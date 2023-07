São Paulo vence o Palmeiras em primeiro duelo da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (05), o São Paulo recebeu o Palmeiras no Morumbi pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Rafinha.

O São Paulo começou a partida com Rafael no gol; Rafinha, Arboleda, A. Franco e Caio na linha defensiva, Pablo Maia, Gabi, Nestor e W. Rato pelo meio, e Luciano e Calleri no ataque.

Na primeira etapa, que terminou sem gols, o Tricolor teve as melhores chances com Calleri e W. Rato. Aos 32 minutos, o camisa nove recebeu a bola na frente, invadiu a área, tirou do goleiro, mas finalizou pra fora. Na segunda oportunidade, W. Rato arriscou de fora da área e o goleiro fez a defesa, mandando a bola pra escanteio por cima do gol.

Perto do fim do primeiro tempo, porém, o time visitante chegou ao gol, que foi anulado por impedimento do atacante.

No início da segunda etapa, o Tricolor teve mais uma grande chance de marcar. Aos 4 minutos, Caio conduziu a bola da intermediária e finalizou pra fora. Em nova chance com W. Rato, aos 33 minutos, a defesa tirou a bola em cima da linha e evitou o gol.

Depois de insistir, o gol tricolor saiu aos 36 minutos da segunda etapa. A bola sobrou na entrada da área para Rafinha que acertou um lindo chute e marcou um golaço para decretar a vitória na primeira partida.

O próximo jogo do Tricolor será no domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, às 16 horas, no Nabi Abi Chedid, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o São Paulo volta a enfrentar o Palmeiras na quinta-feira (13), às 20h, no Allianz Parque.

SÃO PAULO 1X0 PALMEIRAS

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 05/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30

SPFC: Rafael; Rafinha, Arboleda, A. Franco (Diego Costa, 21/2) e Caio; Pablo Maia, Gabi (Alisson, intervalo), Nestor (David, 32/2) e W. Rato; Luciano (Rodriguinho, intervalo) e Calleri (Juan, intervalo). Técnico: Dorival Júnior

Gol: Rafinha, 36/2

Cartões amarelos: Gabi, 43/1; Pablo Maia, 43/1

PAL: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jhon Jhon, 30/2), Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (B. Lopes. 30/2), e Endrick (López, 30/2). Técnico: João Martins

Cartões amarelos: Mayke, 41/2, Gustavo Gómez, 44/2

Público pagante: 54.593

Renda bruta: R$ 4.169.660,00

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assessor: Marcos Andre Gomes da Penha (ES)

Quinto Árbitro: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Árbitro de Vídeo: Daiane Muniz (SP)

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Observador de VAR: Giulliano Bozzano (MG)

Fonte: Esportes