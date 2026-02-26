Connect with us

Esportes

São Paulo vence o Coritiba com time reserva no Brasileirão

Published

1 hora ago

on

O São Paulo mostrou que seu elenco tem muito mais profundidade do que se imaginava. Mesmo com uma formação alternativa, o Tricolor foi até o Couto Pereira na noite desta quarta-feira, enfrentou um Coritiba valente, e voltou para casa com três pontos preciosos. A vitória por 1 a 0, garantida por Cauly em cobrança de pênalti no início do segundo tempo, colocou a equipe de Luis Zubeldía na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda que de forma provisória.

Com 10 pontos em quatro jogos, o São Paulo agora seca seus rivais. Para seguir no topo da tabela após o término da rodada, o time precisa torcer por um empate ou derrota do Palmeiras, que enfrenta o Fluminense ainda nesta quarta, além de um tropeço do Bahia. Mesmo com a indefinição, a campanha impressiona: são três vitórias e um empate, oito jogos de invencibilidade na temporada e uma defesa sólida, que mais uma vez não foi vazada.

Do lado paranaense, o Coritiba de Fernando Seabra amarga a segunda derrota no campeonato. Com quatro pontos, o Coxa ocupa a 11ª posição e sente o peso das oportunidades perdidas, especialmente no primeiro tempo, quando pressionou e acertou a trave com Lucas Ronier nos acréscimos.

O jogo

A partida começou em ritmo acelerado, com o Coritiba mostrando disposição para surpreender o líder. Aos quatro minutos, Walisson arriscou de longe, mas mandou por cima. Aos oito, Lucas Ronier fez jogada individual e cruzou para Felipe Jonatan, que finalizou de primeira. Tolói salvou em cima da linha, evitando o gol.

O São Paulo demorou a se encontrar, mas aos 20 minutos teve sua primeira chegada. Cauly lançou Tapia, que tentou cruzar, mas a zaga desviou. Aos 26, Ferreira cruzou e Tapia cabeceou para fora. A melhor chance tricolor na etapa inicial veio aos 37, quando Maicon errou a saída de bola e Cauly roubou a cena. O meia serviu Ferreirinha, que bateu firme para excelente defesa de Pedro Morisco.

Nos acréscimos, o Coritiba esteve perto de abrir o placar. Lucas Ronier passou por Tolói, invadiu a área e acertou o travessão. No rebote, Pedro Rocha mandou para fora, desperdiçando a oportunidade mais clara do jogo.

Segundo tempo: pênalti definidor e chances perdidas

A etapa final começou com o São Paulo mais agressivo. Aos quatro minutos, Cauly cobrou escanteio, Tolói cabeceou e Pedro Morisco defendeu. No lance seguinte, Tapia tentou aproveitar o rebote e foi atingido pelo goleiro adversário, que saiu do gol para afastar de cabeça e acertou o atacante chileno. Após revisão do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Na cobrança, Cauly mostrou frieza e deslocou o goleiro para fazer 1 a 0.

O gol acordou o Coritiba, que passou a pressionar em busca do empate. Aos 21 minutos, Calleri cruzou e Cauly quase ampliou, mas Pedro Rangel defendeu. Aos 29, Lavega cabeceou por cima, assustando Rafael. Aos 34, Lucas Ronier, novamente ele, driblou dentro da área e finalizou rente à trave esquerda. Foi o último suspiro do Coxa, que esbarrou na própria pontaria e na solidez defensiva são-paulina.

Próximos compromissos

As equipes agora viram a chave para as competições estaduais. O Coritiba terá pela frente o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira (11), às 21h30, pela quinta rodada do Brasileirão.

Já o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Paulista. No domingo (1º), às 20h30, enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri, em um Majestoso decisivo que vale vaga na final do estadual. A confiança da liderança e a invencibilidade serão trunfos para o time de Zubeldía.

FICHA TÉCNICA 

CORITIBA 0 X 1 SÃO PAULO 

Competição: Campeonato Brasileiro (quarta rodada)
 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
 Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
 Horário: 19h30 (de Brasília)
 Público: 27.515 pessoas
 Cartões Amarelos: Walisson, Pedro Morisco, Breno Lopes e Lavega (Coritiba) / Djhordney, Alan Franco e Tolói (São Paulo)
 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem 

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

GOL

  •  Cauly, aos 11′ do 2ºT (São Paulo)

Coritiba 

Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Jacy, Maicon e Felipe Jonatan; Walisson (Willian Oliveira), Vini Paulista (Lavega) e Josué (Fabinho); Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.
Técnico: Fernando Seabra

São Paulo 

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Tolói; Maik, Pablo Maia (Luan), Djhordney (Marcos Antônio), Cauly (Bobadilla) e Wendell; Ferreira (Calleri) e Tapia (Lucas).
Técnico: Hernán Crespo



Fonte: Esportes

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes22 minutos ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Horóscopo26 minutos ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 26/02/2026

Os piscianos mais artísticos demonstram muito talento e criatividade para o desenho, em trabalhos sempre cuidadosamente elaborados. O senso de...
Esportes52 minutos ago

Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4

O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Esportes52 minutos ago

Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...
Esportes1 hora ago

São Paulo vence o Coritiba com time reserva no Brasileirão

O São Paulo mostrou que seu elenco tem muito mais profundidade do que se imaginava. Mesmo com uma formação alternativa,...
Esportes1 hora ago

Corinthians arranca empate no Mineirão e complica a vida do Cruzeiro de Tite

Em uma noite de contrastes no Mineirão, o Corinthians mostrou que sua força coletiva vai além dos titulares. Mesmo com...
Polícia Federal3 horas ago

PF, PMMG e PMES, em ação conjunta, prendem 17 foragidos da Justiça

Governador Valadares/MG. A Polícia Federal, em conjunto com Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo, deflagrou nesta quarta-feira,...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus2 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus2 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional13 horas ago

Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha

A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Regional1 dia ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional2 dias ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...

Estadual

Estadual9 horas ago

Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)

Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Estadual9 horas ago

Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Estadual10 horas ago

Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS

O Espírito Santo entrou na rota de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deve...

Nacional

Nacional6 horas ago

Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos

A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Nacional6 horas ago

Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”

Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Nacional6 horas ago

Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado

Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...

Policial

Policial7 horas ago

Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina

Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
Policial7 horas ago

Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
Policial8 horas ago

PRF recupera caminhão clonado em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento6 horas ago

Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’

A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Entretenimento8 horas ago

Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’

A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...
Entretenimento9 horas ago

Lauana Prado celebra aniversário do enteado com linda declaração: ‘Amor’

A cantora sertaneja Lauana Prado emocionou os seguidores nesta quarta-feira (25), ao celebrar mais um ano de vida do enteado,...

POLÍTICA

Política7 horas ago

Atividade pedagógica sobre religiões de matriz africana é tema de projeto

O deputado Lucas Polese (PL) quer assegurar que pais ou responsáveis possam vedar a participação de filhos ou dependentes em...
Política11 horas ago

Zé Preto quer isenção de IPVA e de taxa de registro para motos de até 150cc

O deputado Zé Preto (sem partido) apresentou Projeto de Lei (PL) 822/2025, que concede isenção tributária e condições especiais para...
Política12 horas ago

Descongelamento de benefícios de servidores é abordado por deputado

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) participou de forma virtual da sessão ordinária desta quarta-feira (25) para tratar da aplicação,...

Esportes

Esportes3 dias ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes3 dias ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes3 dias ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

Mais Lidas da Semana