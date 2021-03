São Paulo visita a Inter de Limeira pelo Paulistão

O Tricolor iniciará o tour pelo interior de São Paulo pelo Campeonato Paulista de 2021! Nesta quarta-feira (3), às 17h, no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, o São Paulo visitará a primeira cidade: Limeira, que receberá o duelo com a Inter.

Após estrear no estadual com empate, diante do Botafogo-SP (1 x 1), no Morumbi, o time são-paulino entrará em campo nesta tarde com a tarefa de tentar conquistar o primeiro triunfo na competição regional.

Pela frente, a equipe dirigida por Hernán Crespo enfrentará um adversário que foi derrotado na abertura do torneio: diante da Ferroviária, por 1 a 0, fora de casa.

O Tricolor está no Grupo B, com um ponto. A chave também conta com Ferroviária, Ponte Preta e São Bento. Já a Inter de Limeira está no Grupo A, ao lado de Santo André, Botafogo-SP e Corinthians.