em março de 2019, transferiu-se novamente por empréstimo ao Santos, clube pelo qual fez 29 jogos, um gol e ganhou destaque nacional mais uma vez. Em 2020, um outro empréstimo, desta vez para o Basel-SUI, mas uma lesão no joelho esquerdo prejudicou sua performance e ele acabou atuando pouco. Após o fim da temporada europeia, o jogador assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025.

26. VICTOR LUIS

27 anos | 1,79m

> 142 jogos (113 como titular), 4 gols e 4 assistências pelo Palmeiras

> 27 jogos (16 como titular), 1 gol e 2 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular) e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 12 jogos (7 como titular) e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia:09/03/2014 – Paulista 1×3 Palmeiras – Paulista

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 16/05/2021 – Corinthians 0x2 Palmeiras – Paulista

> Foi titular em 12 das 13 partidas de Libertadores que disputou pelo Palmeiras (quatro em 2018, quatro em 2019 e quatro em 2021) e tem 100% de aproveitamento, com 13 vitórias e apenas cinco gols sofridos. Na vitória por 5 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, no Allianz Parque, deu assistência para Rony anotar um dos gols da partida.

> Na campanha do decacampeonato brasileiro, entrou em campo 22 vezes e marcou um gol, o da vitória sobre o Santos por 3 a 2 na reta final da competição.

> Torcedor do Palmeiras desde a infância, começou no Sub-11 do clube em 2006, subiu em 2014, foi emprestado nos anos seguintes para o Ceará e o Botafogo para adquirir experiência e retornou em 2018.

> Na campanha do decacampeonato brasileiro, entrou em campo 22 vezes e marcou um gol, o da vitória sobre o Santos por 3 a 2 na reta final da competição.

> Emprestado ao Botafogo novamente em 2020, iniciou em 2021 mais uma temporada com a camisa alviverde.

MEIO-CAMPISTAS

28. DANILO

20 anos | 1,77m



> 65 jogos (40 como titular), 4 gols e 4 assistências pelo Palmeiras

> 29 jogos (21 como titular), 3 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 8 jogos (7 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 9 jogos (7 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia:06/09/2020 – Red Bull Bragantino 1×2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo:31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

> 2ª Cria da Academia com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.574, atrás apenas de Renan, com 2.959 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 6º colocado em desarmes nesta temporada: 33, atrás apenas de Luan, com 35, Felipe Melo, com 44, Marcos Rocha, com 46, e Zé Rafael e Renan, com 53.

> 7º colocado em participação em gol na temporada, com cinco (três gols e duas assistências), ao lado de Matías Viña e Wesley e atrás apenas de Luiz Adriano, com seis, Breno Lopes, com sete, Rony, com dez, Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> 4º palmeirense mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: contra o Delfín-EQU, em 2020, aos 19 anos, 7 meses e 13 dias – o recorde é de Gabriel Veron, que com 18 anos, um mês e 19 dias deixou sua marca contra o Tigre-ARG, também em 2020, enquanto Gabriel Jesus é o segundo com o gol aos 18 anos, 10 meses e 13 dias contra o River Plate-URU, em 2016, e Renan o terceiro ao marcar contra o Universitario-PER, pela fase de grupos de 2021, aos 18 anos, 11 meses e 2 dias.

> Chegou ao Palmeiras em 2018, foi titular na Copa São Paulo de 2020 e, no início do segundo semestre daquele ano, chamou a atenção da comissão técnica durante os treinos do Sub-20 na Academia de Futebol. Promovido ao Profissional desde então, foi titular na final da Libertadores.



18. DANILO BARBOSA

25 anos | 1,83m

> 18 jogos (10 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Palmeiras

> 18 jogos (10 como titular), 1 gol e 1 assistência na temporada 2021

> 6 jogos (2 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 4 jogos (2 como titular) e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 16/04/2021 – Palmeiras 0x1 São Paulo – Paulista

Último jogo: 04/07/2021 – Sport 0x1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Brasileiro

Último gol: 27/04/2021 – Palmeiras 5×0 Independiente del Valle-EQU – Libertadores

> Contratação do Verdão para a temporada 2021, também pode atuar como zagueiro, função que desempenhou em seis das dez partidas em que iniciou como titular: São Paulo, Guarani, Inter de Limeira e Santos, pelo Paulista, e Defensa y Justicia-ARG e Universitario-PER, pela Libertadores.

> Revelado pelo Vasco, transferiu-se para a Europa aos 18 anos e foi comandado por Abel Ferreira no Sporting Braga-POR na temporada 2017-18, quando atuou em 46 partidas e anotou quatro gols. Em seguida, foi adquirido pelo Nice-FRA antes de chegar ao Maior Campeão do Brasil.

> Convocado em todas as categorias de base da Seleção Brasileira, foi campeão sul-americano Sub-15 em 2011 e vice-campeão mundial Sub-20 em 2015 (sendo capitão e eleito o segundo melhor jogador do torneio).

