São Paulo vence na Venezuela e segue na liderança da Sul-Americana

O São Paulo visitou a A. Puerto Cabello-VEN nesta terça-feira (23) e venceu por 2 a 0, pela 4ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. Os gols da partida foram marcado por Wellington Rato, em cobrança de falta no 1º tempo, e Alisson, nos acréscimos da etapa final.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos dez pontos na liderança do grupo D, com três vitórias e um empate. Tigre-ARG, com seis pontos, e Tolima-COL, com quatro, se enfrentam nesta quarta-feira, na Argentina.

Invicto no torneio, o Tricolor teve sua primeira boa chance em solo venezuelano aos 17 minutos. Marcos Paulo ajeitou para Rato, que finalizou da entrada da área com perigo. O goleiro adversário espalmou, cedendo escanteio.

Na sequência, após boa jogada de Marcos Paulo e Rodriguinho, Juan recebeu na entrada da área e sofreu falta aos 28 minutos. Rato partiu para a cobrança e bateu colocado no ângulo esquerdo para inaugurar o placar. Tricolor na frente!

Na segunda etapa, o São Paulo buscou controlar o jogo e contou com as entradas de Alisson, Calleri, Pablo Maia, Luciano e Gabi.

Já nos acréscimos, Luciano comandou o contra-ataque e distribuiu para Alisson. O atacante dominou pelo lado esquerdo da área e tirou do goleiro para dar números finais à partida. Sem sofrer gols na Venezuela, o Tricolor segue sem ser vazado na atual edição da Sul-Americana.

A. PUERTO CABELLO 0 X 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

Data: 23/05/2023 (terça-feira)

Gols: W.Rato (28/1T) e Alisson (49/2T)

Cartões amarelos: Danny Pérez (A. Puerto Cabello); Alan Franco, Marcos Paulo, Pablo Maia e Raí Ramos (São Paulo)

Árbitro: Bryan Loayza (Equador)

Assistentes: Ricardo Baren (Equador) e Dennys Guerrero (Equador)

Quarto árbitro: Augusto Aragon (Equador)

VAR: Roberto Sánchez (Equador)

SÃO PAULO: Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Luan (Pablo Maia, 19/2T); M. Araujo, Rodriguinho (Alisson, intervalo), W. Rato (Calleri, 19/2T) e Marcos Paulo (Luciano, 31/2T); Juan (Gabi, 39/2T). Técnico: Dorival Júnior.

A. PUERTO CABELLO: Luis Romero; Carlos Rivero, Edwin Peraza, Kevin De La Hoz (Andrés Montero, 31/2T) e Diego Osio; José Granados, Juan Colina (Gideon Iliya, 16/2T), George Ayine (Junior Cedeño, 10/2T) e Danny Pérez; Williams Lugo (Richard Figueroa, 31/2T) e Luifer Hernández (Alfredo Stephens, 16/2T). Técnico: Noel Sanvicente.

