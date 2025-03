São Paulo vence Novorizontino e terá Choque-Rei na semifinal do Paulistão

O São Paulo garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, ao vencer o Novorizontino por 1 a 0 no Morumbis, em partida válida pelas quartas de final. Com o resultado, o Tricolor enfrentará o Palmeiras na próxima fase, em um clássico Choque-Rei que promete fortes emoções.

A equipe comandada por Luis Zubeldía não teve uma atuação brilhante e encontrou dificuldades para criar oportunidades de gol. No entanto, a persistência foi recompensada no segundo tempo, com uma bela jogada que envolveu Oscar, Lucas e culminou com a finalização precisa de Calleri, garantindo a vitória e a classificação.

Clássico decisivo

A data, horário e local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando de campo será do Palmeiras. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF). A tabela básica do Paulistão indica que as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.

Despedida do Tigre

O Novorizontino se despede do Paulistão e agora volta suas atenções para a segunda fase da Copa do Brasil. O time enfrentará o Operário VG no próximo dia 11 de março, em Cuiabá.

O Jogo

Os primeiros minutos da partida foram marcados por muita disputa e pouca técnica. O São Paulo encontrou dificuldades para impor seu ritmo de jogo, enquanto o Novorizontino chegou com perigo logo aos 11 minutos, em cabeçada de Patrick após cobrança de escanteio.

A primeira finalização do Tricolor só aconteceu aos 31 minutos, com Oscar chutando por cima do gol. Alisson teve a chance de abrir o placar aos 38, mas desperdiçou ao tentar rolar a bola para Calleri, permitindo a interceptação da defesa do Novorizontino. Léo Natel e Patrick Brey ainda assustaram o goleiro Rafael antes do intervalo.

No segundo tempo, o jogo continuou morno até os 15 minutos, quando Lucas cobrou falta e a bola desviou na barreira, passando perto do gol. Aos 17 minutos, o São Paulo aproveitou um vacilo da defesa do Novorizontino para marcar o gol da vitória. Enzo Díaz recuperou a bola, Oscar enfiou para Lucas, que ganhou na corrida e rolou para Calleri empurrar para o gol vazio.

O Novorizontino tentou reagir e levou perigo em cabeçada de César Martins aos 21 minutos. Nos minutos finais, o São Paulo administrou a vantagem e quase ampliou em chute de Alisson no travessão e em jogada individual de Ferreira.

FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 1 X 0 NOVORIZONTINO Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 03/03/2025

Horário: às 20h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Patrick e Robson (Novorizontino); Zubeldía (São Paulo)

Cartões vermelhos: Patrick Brey (Novorizontino)

Público: 52.315 torcedores

Renda: R$ 3.371.196,00

GOL: Calleri, aos 17′ do 2ºT (São Paulo) SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Oscar (Ferreira) e Enzo Díaz (Wendell); Lucas e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía NOVORIZONTINO: Airton Michellon; Rafael Donato, Patrick (Pablo Dyego) e César Martins; Rodrigo Soares (Airton Moisés), Jean Irmer (Marlon), Luís Oyama (Bruno José), Matheus Frizzo e Patrick Brey; Léo Natel (Waguininho) e Robson.

Técnico: Eduardo Baptista.

Fonte: Esportes