30. FELIPE MELO

38 anos | 1,84m

> 210 jogos (193 como titular), 12 gols e 7 assistências pelo Palmeiras

> 29 jogos (23 como titular) e 1 assistência na temporada 2021

> 4 jogos (1 como titular) pela Libertadores 2021

> 13 jogos (10 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 21/01/2017 – Chapecoense 1×1 Palmeiras – Amistoso

Último jogo: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 29/07/2020 – Palmeiras 2×0 Santo André – Paulista

> 3º jogador do elenco em jogos, atrás só de Willian (244) e Dudu (311), e 3º em vitórias (128), também só atrás de Willian (133) e Dudu (179).

> 5º colocado na lista dos jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras neste século: 128, atrás apenas de Willian (133), Fernando Prass (151), Dudu (179) e Marcos (182).

> 2º jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 23, ao lado de Willian e atrás de Gustavo Gómez, com 24 – todos atrás dos goleiros Weverton e Marcos (27).

> 7º colocado na lista dos jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 31, ao lado de Gustavo Gómez e atrás de Willian (35), Weverton e Dudu (36), Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 3º colocado na lista dos que mais atuaram no Allianz Parque: 93 jogos, atrás apenas de Willian (102) e Dudu (131).

> 4º colocado em desarmes nesta temporada: 44, atrás apenas de Marcos Rocha, com 46, e Zé Rafael e Renan, com 53.

> 3º colocado em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 58, atrás apenas de Zé Rafael, com 63, e Renan, com 66.

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

25. GABRIEL MENINO

20 anos | 1,76m



> 82 jogos (62 como titular), 5 gols e 12 assistências pelo Palmeiras

> 21 jogos (12 como titular), 1 gol e 2 assistências na temporada de 2021

> 2 jogos (1 como titular) e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 8 jogos (4 como titular) e 1 gol pelo Brasileiro 2021

Estreia: 15/01/2020 – Palmeiras 0x0 Atlético Nacional de Medellín-COL – Florida Cup

Último jogo: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último como titular: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último gol: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

> 11º colocado em participação em gol na temporada, com três (um gol e duas assistências), ao lado de Gustavo Gómez, Victor Luis, Lucas Lima e Deyverson e atrás apenas de Zé Rafael e Deyverson, com quatro, Matías Viña, Danilo e Wesley, com cinco, Breno Lopes, com sete, Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> Cria da Academia que mais entrou em campo na temporada 2020: 61 jogos, seguido por Patrick de Paula (52).

> Líder em assistências na temporada 2020: dez, seguido por Rony (nove).

> Na temporada 2020, foi ainda vice-líder em assistências para finalização, vice-líder em interceptações de jogadas do adversário, terceiro em dribles e quarto em desarmes.

> Polivalente, atua como lateral-direito (posição na qual foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira) e na linha ofensiva pelo lado direito (como no caso da final da Libertadores 2020).

> 5º palmeirense mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: contra o Bolívar-BOL, pela fase de grupos de 2020, aos 19 anos, 11 meses e 16 dias – o recorde é de Gabriel Veron, que com 18 anos, um mês e 19 dias deixou sua marca contra o Tigre-ARG, também em 2020, enquanto Gabriel Jesus é o segundo com o gol aos 18 anos, 10 meses e 13 dias contra o River Plate-URU, em 2016, Renan é o terceiro com o tento anotado aos 18 anos, 11 meses e 2 dias contra o Universitario-PER, em 2021, e Danilo é o quarto ao marcar contra o Delfín-EQU, em 2020, aos 19 anos, 7 meses e 13 dias.

> Eleito para a seleção ideal da Libertadores 2020 pela CONMEBOL.

> No clube desde 2017, faturou o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2018), a Copa do Brasil Sub-17 (2017) e três títulos paulistas seguidos (2018 e 2019 pelo Sub-20 e 2020 pelo profissional) no clube.

14. GUSTAVO SCARPA

27 anos | 1,76m



> 156 jogos (93 como titular), 30 gols e 33 assistências pelo Palmeiras

> 38 jogos (29 como titular), 7 gols e 16 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (3 como titular), 1 gol e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 16 jogos (14 como titular), 3 gols e 8 assistências pelo Brasileiro 2021

Estreia: 29/10/2020 – Red Bull Bragantino 1×3 Palmeiras – Copa do Brasil

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 18/07/2021 – Atlético-GO 0x3 Palmeiras – Brasileiro

> Líder do Campeonato Brasileiro 2021 em assistências: sete no total, seguido por Hulk, do Atlético-MG, Artur, do Red Bull Bragantino, Yago Pikachu, do Fortaleza, e David Terans, do Athletico-PR, todos com cinco.

> Líder do Campeonato Brasileiro 2021 em cruzamentos certos: 37, seguido por Rossi, do Bahia, com 30.

> Vice-líder do Campeonato Brasileiro 2021 em finalizações: 45, atrás de Marinho, do Santos, com 46.

> Jogador com mais partidas pelo clube em 2021: 53 no total, seguido por Raphael Veiga, com 46 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Jogador com mais partidas pelo clube na temporada: 38, seguido por Wesley, com 32.

