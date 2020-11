São Paulo vence o Bahia por 3 a 1 pela Série A

No sábado (28), o São Paulo foi a campo enfrentar o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova, por partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2020. E os visitantes saíram com a vitória: 3 a 1, com gols de Luciano (2) e Arboleda.

O time são-paulino foi escalado pelo técnico Fernando Diniz com Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo. Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

No primeiro tempo, o confronto foi equilibrado, com pouco espaço para ataques de ambas as equipes, e com muitas paradas por causa da arbitragem. Aos 15 minutos, a melhor chance do Tricolor Paulista: Brenner tabelou com Luciano e bateu forte para o gol, mas a bola passou por pouco acima do travessão. Pouco antes do fim do primeiro tempo, encerrado aos 53 minutos, Arboleda cabeceou com perigo, em lance de cobrança de escanteio, mas o goleiro defendeu.

Logo no começo do segundo tempo, aos seis minutos, o São Paulo abriu o marcador, e foi com um golaço, de bicicleta, de Luciano, que aproveitou a falha da zaga adversária após lançamento de Reinaldo: São Paulo 1 a 0!

Os são-paulinos seguiram com a pressão e, aos 20 minutos, em cruzamento de escanteio de Reinaldo, Arboleda subiu sozinho e cabeceou com força a bola para as redes do Bahia: São Paulo 2 a 0!

A dobradinha Reinaldo e Luciano deu certo mais uma vez aos 28 minutos. O lateral serviu o atacante com um passe rasteiro, que o camisa 11 bateu de primeira, com curva, indefensável: golaço! São Paulo 3 a 0!

O time da casa ainda descontou o placar aos 35 minutos, com Clayson, mas não impediu a boa vitória são-paulina fora de casa.