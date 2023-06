São Paulo vence o Tigre e assegura liderança do Grupo D da Sul-americana

Nesta terça-feira (27), com gols de Juan e Wellington Rato, o São Paulo venceu o Tigre-ARG por 2 a 0 pela rodada de encerramento da chave e, da Copa Sul-americana e assim, garantiu a primeira colocação.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos 16 pontos em seis jogos e avançou para as oitavas de final da competição continental. De quebra, registrou um recorde no torneio: não foi vazado na fase de grupos, algo inédito no campeonato.

Após derrotar os argentinos, o São Paulo retomará a disputa do Brasileirão: no próximo sábado (01/07), às 16h, receberá o Fluminense, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, pela 13ª rodada.

Para o confronto desta noite, o time não contou com Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (transição após sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (aprimora a forma física após cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (aprimora a forma física após estiramento em fibrose na coxa esquerda), Michel Araujo (estiramento na panturrilha esquerda) e Nestor (suspenso pelo terceiro amarelo).

Com o retorno de Gabriel Neves, cumpriu suspensão por três amarelos diante do Cruzeiro pelo Brasileirão, no último final de semana, o técnico Dorival Júnior escalou a equipe com Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco e Caio; Gabriel Neves, Pablo Maia e Méndez; Marcos Paulo, David e Luciano.

No primeiro tempo, o Tricolor até balançou as redes logo no início com Luciano, no entanto, a arbitragem assinalou impedimento e anulou a jogada.

Aos 22 minutos, Leizza cometeu falta dura em Pablo Maia e foi expulso. O volante tentou permanecer em campo após a pancada, mas as fortes dores fizeram o camisa 29 ser substituído por Rodriguinho.

Na etapa complementar, o time são-paulino marcou novamente, em chute de Rodriguinho que desviou em Calleri – entrara no lugar de David após o intervalo. Porém, após consulta ao VAR, o árbitro invalidou o lance.

E, após insistir, o Tricolor conseguiu marcar! Aos 26 minutos, Rodriguinho cruzou e Juan, que herdou a vaga de Marcos Paulo, apareceu com oportunismo para estufar as redes! 1 a 0 com jogada #MadeInCotia!

Pouco depois, Dorival promoveu a estreia do jovem Negrucci, que é formado em Cotia e entrou no lugar de Gabriel Neves.

Em vantagem numérica e no placar, o São Paulo soube envolver os visitantes para fechar o placar por 2 a 0: já nos acréscimos, Wellington Rato aproveitou a sobra para marcar e assegurar a liderança da chave antes do mata-mata.

SÃO PAULO 2 x 0 TIGRE (ARG)

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 27/06/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30

SPFC: Rafael; Nathan, Alan Franco, Arboleda e Caio Paulista; Méndez (Wellington Rato, intervalo), Gabriel (Negrucci, 30/2), Pablo Maia (Rodriguinho, 28/1) e Marcos Paulo (Juan, 23/2); Luciano e David (Calleri, intervalo). Técnico: Dorival Júnior

Gols: Juan, 26/2; Wellington Rato, 47/2

CAT: Marinelli; Aguilera, Leizza, Luciatti e Montoya (Martín Ortega, 7/2); Agustín Cardozo (Sebastián Medina, 36/2), Molinas (Prediger, 28/2), Zabala (Cabrera, 7/2) e Martín Garay; Colidio (Armoa, 28/2) e Retegui. Técnico: Diego Martínez

Cartão amarelo: Retegui, 16/2

Cartão vermelho: Leizza, 22/1

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

Quarto árbitro: Augusto Aragon (EQU)

VAR: Roberto Sáchez (EQU)

AVAR: Edison Vazquez (EQU)