> Jogador de linha com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 3.426, atrás apenas do goleiro Weverton, com 3.537 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Jogador do elenco com mais minutos em campo pelo clube nesta temporada: 2.674, seguido por Renan, com 2.419.

> 2º maior garçom do elenco no geral: 33 assistências, atrás de Dudu, com 78.

> Vice-líder em assistências na história do Allianz Parque: 19, atrás só de Dudu (35).

> Líder em assistências nesta temporada, com 16, foi o vice-líder no quesito em 2019 (sete) e o terceiro em 2020 (oito).

> 4º maior artilheiro do elenco: 30 gols, ao lado de Luiz Adriano e atrás de Raphael Veiga (34), Willian (66) e Dudu (70) – em 2019, foi o goleador do time, ao lado de Dudu, com 13.

> 99º maior artilheiro da história do Palmeiras: 30 gols, ao lado de Luiz Adriano, Osmar e Marcinho.

> Líder em participação em gol na temporada, com 23 (sete gols e 16 assistências), seguido por Raphael Veiga, com 13, Willian, com 12, e Rony, com dez.

> Líder em assistências para finalização nesta temporada: 73, seguido por Raphael Veiga, com 37.

> Líder em finalizações certas nesta temporada: 32, seguido por Raphael Veiga, com 31.

> 4º colocado em dribles nesta temporada: 24, atrás apenas de Zé Rafael, com 26, Raphael Veiga, com 39, e Wesley, com 43.

> Marcou mais um gol de falta com a camisa do Palmeiras na vitória por 3 a 2 contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O último tento de falta do Verdão havia sido anotado justamente pelo camisa 14, no triunfo por 2 a 1 contra o Defensa y Justicia-ARG, na Argentina, pela CONMEBOL Recopa.

> Polivalente, revezou-se em diversas posições durante a temporada passada: meia-armador, lateral-esquerdo e atacante pelos dois lados.

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Felipe Melo, Lucas Lima e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

20. LUCAS LIMA

30 anos | 1,75m

> 171 jogos (117 como titular), 13 gols e 22 assistências pelo Palmeiras

> 8 jogos (5 como titular), 2 gols e 1 assistência na temporada 2021

> 1 jogo (1 como titular) pela Libertadores 2021

> Ainda não estreou pelo Brasileiro 2021

Estreia: 18/01/2018 – Palmeiras 3×1 Santo André – Paulista

Último jogo: 09/06/2021 – Palmeiras 0x1 CRB-AL – Copa do Brasil

Último como titular: 03/06/2021 – CRB-AL 0x1 Palmeiras – Copa do Brasil

Último gol: 11/03/2021 – Palmeiras 3×0 São Caetano – Paulista

> 4º maior garçom do elenco (22 assistências, contra 25 de Willian, 33 de Gustavo Scarpa e 78 de Dudu) e 5º com mais jogos (atrás só de Weverton, Felipe Melo, Willian e Dudu).

> 5º colocado na lista dos maiores garçons do Allianz Parque: 11 assistências, atrás de Willian (12), Marcos Rocha (13), Gustavo Scarpa (19) e Dudu (35).

> Autor do primeiro gol do Verdão na temporada 2021, no clássico com o Corinthians em Itaquera, foi também o autor do primeiro gol do time na temporada 2020, contra o New York City-EUA, pela Florida Cup, da qual o Verdão se sagrou campeão.

> Líder em assistências para finalização na temporada 2020: 81, seguido por Gabriel Menino (73).

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

38. MATHEUS FERNANDES

23 anos | 1,83m

> 12 jogos (6 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Palmeiras

> Ainda não jogou pela temporada 2021

Estreia: 01/05/2019 – Cruzeiro 0x2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 08/12/2019 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 08/12/2019 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 01/12/2019 – Palmeiras 1×3 Flamengo – Brasileiro

> Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras em 2019 após boa passagem pelo time carioca. No início de 2020, o jogador foi negociado com o Barcelona-ESP, e, em seguida, foi emprestado ao Real Valladolid-ESP. Após rescindir o seu contrato com o clube catalão em junho deste ano, o atleta acertou o seu retorno ao Verdão.

5. PATRICK DE PAULA

21 anos | 1,80m



> 80 jogos (53 como titular), 6 gols e 3 assistências pelo Palmeiras

> 28 jogos (16 como titular), 1 gol e 1 assistência na temporada 2021

> 6 jogos (4 como titular), 1 gol e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 11 jogos (5 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:15/01/2020 – Palmeiras 0x0 Atlético Nacional de Medellín-COL – Florida Cup

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 27/04/2021 – Palmeiras 5×0 Independiente del Valle-EQU – Libertadores

> 3ª Cria da Academia com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.362, atrás apenas de Danilo, com 2.574, e Renan, com 2.959 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 3º jogador com mais partidas pelo clube em 2021: 41, ao lado de Danilo e atrás apenas de Raphael Veiga, com 46, e Gustavo Scarpa, com 53 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 3º colocado em interceptação de jogadas adversárias e quinto em desarmes na temporada 2020.

