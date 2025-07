São Paulo vence o Juventude ganha fôlego no Brasileirão

O São Paulo finalmente conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (24), o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), encerrando a 16ª rodada da competição. Um gol decisivo de Luciano, após jogada iniciada por Ferreirinha, garantiu a segunda vitória consecutiva da equipe paulista.

Com o resultado, o São Paulo respirou na tabela de classificação, afastando-se das últimas posições. A equipe do técnico Hernán Crespo agora soma 19 pontos, saltando para a 12ª colocação e abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento. Para o Juventude, a situação se mantém delicada, com o clube gaúcho permanecendo na 18ª posição, com os mesmos 11 pontos, dentro do Z4.

O Jogo

A partida começou com chances para ambos os lados. O Juventude teve a primeira finalização com Gabriel Veron, e o São Paulo respondeu com chutes de André Silva e, mais tarde, de Bobadilla e Alisson, que exigiram boas defesas do goleiro Gustavo. O Tricolor quase abriu o placar aos 14 minutos, em finalização de Bobadilla defendida por Gustavo.

Ainda na primeira etapa, Marcos Antônio chutou por cima, e um lance envolvendo Marcelo Hermes e Cédric Soares gerou reclamações de toque de mão, mas o VAR manteve a decisão de campo. Perto do intervalo, Alisson finalizou bem, forçando Gustavo a fazer uma grande defesa e mantendo o placar zerado.

No segundo tempo, o São Paulo manteve a postura ofensiva. André Silva e Wendell quase abriram o placar nos primeiros minutos, com a bola passando rente ao travessão. Apesar de um ritmo um pouco menor na sequência da etapa, o Tricolor seguiu buscando o gol da vitória.

A persistência são-paulina foi recompensada na parte final da partida. Ferreirinha, que havia acabado de entrar na segunda etapa, fez uma grande jogada pela esquerda, dando uma caneta no marcador e invadindo a grande área. Ele cruzou para o meio, Marcos Antônio ajeitou a bola para Luciano, que apenas empurrou para o fundo das redes, garantindo a vitória do São Paulo por 1 a 0.

Próximos confrontos

Os dois clubes já se preparam para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo terá um desafio em casa, recebendo o Fluminense neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbis. Já o Juventude buscará a reabilitação diante do Bahia, no mesmo dia, mas a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 x 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 24/07/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Gilberto e Caíque (Juventude) / André Silva e Luciano (São Paulo)

GOL: Luciano, aos 40′ do 2ºT (São Paulo)

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca (Nenê); Gabriel Veron (Gabriel Taliari), Batalla (Ênio) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Cláudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares (Rodriguinho), Marcos Antônio (Pablo Maia), Alisson (Luan), Bobadilla e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo

