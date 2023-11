São Paulo vence o Bahia com gol no finalzinho e ganha a primeira como visitante no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (29.11), o São Paulo venceu o Bahia na Arena Fonte Nova com um gol de Caio Paulista nos acréscimos. Com essa vitória, o Tricolor conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o São Paulo subiu para a nona posição na tabela, somando 50 pontos, enquanto o Bahia, comandado por Rogério Ceni, continua no Z4. A equipe está em 17º lugar, com 41 pontos, um abaixo do Vasco, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O próximo desafio do São Paulo será enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na penúltima rodada. O jogo está marcado para sábado, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão. Já o Bahia enfrentará o América-MG fora de casa, no domingo, às 16h, no Independência, em busca de se afastar da zona de rebaixamento.

No início da partida, o São Paulo teve uma atitude positiva e quase abriu o placar aos seis minutos. Michel Araújo tabelou com Juan próximo à área e ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas o goleiro fez uma grande defesa no chute do uruguaio. Aos nove minutos, Lucas foi lançado em velocidade e tentou driblar Marcos Felipe, mas o goleiro saiu bem e fez o desarme.

Aos 12 minutos, a partida foi paralisada devido ao estouro dos refletores da Fonte Nova, que atiraram estilhaços de vidro no gramado. O jogo só recomeçou cinco minutos depois, quando o árbitro e os auxiliares removeram os pedaços de vidro.

As emoções ficaram reservadas para o início do jogo, pois depois disso, o São Paulo jogou de forma protocolar. Por sua vez, o Bahia, tenso, teve dificuldades para levar perigo ao gol de Rafael.

O Bahia só assustou aos 47 minutos do primeiro tempo. Biel lançou Cauly, que tentou uma finalização por cobertura e acabou mandando para fora, desperdiçando a melhor chance do time da casa na primeira etapa.

No segundo tempo, aos 11 minutos, o São Paulo voltou a assustar Marcos Felipe em uma cobrança de falta, com Lucas mirando no ângulo do goleiro, mas mandando por cima. O Bahia respondeu no minuto seguinte, quando Cauly cruzou na área para Everaldo, que se esticou, mas não conseguiu concluir para o gol.

O Bahia chegou novamente aos 18 minutos, com Gilberto, em um contra-ataque. O lateral chutou de primeira e viu Rafael fazer a defesa. Aos 19 minutos, Michel Araújo arriscou de fora da área e quase acertou a trave.

Em busca da vitória, o time de Dorival Júnior quase marcou o primeiro gol aos 27 minutos. Beraldo acionou Welington na esquerda, que cruzou na área. Marcos Felipe defendeu com um soco, mas Alisson pegou o rebote e chutou forte, porém o goleiro fez outra defesa.

No lance seguinte, Biel foi lançado e invadiu a área com liberdade, mas demorou para finalizar e foi travado por Arboleda. Lucas Mugni tentou marcar o gol da vitória aos 38 minutos, em uma cobrança de falta, exigindo uma boa defesa de Rafael. Aos 40 minutos, foi a vez de Ademir se livrar de dois marcadores e chutar com a perna esquerda, levando perigo.

Fonte: Esportes