> Jogador de linha com mais tempo em campo no Brasileirão 2020: 1897 minutos, seguido de Gabriel Menino (1937).

> Captado para a base do Palmeiras em 2017, foi campeão brasileiro Sub-20 em 2018, faturou a Copa do Brasil Sub-20 em 2019 e, assim como Gabriel Veron, Gabriel Silva e Wesley, enfileirou quatro títulos paulistas seguidos pelo clube: 2017, 2018 e 2019 pelo Sub-20 e 2020 pelo Profissional.

> Responsável pela quinta e decisiva cobrança do Verdão na disputa de pênaltis na final do Paulista 2020 contra o rival Corinthians.

23. RAPHAEL VEIGA

26 anos | 1,78m



> 141 jogos (90 como titular), 34 gols e 11 assistências pelo Palmeiras

> 31 jogos (27 como titular), 9 gols e 4 assistências na temporada 2021

> 7 jogos (6 como titular), 3 gols e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 15 jogos (14 como titular), 3 gols e 2 assistências pelo Brasileiro 2021

Estreia:21/01/2017 – Chapecoense 2×2 Palmeiras – Amistoso

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 14/07/2021 – Universidad Católica-CHI 0x1 Palmeiras – Libertadores

> Vice-artilheiro do time nesta temporada com nove bolas na rede, atrás apenas de Willian, com dez.

> 2º colocado em participação em gol nesta temporada, com 13 (nove gols e quatro assistências), atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 23.

> 3º maior artilheiro do elenco no geral: 34 gols, atrás apenas de Willian (66) e Dudu (70).

> 4º maior artilheiro do Allianz Parque: 18 gols, atrás apenas de Borja (19), Willian (27) e Dudu (33).

> 87º maior artilheiro da história do Palmeiras: 34 gols, logo atrás de Ênio Andrade, Luís Pereira, Miguel Borja e Cardoso, com 36.

> 10º maior artilheiro do Palmeiras neste século: 34 gols, logo atrás de Edmundo, com 35.

> Jamais perdeu pênalti, seja no tempo regulamentar ou em disputas eliminatórias, pelo Palmeiras. Foram 12 oportunidades, sendo dez durante os 90 minutos de jogo e duas em decisões por penalidades máximas. A última cobrança convertida aconteceu na vitória por 1 a 0 contra o Universidad Católica-CHI, em Santiago-CHI, pela Libertadores.

> 4º jogador que mais fez gols de pênalti no tempo regulamentar pelo Palmeiras neste século: 10 no total, atrás de Arce, com 11, Alex Mineiro, com 13, e Edmundo, com 14.

> Vice-líder em dribles nesta temporada: 39, atrás apenas de Wesley, com 43.

> Vice-líder em finalizações certas a gol nesta temporada: 31 chutes no alvo, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 32.

> Vice-líder em assistências para finalização nesta temporada: 37, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 73.

> Vice-artilheiro do Palmeiras na temporada 2020: 18 gols, ao lado de Willian e atrás apenas de Luiz Adriano (20).

> Titular nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, foi um dos três palmeirenses a fazer gols em todas as competições regulares disputadas em 2020, ao lado de Luiz Adriano e Gustavo Gómez.

> Artilheiro do time no Brasileirão 2020: 11 gols, seguido por Luiz Adriano (10).

> Artilheiro (quatro gols) e o garçom (duas assistências, uma em cada partida das finais) do Palmeiras na Copa do Brasil 2020. Eleito pela CBF o craque da competição.

> Único jogador presente em todas as partidas do time na Copa do Brasil 2020.

8. ZÉ RAFAEL

27 anos | 1,75m

> 132 jogos (99 como titular), 14 gols e 14 assistências pelo Palmeiras

> 29 jogos (20 como titular), 2 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular), 2 gols e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 12 jogos (9 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 23/01/2019 – Palmeiras 1×0 Botafogo-SP – Paulista

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitario-PER – Libertadores

> Líder em desarmes nesta temporada: 53, ao lado de Renan e seguido por Marcos Rocha, com 46.

> Vice-líder em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 63, atrás apenas de Renan, com 66.

> 3º colocado em dribles nesta temporada: 26, atrás apenas de Raphael Veiga, com 39, e Wesley, com 43.

> 10º colocado em participação em gol na temporada, com quatro (dois gols e duas assistências), ao lado de Deyverson e atrás apenas de Matías Viña, Danilo e Wesley, com cinco, Luiz Adriano, com seis, Breno Lopes, com sete, Rony, com dez, Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> 6º colocado na lista de maiores garçons do elenco no geral: 14 assistências, atrás apenas de Marcos Rocha (21), Lucas Lima (22), Willian (25), Gustavo Scarpa (33) e Dudu (78) – no Brasileirão 2019, foi o vice-líder do time com cinco passes a gol, atrás apenas de Dudu, com 11.

