São Paulo vence Sport fora e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), na Ilha do Retiro, e saiu na frente na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Luciano e Marcos Paulo, no 2º tempo.

O Tricolor decide a classificação na próxima quinta-feira (1), no Morumbi, às 19h30. Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior avança até com uma derrota por um gol de diferença.

Em primeiro tempo movimentado, o Tricolor chegou com perigo pela primeira vez aos nove minutos. Calleri ajeitou de primeira para Michel Araujo pela faixa esquerda do ataque, o uruguaio serviu Nestor; que dominou no meio da área, armou a finalização e foi travado no último instante pela defesa adversária.

O Sport respondeu em seguida, com lance de perigo em cruzamento pelo lado direito da defesa tricolor. Fabinho cabeceou aos 13 e exigiu grande defesa de Rafael.

Completando seu 150º jogo pelo São Paulo, Nestor chegou mais uma vez com perigo aos 22 minutos. O camisa 11 recebeu ainda no campo de defesa, percebeu caminho livre, conduziu até a área adversária e bateu de esquerda; o zagueiro Rafael Thyere conseguiu o desvio e evitou o gol.

Rafael voltou a brilhar aos 30 minutos, defendendo batida no canto de Vagner Love da meia-lua. Mais uma grande intervenção do camisa 23.

Após o intervalo, o Tricolor voltou a gerar perigo em jogada bem trabalhada aos seis minutos. Beraldo encontrou Rato, que acionou Alisson dentro da área, o camisa 7 cruzou rasteiro para Calleri, que foi bloqueado na hora da finalização.

O São Paulo passou a ter um jogador a mais em campo aos 16 minutos. O meia Fabinho fez falta dura em Michel Araujo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com a vantagem numérica, o Tricolor aumentou a pressão e chegou ao gol. Aos 25 minutos, Gabi acionou Marcos Paulo, que fez lindo toque de letra e encontrou Luciano no meio da área, o camisa 10 completou de primeira e abriu o placar.

O São Paulo seguiu em cima tentando ampliar a vantagem. Aos 42, Beraldo lançou o meia-atacante, que dominou, bateu, venceu o goleiro, mas Sabino mergulhou de cabeça para impedir o gol. Dois minutos depois, Gabi colocou ótima bola para Calleri dentro da área, o argentino cruzou rasteiro e Marcos Paulo completou de primeira para definir o placar.

SPORT 0 X 2 SÃO PAULO

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 17/05/2023 (quarta-feira)

Gols: Luciano (25/2T) e Marcos Paulo (44/2T)

Cartões amarelos: Jorginho (Sport); Beraldo, Nestor e Rafinha (São Paulo)

Cartão vermelho: Fabinho (Sport)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Leone Carvalho Rocha

Quarto árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

AVAR: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA)

Assessor de Árbitros: Simone Xavier de Paula E Silva

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda (Alan Franco, 34/2T), Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Nestor (Nathan, 42/2T), Alisson (Luciano, 21/2T), W. Rato (Marcos Paulo, 21/2T) e M. Araujo (Gabi, 21/2T); Calleri Técnico: Dorival Júnior.

SPORT: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Ítalo, 35/2T), Jorginho (Pedro Martins, 21/2T) e Luciano Juba (Fábio Matheus, 35/2T); Edinho (Wanderson, 4/2T) e Vagner Love (Gabriel Santos, 35/2T). Técnico: Enderson Moreira.