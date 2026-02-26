São Paulo vence o Coritiba com time reserva no Brasileirão

O São Paulo mostrou que seu elenco tem muito mais profundidade do que se imaginava. Mesmo com uma formação alternativa, o Tricolor foi até o Couto Pereira na noite desta quarta-feira, enfrentou um Coritiba valente, e voltou para casa com três pontos preciosos. A vitória por 1 a 0, garantida por Cauly em cobrança de pênalti no início do segundo tempo, colocou a equipe de Luis Zubeldía na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda que de forma provisória.

Com 10 pontos em quatro jogos, o São Paulo agora seca seus rivais. Para seguir no topo da tabela após o término da rodada, o time precisa torcer por um empate ou derrota do Palmeiras, que enfrenta o Fluminense ainda nesta quarta, além de um tropeço do Bahia. Mesmo com a indefinição, a campanha impressiona: são três vitórias e um empate, oito jogos de invencibilidade na temporada e uma defesa sólida, que mais uma vez não foi vazada.

Do lado paranaense, o Coritiba de Fernando Seabra amarga a segunda derrota no campeonato. Com quatro pontos, o Coxa ocupa a 11ª posição e sente o peso das oportunidades perdidas, especialmente no primeiro tempo, quando pressionou e acertou a trave com Lucas Ronier nos acréscimos.

O jogo

A partida começou em ritmo acelerado, com o Coritiba mostrando disposição para surpreender o líder. Aos quatro minutos, Walisson arriscou de longe, mas mandou por cima. Aos oito, Lucas Ronier fez jogada individual e cruzou para Felipe Jonatan, que finalizou de primeira. Tolói salvou em cima da linha, evitando o gol.

O São Paulo demorou a se encontrar, mas aos 20 minutos teve sua primeira chegada. Cauly lançou Tapia, que tentou cruzar, mas a zaga desviou. Aos 26, Ferreira cruzou e Tapia cabeceou para fora. A melhor chance tricolor na etapa inicial veio aos 37, quando Maicon errou a saída de bola e Cauly roubou a cena. O meia serviu Ferreirinha, que bateu firme para excelente defesa de Pedro Morisco.

Nos acréscimos, o Coritiba esteve perto de abrir o placar. Lucas Ronier passou por Tolói, invadiu a área e acertou o travessão. No rebote, Pedro Rocha mandou para fora, desperdiçando a oportunidade mais clara do jogo.

Segundo tempo: pênalti definidor e chances perdidas

A etapa final começou com o São Paulo mais agressivo. Aos quatro minutos, Cauly cobrou escanteio, Tolói cabeceou e Pedro Morisco defendeu. No lance seguinte, Tapia tentou aproveitar o rebote e foi atingido pelo goleiro adversário, que saiu do gol para afastar de cabeça e acertou o atacante chileno. Após revisão do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Na cobrança, Cauly mostrou frieza e deslocou o goleiro para fazer 1 a 0.

O gol acordou o Coritiba, que passou a pressionar em busca do empate. Aos 21 minutos, Calleri cruzou e Cauly quase ampliou, mas Pedro Rangel defendeu. Aos 29, Lavega cabeceou por cima, assustando Rafael. Aos 34, Lucas Ronier, novamente ele, driblou dentro da área e finalizou rente à trave esquerda. Foi o último suspiro do Coxa, que esbarrou na própria pontaria e na solidez defensiva são-paulina.

Próximos compromissos

As equipes agora viram a chave para as competições estaduais. O Coritiba terá pela frente o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira (11), às 21h30, pela quinta rodada do Brasileirão.

Já o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Paulista. No domingo (1º), às 20h30, enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri, em um Majestoso decisivo que vale vaga na final do estadual. A confiança da liderança e a invencibilidade serão trunfos para o time de Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro (quarta rodada)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Público: 27.515 pessoas

Cartões Amarelos: Walisson, Pedro Morisco, Breno Lopes e Lavega (Coritiba) / Djhordney, Alan Franco e Tolói (São Paulo)

Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

GOL

Cauly, aos 11′ do 2ºT (São Paulo)

Coritiba

Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Jacy, Maicon e Felipe Jonatan; Walisson (Willian Oliveira), Vini Paulista (Lavega) e Josué (Fabinho); Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.

Técnico: Fernando Seabra

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Tolói; Maik, Pablo Maia (Luan), Djhordney (Marcos Antônio), Cauly (Bobadilla) e Wendell; Ferreira (Calleri) e Tapia (Lucas).

Técnico: Hernán Crespo