> 5º colocado na lista de maiores garçons da temporada 2020: sete assistências, ao lado de Willian e atrás apenas de Matías Viña e Gustavo Scarpa (ambos com oito), Rony (nove) e Gabriel Menino (dez).

> Garçom do time na Copa do Brasil 2020: duas assistências, ao lado de Raphael Veiga.

> Líder em dribles na temporada 2020: 43 fintas completas, seguido por Rony (33).

> Vice-líder em desarmes na temporada 2020: 114 roubos de bola, ao lado de Matías Viña e atrás apenas de Marcos Rocha (130).

> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Matías Viña e Luiz Adriano.

ATACANTES

19. BRENO LOPES

25 anos | 1,78m



> 43 jogos (20 como titular), 9 gols e 1 assistência pelo Palmeiras

> 20 jogos (11 como titular), 6 gols e 1 assistência na temporada 2021

> 2 jogos (1 como titular) pela Libertadores 2021

> 11 jogos (4 como titular), 5 gols e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 14/11/2020 – Palmeiras 2×0 Fluminense – Brasileiro

Último jogo: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 14/07/2021 – Universidad Católica-CHI 0x1 Palmeiras – Libertadores

Último gol: 18/07/2021 – Atlético-GO 0x3 Palmeiras – Brasileiro

> 5º colocado em participação em gol na temporada, com sete (seis gols e uma assistência), atrás apenas de Rony, com dez, Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> Contratado no segundo semestre de 2020, foi o autor do gol do título da Libertadores com apenas 17 partidas disputadas pelo Verdão. Na final, entrou aos 39 min do segundo tempo e fez o gol pouco antes dos 54 min.

> Fechou o Brasileirão 2020 como palmeirense com mais partidas em sequência: 17 (da 23ª rodada até a 38ª).

9. DEYVERSON

30 anos | 1,87m

> 119 jogos (71 como titular), 27 gols e 9 assistências pelo Palmeiras

> 15 jogos (10 como titular), 2 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 2 jogos (2 como titular) pela Libertadores 2021

> 13 jogos (8 como titular), 2 gols e 2 assistências pelo Brasileiro 2021

Estreia: 23/07/2017 – Sport 0×2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 31/07/2021 – São Paulo 0x0 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

> 6º maior artilheiro do elenco: 27 gols, atrás só de Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (30), Raphael Veiga (34), Willian (66) e Dudu (70).

> 3º maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro: 23 gols, atrás apenas de Willian (32) e Dudu (41).

> Dono de uma personalidade única e bastante irreverente, Deyverson foi contratado pelo Palmeiras em 2017 após passagens por times de Portugal, Alemanha e Espanha e com a fama de ter balançado as redes do Real Madrid e do Barcelona pelo Alavés-ESP.

> Em 2018, o jogador foi um dos destaques do Verdão na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro, inclusive anotando o gol do título no triunfo por 1 a 0 diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro-RJ. Marcou também contra o Corinthians e o São Paulo, ajudando o Alviverde a quebrar um tabu de mais de 16 anos sem vitória contra o rival tricolor no estádio do Morumbi.

43. DUDU

29 anos | 1,66m

> 311 jogos (285 como titular), 70 gols e 78 assistências pelo Palmeiras

> 6 jogos (1 como titular) na temporada 2021

> 2 jogos (0 como titular) pela Libertadores 2021

> 4 jogos (1 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 25/01/2015 – Palmeiras 3×2 Red Bull Brasil – Amistoso

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 18/07/2021 – Atlético-GO 0x3 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 20/02/2020 – Palmeiras 1×0 Guarani – Paulista

> Jogador do elenco com mais jogos (311), vitórias (179), gols (70) e assistências (78).

> Artilheiro do Palmeiras no século: 70 gols, seguido por Willian, com 66.

> 2º com mais jogos no século (311, atrás apenas de Marcos, com 392) e 2º com mais vitórias (179, atrás novamente de Marcos, com 182).

> 5º atacante com mais jogos na história (311, logo atrás de César Maluco, com 327) e 5º com mais vitórias (179, atrás de Servílio, com 185).

> 29º com mais jogos na história do Palmeiras (311, atrás de Alfredo Mostarda, com 312) e 31º com mais gols (70, ao lado de Nei e logo atrás de Vavá, com 72).

> Jogador com mais jogos (131), mais vitórias (93), mais gols (33) e mais assistências (35) no Allianz Parque.

> 4º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 36, ao lado de Weverton e logo atrás de Galeano, com 38.

> 4º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 23, ao lado de Felipe Melo e Willian e atrás de Gustavo Gómez, com 24.

> 9º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Brasileiro: 158, logo atrás de Nei, com 159.

> 5º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Brasileiro: 88, ao lado de Edu Bala e logo atrás de Eurico, com 91.

> 2º maior goleador do Palmeiras na história do Brasileiro: 41, atrás de César Maluco, com 61.

> Maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro: 41, seguido por Willian, com 32.

> 8º jogador com mais partidas pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 26, ao lado de Márcio Araújo e logo atrás de Rogério, com 28.

> 7º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 15, logo atrás de Zinho, com 16.

> 7º jogador com mais gols pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 6, ao lado de Djalminha, Júnior, Kleber, Rivaldo e Zinho e logo atrás de Viola, com 7.

> Disputado pelos rivais Corinthians e São Paulo, Dudu acabou seduzido pelo projeto do Palmeiras e, até hoje, faz questão de destacar que foi a melhor escolha da carreira. Em 2015, logo seu ano de estreia no Verdão, foi campeão da Copa do Brasil marcando duas vezes na finalíssima contra o Santos.

> Em 2016, conquistou o Campeonato Brasileiro sendo líder de assistências do time (com dez), foi eleito o melhor atacante do Brasil por todas as premiações (inclusive levando a Bola de Prata) e voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira – a última vez havia sido em 2011, quando defendia o Dínamo de Kiev-UCR. No ano seguinte, faturou mais uma Bola de Prata na campanha do vice-campeonato brasileiro.

> A temporada de 2018, por sua vez, colocou definitivamente o Baixinho na galeria dos grandes ídolos da história do Palestra. Campeão nacional novamente como garçom da equipe (14 assistências), foi o grande protagonista da competição – não à toa, levou a Bola de Ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

> Em 2019, foi o palmeirense com mais jogos (65), gols (13, ao lado de Gustavo Scarpa) e assistências (18). E em 2020, participou do início das campanhas vitoriosas do Campeonato Paulista e da Libertadores, superando a marca de 300 partidas pelo Verdão e se consolidando como o artilheiro alviverde no Século 21 e o maior goleador do clube na história do Brasileiro de pontos corridos, além de ser o atleta que mais jogou, mais venceu, mais fez gol e mais deu assistências no Allianz Parque.

27. GABRIEL VERON

18 anos | 1,74m

> 47 jogos (18 como titular), 11 gols e 6 assistências pelo Palmeiras

> 5 jogos (0 como titular) na temporada 2021

> 1 jogo (0 como titular) pela Libertadores 2021

> 2 jogos (0 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 28/11/2019 – Fluminense 1×0 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular:14/11/2020 – Palmeiras 2×0 Fluminense – Brasileiro

Último gol: 24/01/2021 – Ceará 2×1 Palmeiras – Brasileiro

> Depois de ficar longe dos gramados por 33 jogos em um período de pouco mais de três meses, Gabriel Veron voltou a atuar pelo Palmeiras na vitória por 1 a 0 contra o Universidad Católica-CHI, no Allianz Parque, pela Libertadores. Após sofrer uma lesão diante do Defensa y Justicia-ARG, no dia 14 de abril, pela CONMEBOL Recopa, o jovem passou por um processo especial de condicionamento no Núcleo de Saúde e Performance.

> 2º jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras em todos os tempos: balançou as redes duas vezes aos 17 anos, três meses e dois dias, na vitória por 5 a 1 sobre o Goiás pelo Brasileiro 2019, desbancando Mazzola, que marcou (também duas vezes) com 17 anos, seis meses e cinco dias em um amistoso contra o Catanduva em 1956, e ficando atrás apenas de Juliano, que, com 16 anos, 11 meses e 23 dias, fez um na goleada por 5 a 0 sobre o Nacional-URU, pela Copa Mercosul 1998.

> Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história da Libertadores: 18 anos, um mês e 19 dias, no 5 a 0 contra o Tigre, em 2020, superando Gabriel Jesus, com 18 anos, 10 meses e 13 dias em 2016.

> Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história da Copa do Brasil: 18 anos, dois meses e três dias, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em 2020, superando Gabriel Jesus, com 18 anos, três meses e 13 dias em 2015.

> No Palmeiras desde 2017, foi campeão paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional pelo Verdão. Destaque também para o bicampeonato mundial de clubes sub-17 em 2018 (marcando gol na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid na decisão e terminando a competição como o artilheiro e eleito o melhor jogador) e 2019, além das Copas do Brasil Sub-17 e Sub-20.

> Com a Seleção Brasileira, foi campeão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 em 2019.

10. LUIZ ADRIANO

34 anos | 1,83m

> 92 jogos (74 como titular), 30 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 21 jogos (13 como titular), 3 gols e 3 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular), 1 gol e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 7 jogos (4 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia:11/08/2019 – Palmeiras 2×2 Bahia – Brasileiro

Último jogo:07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Brasileiro

Último gol: 06/06/2021 – Palmeiras 3×1 Chapecoense – Brasileiro

> 6º colocado em participação em gol na temporada, com seis ações (três gols e três assistências), atrás apenas de Breno Lopes, com sete, Rony, com dez, Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> 4º artilheiro do elenco no geral com 30 gols, ao lado de Gustavo Scarpa e atrás apenas de Raphael Veiga, com 34, Willian, com 66, e Dudu, com 70.

> 99º maior artilheiro da história do Palmeiras: 30 gols, ao lado de Gustavo Scarpa, Osmar e Marcinho.

> Melhor média de gols da história do Allianz Parque: 0,39 (15 gols em 38 jogos), seguido por Borja (0,38 – 19 gols em 50 jogos), Cristaldo (0,34 – 11 gols em 32 jogos), Leandro Pereira (0,33 – 7 gols em 21 jogos), Gabriel Jesus (0,32 – 11 gols em 34 jogos), Rafael Marques (0,28 – 12 gols em 42 jogos), Barrios (0,26 – 5 gols em 19 jogos), Keno (0,25 – 9 gols em 35 jogos) e Alecsandro (0,25 – 6 gols em 24 jogos). Willian é o segundo do atual elenco com 0,27 (28 gols em 102 jogos), seguido por Deyverson, com 0,26 (13 gols em 50 jogos), e Dudu, com 0,25 (33 gols em 131 jogos).

> 5º maior artilheiro do Allianz Parque com 15 gols, atrás de Raphael Veiga (18), Borja (19), Willian (28) e Dudu (33).

> Artilheiro do time na temporada 2020 com 20 gols, seguido por Willian e Raphael Veiga, ambos com 18.

> Artilheiro do time na Libertadores 2020 (cinco gols, ao lado de Rony) e eleito para a seleção da competição pela CONMEBOL.

> Vice-artilheiro do time no Brasileiro 2020 com dez gols, atrás de Raphael Veiga, com 11.

> Vice-líder em participação em gols na temporada 2020 com 23 ações (gols e assistências somadas), atrás só de Willian, com 25.

> Um dos três palmeirenses a ter marcado em todas as competições regulares da temporada 2020, ao lado de Raphael Veiga e Gustavo Gómez.

> Deixou sua marca em momentos decisivos da Tríplice Coroa em 2020, com gol na final do Paulista contra o Corinthians (1 a 1), na semifinal da Libertadores contra o River na Argentina (3 a 0) e na semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG em Belo Horizonte (2 a 0).

> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Matías Viña e Zé Rafael.

> Dois hat-tricks pelo clube, ambos no Allianz Parque: contra o Fluminense, no Brasileirão 2019, e contra o Guaraní-PAR, na Libertadores 2020.

7. RONY

26 anos | 1,67m

> 75 jogos (59 como titular), 19 gols e 11 assistências pelo Palmeiras

> 23 jogos (19 como titular), 8 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (5 como titular), 6 gols e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 7 jogos (5 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:29/02/2020 – Santos 0x0 Palmeiras – Paulista

Último jogo:07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último como titular: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último gol: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitario-PER – Libertadores

> Terceiro artilheiro do time nesta temporada com oito bolas na rede, atrás apenas de Raphael Veiga, com nove, e Willian, com dez.

> 3º colocado em finalizações certas nesta temporada, com 27, atrás de Raphael Veiga, com 31, e Gustavo Scarpa, com 32.

> 4º colocado em participação em gol nesta temporada: dez ações (oito gols e duas assistências), atrás só de Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> 5º colocado em dribles nesta temporada, com 13, ao lado de Danilo e atrás de Gustavo Scarpa, com 24, Zé Rafael, com 26, Raphael Veiga, com 39, e Wesley, com 43.

> 2º maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores: 11 gols, ao lado de Willian, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex (12).

> Artilheiro do time na Libertadores 2020 com cinco gols, ao lado de Luiz Adriano, recebeu quatro vezes o prêmio de melhor em campo e foi eleito para a seleção do torneio pela CONMEBOL. Em 2021, já marcou seis vezes em cinco duelos disputados, com direito a dois prêmios de melhor em campo: na goleada por 5 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, no Allianz Parque, e na vitória por 2 a 1 diante do Defensa y Justicia-ARG, na Argentina.

> Líder geral em assistências na Libertadores 2020 com oito passes certeiros, inclusive o cruzamento para Breno Lopes marcar o gol do título diante do Santos, já tem uma assistência na Libertadores 2021 e, com isso, soma 20 participações em gol em 16 jogos de Libertadores pelo Verdão.

> Vice-líder em assistências na temporada 2020 com nove passes a gol, atrás só de Gabriel Menino, com dez.

> Na Copa do Brasil, iniciou a jogada do gol de Gabriel Menino que sacramentou a conquista do título contra o Grêmio.

> 2º jogador que mais acertou a meta adversária na temporada 2020 com 45 finalizações certas, atrás de Willian, com 46.

> 2º jogador que mais driblou na temporada 2020, com 33 fintas completas, atrás só de Zé Rafael, com 43.

11. WESLEY

22 anos | 1,75m



> 59 jogos (34 como titular), 8 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 32 jogos (18 como titular), 3 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 7 jogos (3 como titular) e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 10 jogos (8 como titular), 2 gols e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 15/01/2020 – Palmeiras 0x0 Atlético Nacional de Medellín-COL – Florida Cup

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 06/06/2021 – Palmeiras 3×1 Chapecoense – Brasileiro

> 2º jogador com mais partidas pelo clube na temporada: 32, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 38.

> Líder em dribles nesta temporada: 43, seguido por Raphael Veiga, com 39.

> 3º colocado em assistência para finalização nesta temporada: 28, atrás apenas de Raphael Veiga, com 37, e Gustavo Scarpa, com 73.

> 7º colocado em participação em gol na temporada, com cinco (três gols e duas assistências), ao lado de Matías Viña e Danilo e atrás apenas de Luiz Adriano, com seis, Breno Lopes, com sete, Rony, com dez, Willian, com 12, Raphael Veiga, com 13, e Gustavo Scarpa, com 23.

> Retornou de lesão no joelho após 32 jogos afastado (cerca de três meses e meio), fez duas partidas de readaptação no Brasileiro e foi titular nas duas finais da Copa do Brasil 2020 contra o Grêmio, inclusive fazendo o primeiro gol na vitória por 2 a 0 no duelo decisivo.

> Apesar do longo tempo fora do time, foi o terceiro jogador que mais driblou na temporada 2020, com 31 fintas, ao lado de Gabriel Menino e atrás só de Zé Rafael (43) e Rony (33).

> Chegou ao Palmeiras em 2016 para o Sub-17, subiu para o Sub-20 na temporada seguinte e conquistou o Campeonato Brasileiro em 2018, a Copa do Brasil em 2019 e, assim como Patrick de Paula, Gabriel Veron e Gabriel Silva, enfileirou quatro títulos paulistas seguidos pelo clube: 2017, 2018 e 2019 pelo Sub-20 e 2020 pelo Profissional.



29. WILLIAN

34 anos | 1,71m

> 244 jogos (164 como titular), 66 gols e 25 assistências pelo Palmeiras

> 26 jogos (17 como titular), 10 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 4 jogos (2 como titular) e 2 gols pela Libertadores 2021

> 11 jogos (5 como titular) e 4 gols pelo Brasileiro 2021

Estreia: 29/01/2017 – Palmeiras 1×1 Ponte Preta – Paulista

Último jogo: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último como titular: 07/08/2021 – Palmeiras 2×3 Fortaleza – Brasileiro

Último gol: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> 2º jogador do atual elenco com mais partidas (244, atrás de Dudu, com 310), 2º em gols (66, atrás novamente de Dudu, com 70), e 3º em assistências (25, atrás de Gustavo Scarpa, com 33, e Dudu, com 78).

> No Allianz Parque, é o vice-artilheiro (28 bolas na rede, atrás só de Dudu, com 33), o 2º em jogos (102, também atrás só de Dudu, com 131) e o 4º em assistências (12, atrás de Marcos Rocha, com 13, Gustavo Scarpa, com 19, e Dudu, com 35).

> 2º maior artilheiro do Palmeiras neste século: 66 gols, atrás só de Dudu (70).

> 5º com mais partidas pelo Palmeiras neste século (244, atrás de Márcio Araújo, com 252), e 4º com mais vitórias: 133, atrás de Fernando Prass (151), Dudu (179) e Marcos (182).

> 2º maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro: 32 gols, atrás apenas de Dudu (41).

> 6º maior artilheiro do Palmeiras em Brasileiro: 32 gols, ao lado de Toninho Catarina e atrás de Edmundo (34), Ademir da Guia (36), Leivinha (40), Dudu (41) e César Maluco (61).

> 2º maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores: 11 gols, ao lado de Rony, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex (12).

> 4º com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 23, ao lado de Felipe Melo e Dudu e atrás de Gustavo Gómez (24), Weverton e Marcos (27).

> 6º com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 35, atrás de Weverton e Dudu (36), Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 34º no ranking dos maiores artilheiros da história do Palmeiras: 66 gols, logo atrás de Rivaldo, com 68.

> 52º no ranking dos atletas com mais jogos na história do Palmeiras: 244 partidas, ao lado de Amaral e logo atrás de Evair, com 245.

> Jogador de linha que mais atuou na temporada 2020: 69 das 79 partidas, atrás só de Weverton (70).

> Líder em participação nos gols da temporada 2020 com 25 ações (somando gols e seis assistências), seguido de Luiz Adriano, com 24.

> Vice-artilheiro do time na temporada 2020: 18 gols, ao lado de Raphael Veiga e atrás de Luiz Adriano (20).

> Artilheiro do Palmeiras e vice-artilheiro no geral do Paulista 2020, com seis gols, atrás só de Ytalo, do RB Bragantino, com sete.

> Vice-artilheiro do Palmeiras na Libertadores 2020: quatro gols, atrás só de Luiz Adriano e Rony (ambos com cinco).

> Autor da assistência para Gabriel Menino fazer o último gol da temporada 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio que garantiu o título da Copa do Brasil.

> Autor da assistência para Deyverson fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no Brasileiro 2018, sacramentando o decampeonato alviverde.

> Único atacante da história que conseguiu conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras defendendo o clube do início ao fim das competições – Dudu também se sagrou campeão dos quatro torneios, mas não disputou o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.